Полина Лааксо
Транспорт

Госдума приняла законопроект о создании публичного рейтинга автошкол

Его поддержали во втором и заключительном третьем чтениях.

Источник фото: ТАСС
  • Авторы поправок предлагают установить перечень показателей и критериев оценки эффективности обучения в автошколах, а также учитывать результаты сдачи экзаменов и аварийные ситуации, в которых оказались выпускники.
  • Благодаря общедоступному рейтингу россияне смогут заранее формировать мнение о качестве подготовки в интересующем заведении, рассчитывают они. Сами показатели и регулярность переоценки определит МВД.
  • Замглавы МВД Игорь Субов рассчитывает, что рейтинг поможет простимулировать «естественную» конкуренцию на рынке, в том числе за счёт прозрачности в вопросе подготовки. По его словам, некоторые школы «заинтересованы в неоднократном проведении экзаменов», но закон эту практику остановит.
  • ГАИ пыталась ввести рейтинг автошкол ещё в 2020 году, желая публиковать ежеквартальные отчёты о проценте выпускников, сдавших экзамены с первой попытки, и числе пострадавших в ДТП по вине начинающих водителей.
  • Президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева ставила под сомнение связь между числом аварий и качеством обучения водителей. По её словам, аварийность в большей степени зависит от личности водителя, его «социально-культурных и психофизических характеристик» и «агрессивной среды» на дорогах.

