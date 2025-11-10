«АвтоВАЗ» сообщил о возобновлении продаж Lada Largus после выявления проблем с технической жидкостью

Накануне Росстандарт подтвердил ограничение продаж из-за потенциальных рисков при вращении руля.Источник: «АвтоВАЗ»Автопроизводитель сообщил, что продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, «которая требовала дополнительной проверки одного из клапанов», были «разблокированы». Об этом пишет «Интерфакс».Согласно проверке «АвтоВАЗа», специальная жидкость от одного из поставщиков, которая использовалась в работе клапана, «с течением времени может проявлять сниженные показатели вязкости». Из-за этого машину нужно дополнительно прогревать перед стартом движения.Специалисты провели испытания с жидкостями других поставщиков и выбрали ту, что отвечает «техническим требованиям по вязкости». Рекомендации разослали дилерам и начали поставки.В начале ноября 2025 года Росстандарт сообщил, что продажи Lada Largus в дилерской сети ограничены с 21 октября из-за возможных рисков, связанных с затруднением при вращении руля. 23 октября «АвтоВАЗ» сообщил, что приостановил продажи «ограниченной партии» модели, чтобы проверить «параметры работы одного из клапанов».В 2022 году, после ухода Renault из России, а также проблем с поставками комплектующих, «АвтоВАЗ» приостановил сборку Largus. Производство перезапустили в Ижевске в мае 2024 года. По данным «Автостата», за январь-октябрь 2025 года в России продали 270,96 тысячи Lada, что на 25% меньше год к году. Доля бренда снизилась до 25,52% с 27,26% годом ранее.#новости #автоваз