«Я смогу сказать, что просто пошутил»: Илон Маск перенёс презентацию второго поколения Tesla Roadster на 1 апреля 2026 года

Глава компании отметил, что эта дата даёт «некоторую возможность для отрицания». Источник: LicarcoГендиректор Tesla Илон Маск на ежегодном собрании акционеров заявил, что компания представит серийную версию второго поколения электромобиля Roadster 1 апреля 2026 года — спустя почти девять лет после первого анонса проекта, пишет TechCrunch.Само по себе обещание представить Roadster в 2026 году — ещё одна отсрочка, отмечает издание. В начале ноября 2025-го Маск на подкасте у Джо Рогана сказал, что машину покажут до конца года.Гендиректор Tesla также заявил, что Roadster будет «сильно отличаться от того, что было показано ранее», а презентация электромобиля станет «самой захватывающей из всех, даже если не “выстрелит“». Это может быть намёком на попытки Tesla сделать летающий электромобиль, подчёркивает TechCrunch.Маск объяснил выбор даты презентации Roadster тем, что она даёт «некоторую возможность для отрицания», а он сможет сказать, что «просто пошутил», если презентацию снова перенесут. Он также добавил, что производство электромобиля начнётся ещё через 12-18 месяцев после презентации.В октябре 2025 года глава OpenAI Сэм Альтман опубликовал в соцсетях просьбу вернуть ему $50 тысяч за предзаказанный в 2018 году Tesla Roadster. Он отметил, что «очень хотел эту машину» и понимает задержки, но «семь с половиной лет ожидания — это слишком долго».#новости #tesla #roadster