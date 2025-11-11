ОАК скорректировала данные о дальности полёта импортозамещённого МС-21, сократив её на 1200 км

В двухклассной компоновке с 175 пассажирами самолёт сможет преодолевать максимум 3830 км.Источник фото: OverclockersИзначально Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) предполагала дальность в пределах 5100 км. Но представитель «Ростеха» объяснил: тогда это был «проект будущего», а текущие характеристики отражают возможности «реальной машины», которая уже проходит сертификацию и поступит в авиапарки компаний.По его словам, возможности «в значительной степени покрывают потребности перевозчиков»: 80% всего пассажиропотока в России приходится на маршруты до 3000 км. Во frequentflyers.ru отметили, что авиакомпании не смогут использовать МС-21 для некоторых внутренних маршрутов, например из Москвы в Иркутск, и на части международных отправлений: например, в Юго-Восточную Азию.Среди причин для сокращения дальности источник «Ъ» называл рост массы пустого самолёта и увеличенный расход топлива. В «Ростехе» уточнили, что увеличение дальности — одна из текущих задач. А в агентстве «Авиапорт» напомнили: практика поэтапного улучшения самолёта после начала эксплуатации — норма.Серийное производство МС-21 планируют начать в 2026 году. До конца этого же года два среднемагистральных самолёта должны передать заказчикам. К 2030-му корпорация рассчитывает выйти на производство 36 машин в год.Евгения ЕвсееваТранспорт28 октВторой импортозамещённый МС-21 совершил первый полёт в Иркутске Он будет тестироваться вместе с первым образцом, который начал летать с апреля 2025 года. #новости #мс21