Росстандарт подтвердил ограничение продаж Lada Largus из-за потенциальных рисков при вращении руля

Ограничение снимут, когда завершат нужные исследования и тесты.Источник фото: «Ведомости»Днём 9 ноября 2025 года Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники сообщил, что Lada Largus могут снять с продажи из-за несоответствия требованиям безопасности. По его сведениям, водители начали жаловаться, что «с появлением холодов руль сильно затягивает». В «АвтоВАЗе» уточнили Mash, что получили запрос Росстандарта и готовят ответ, но запретов на продажи в запросе нет.Теперь Росстандарт заявил, что продажи товарных автомобилей Lada Largus в дилерских сетях ограничены с 21 октября, передают ТАСС и «Интерфакс». Вопрос о несоответствиях требованиям он отправил «АвтоВАЗу» после письма Национального автосоюза.При обращении клиентов производитель выполняет ремонт по гарантии. По его словам, сделанные работы «результативны», повторных обращений не поступало.В 2022 году, после ухода Renault из России, а также проблем с поставками комплектующих, «АвтоВАЗ» приостановил сборку Largus. Производство перезапустили в Ижевске в мае 2024 года.Он сообщал о приостановке продаж Lada Largus в октябре 2025 года, но говорил, что речь об ограниченной партии.#новости #lada #автоваз