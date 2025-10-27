Росавиация запретила «Ангаре» выполнять коммерческие авиарейсы

Авиакомпании аннулируют сертификат эксплуатанта.Источник фото: «Прайм»Решение вступает в силу с 5 ноября 2025 года, сообщила Росавиация со ссылкой на акт внеплановой проверки межрегионального территориального управления Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.«Ангара» закрыла продажи на все рейсы после 1 ноября 2025 года. Пассажиры, купившие билеты с вылетом после 5 ноября, могут получить полный возврат или переоформить билеты на рейсы «ИрАэро», «Авроры» и «Хабаровских авиалиний».Авиакомпания работает с 2000 года. Она выполняла рейсы из Иркутска в северные города Приангарья, а также обслуживала маршруты в Бурятии и других дальневосточных регионах.24 июля 2025 года её самолёт Ан-24 потерпел крушение у города Тында в Амурской области, в 15 км от аэропорта. На борту было 48 человек. Все они погибли. Шестеро из них — члены экипажа. Ещё пятеро — дети.В том же месяце регулятор запретил компании самостоятельно обслуживать самолёты и вертолёты из-за нарушений: например, документы оформляли без фактического выполнения работ, не использовали необходимые инструменты и оборудование.«Ангара» тогда согласилась «с этими и другими фактами», но не смогла предоставить материалы, которые доказали бы отсутствие рисков в будущем.#новости #ангара