Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Дизайн
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Транспорт

Минпромторг рассмотрит перенос новых правил утильсбора с 1 ноября на 1 декабря 2025 года

Об отсрочке просили предприниматели.

  • Минпромторг рассмотрит перенос даты по поручению вице-премьера Дениса Мантурова, пишет «Интерфакс».
  • Накануне «Деловая Россия» попросила правительство отсрочить повышение утильсбора для машин, купленных в августе-октябре 2025 года. Организация отмечала, что машины купили до введения утильсбора, но его всё равно придётся платить, так как в страну автомобили до этого срока не успеют ввезти.

Если говорить про поставки, например из КНР, из других азиатских стран, то в среднем от момента оплаты до поставки, до растаможки, проходит где-то 30 дней.

Но некоторые граждане заказывали автомобили и в Европе, и некоторые даже и в США, поэтому для них, конечно, сроки доставки могут быть несколько больше. С учётом того, что мера по пересмотру утильсбора была объявлена 12 сентября, мы будем учитывать эти факторы, в том числе и тех, кто заказывал не только на азиатских рынках, но и на других рынках, европейских и американских.

Антон Алиханов, глава Минпромторга
  • По новым правилам, расчёт утильсбора хотят привязать не только к возрасту и объёму двигателя автомобиля, но и к его мощности. Льготы сохранятся для физлиц, которые везут машины для личного пользования, и иномарок с двигателями до 160 л.с.
Полина Лааксо
Транспорт
Плюс сотни тысяч, а то и пара миллионов рублей к цене: к чему приведёт возможное повышение утильсбора с 1 ноября 2025 года

Если предложение Минпромторга примут. На 28 сентября 2025 года оно собрало 86,4 тысячи дизлайков против 564 лайков.

Источник фото: «РИА Новости»

#новости #утильсбор

4
16 комментариев