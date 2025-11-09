Популярное
Полина Лааксо
Транспорт

Росстандарт подтвердил ограничение продаж Lada Largus из-за потенциальных рисков при вращении руля

Ограничение снимут, когда завершат нужные исследования и тесты.

Источник фото: «Ведомости»
Источник фото: «Ведомости»
  • Днём 9 ноября 2025 года Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники сообщил, что Lada Largus могут снять с продажи из-за несоответствия требованиям безопасности. По его сведениям, водители начали жаловаться, что «с появлением холодов руль сильно затягивает». В «АвтоВАЗе» уточнили Mash, что получили запрос Росстандарта и готовят ответ, но запретов на продажи в запросе нет.
  • Теперь Росстандарт заявил, что продажи товарных автомобилей Lada Largus в дилерских сетях ограничены с 21 октября, передают ТАСС и «Интерфакс». Вопрос о несоответствиях требованиям он отправил «АвтоВАЗу» после письма Национального автосоюза.
  • При обращении клиентов производитель выполняет ремонт по гарантии. По его словам, сделанные работы «результативны», повторных обращений не поступало.
  • В 2022 году, после ухода Renault из России, а также проблем с поставками комплектующих, «АвтоВАЗ» приостановил сборку Largus. Производство перезапустили в Ижевске в мае 2024 года.
  • Он сообщал о приостановке продаж Lada Largus в октябре 2025 года, но говорил, что речь об ограниченной партии.

#новости #lada #автоваз

