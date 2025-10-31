«Семь с половиной лет ожидания — это слишком долго»: Сэм Альтман попросил вернуть депозит за заказанный в 2018 году Tesla Roadster

Машину до сих пор не начали производить.Источник: InsideEVsГлава OpenAI Сэм Альтман опубликовал в соцсетях просьбу вернуть ему $50 тысяч за предзаказанный Tesla Roadster второго поколения, который не вышел до сих пор. При этом он попросил вернуть на $5000 больше изначальной суммы депозита, которая составляла $45 тысяч.Альтман опубликовал три скриншота, назвав их «историей в трёх актах». На первом скриншоте — письмо от Tesla от 11 июля 2018 года с подтверждением предзаказа электромобиля. На втором — сообщение Альтмана с просьбой вернуть деньги, на третьем — уведомление о том, что письмо не доставлено, потому что почтовый адрес не найден.Миллиардер также добавил, что «очень хотел эту машину» и понимает задержки, но «семь с половиной лет ожидания — это слишком долго». Tesla представила Roadster второго поколения в 2017 году, но неоднократно переносила запуск производства, отмечает Business Insider. Автомобиль не вышел до сих пор.Глава Tesla Илон Маск заявлял, что Roadster станет самым быстрым серийным автомобилем в истории. В октябре 2024 года он говорил, что компания «завершает финальный дизайн» электромобиля.В комментариях к публикации чат-бот Grok ответил одному из пользователей, что $45 тысяч, инвестированные в июле 2018 года в акции Tesla, позволили бы купить 2166 бумаг компании — по состоянию на октябрь 2025-го они стоят $953 тысячи.BI предположило, что таким образом Альтман решил подшутить над Маском на фоне правового конфликта вокруг Open AI. Маск соосновал компанию в 2015 году вместе с Альтманом и другими, но затем вышел из совета директоров из-за возможного конфликта интересов. Позже глава Tesla несколько раз подавал в суд на OpenAI.#новости #tesla #openai