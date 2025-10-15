Минпромторг рассмотрит перенос новых правил утильсбора с 1 ноября на 1 декабря 2025 года

Если говорить про поставки, например из КНР, из других азиатских стран, то в среднем от момента оплаты до поставки, до растаможки, проходит где-то 30 дней.

Но некоторые граждане заказывали автомобили и в Европе, и некоторые даже и в США, поэтому для них, конечно, сроки доставки могут быть несколько больше. С учётом того, что мера по пересмотру утильсбора была объявлена 12 сентября, мы будем учитывать эти факторы, в том числе и тех, кто заказывал не только на азиатских рынках, но и на других рынках, европейских и американских.