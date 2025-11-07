Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Образование
Маркетплейсы
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Транспорт

«Я смогу сказать, что просто пошутил»: Илон Маск перенёс презентацию второго поколения Tesla Roadster на 1 апреля 2026 года

Глава компании отметил, что эта дата даёт «некоторую возможность для отрицания».

Источник: Licarco
Источник: Licarco
  • Гендиректор Tesla Илон Маск на ежегодном собрании акционеров заявил, что компания представит серийную версию второго поколения электромобиля Roadster 1 апреля 2026 года — спустя почти девять лет после первого анонса проекта, пишет TechCrunch.
  • Само по себе обещание представить Roadster в 2026 году — ещё одна отсрочка, отмечает издание. В начале ноября 2025-го Маск на подкасте у Джо Рогана сказал, что машину покажут до конца года.
  • Гендиректор Tesla также заявил, что Roadster будет «сильно отличаться от того, что было показано ранее», а презентация электромобиля станет «самой захватывающей из всех, даже если не “выстрелит“». Это может быть намёком на попытки Tesla сделать летающий электромобиль, подчёркивает TechCrunch.
  • Маск объяснил выбор даты презентации Roadster тем, что она даёт «некоторую возможность для отрицания», а он сможет сказать, что «просто пошутил», если презентацию снова перенесут. Он также добавил, что производство электромобиля начнётся ещё через 12-18 месяцев после презентации.
  • В октябре 2025 года глава OpenAI Сэм Альтман опубликовал в соцсетях просьбу вернуть ему $50 тысяч за предзаказанный в 2018 году Tesla Roadster. Он отметил, что «очень хотел эту машину» и понимает задержки, но «семь с половиной лет ожидания — это слишком долго».

#новости #tesla #roadster

2
2
1
1
12 комментариев