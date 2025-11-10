Tesla стала предлагать в США краткосрочную аренду электромобилей на фоне опасений падения продаж

По цене от $60 в день.Источник: Tesla / ElectrekTesla стала предлагать в некоторых автосалонах в США услугу аренды электромобилей на срок от трёх до семи дней, обратили внимание Drive Tesla и Electrek.Аренда Model 3 или Y стоит $60 в день (около 4874 рублей по курсу ЦБ на 10 ноября 2025 года), Model S или X — $90 в день (7311 рублей), Cybertruck — $75 в день (6092 рубля). Первые 48 часов пользоваться машиной можно бесплатно, оплата только за третий день и далее, уточняет Drive Tesla.В аренду входит неограниченный пробег и бесплатная зарядка на станциях Supercharger в США, а также доступ к опции Full Self Driving под присмотром. При покупке электромобиля в течение недели после аренды Tesla предлагает скидку.Запуск услуги совпал с ожидаемым снижением спроса на электромобили в США после окончания действия налоговой льготы в $7500 осенью 2025 года, отмечает The Verge.По данным Motor Intelligence, которые приводило CNBC, продажи электромобилей в США за январь-сентябрь 2025 года превысили 1 млн штук (без учёта гибридных машин). В третьем квартале — 438 тысяч, что стало квартальным рекордом. Некоторые американские потребители поспешили воспользоваться субсидией до её отмены, писало CarNewsChina.Данила БычковТранспорт7 нояб«Я смогу сказать, что просто пошутил»: Илон Маск перенёс презентацию второго поколения Tesla Roadster на 1 апреля 2026 года Глава компании отметил, что эта дата даёт «некоторую возможность для отрицания». #новости #tesla