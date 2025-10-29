Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Карьера
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Транспорт

Autonews сообщило о «тайной встрече» Toyota с российскими дилерами — в компании заявили, что регулярно встречаются по вопросам послепродажного обслуживания

Импортировать новые автомобили в Россию не планируют.

Источник: «Википедия»
Источник: «Википедия»
  • О «тайной встрече», на которой обсуждали варианты взаимодействия японского бренда с крупными российскими дилерами, Autonews рассказал представитель одной из дилерских сетей.
  • Заинтересованность компании в возобновлении деятельности в России изданию подтвердил экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. По его словам, Toyota уже провела несколько дилерских конференций и лоббирует привоз своих машин через Китай.
  • В российском представительстве марки «Тойота Мотор» сообщили изданию, что сейчас у компании нет планов импортировать новые автомобили в Россию. Но подтвердили: Toyota «регулярно проводит рабочие встречи и конференции с дилерами» по вопросам послепродажного обслуживания действующих клиентов Toyota и Lexus.
  • СМИ не в первый раз пишут о возможном возобновлении официальных поставок Toyota в Россию — так было, например, в мае 2025 года. Сообщения опровергали и дилеры, и сама компания.
  • Toyota запустила производство в России в 2007 году. В 2022 году компания заявила об уходе с рынка. Годом позже бывший завод бренда в Санкт-Петербурге перешёл в госсобственность, а затем — под управление структуры оборонного концерна «Алмаз-Антей».
  • Позже завод передали Aurus, но в 2025-м данные о владельцах скрыли. В сентябре того же года «Ведомости» сообщили, что производство на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге перезапустят в 2026-м.

#новости #toyota

3
1
25 комментариев