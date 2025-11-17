Популярное
Таня Боброва
Транспорт

Экспорт китайских автомобилей в Россию за январь-сентябрь 2025 года упал на 58% год к году — до 357,7 тысячи машин

Крупнейшим импортёром за этот период стала Мексика.

Источник: «Автомир» / Autonews
Источник: «Автомир» / Autonews
  • С января по сентябрь 2025 года Китай экспортировал в Россию 357,7 тысячи автомобилей — на 58% меньше, чем годом ранее, пишет CarNewsChina со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).
  • В результате Россия, которая последние два года была крупнейшим рынком экспорта, опустилась на третье место. На первом месте оказалась Мексика с объёмом экспорта 410,7 тысячи автомобилей, на втором — ОАЭ с 367,8 тысячи машин.
  • Среди причин издание называет повышение утильсбора в октябре 2024 года и высокую ключевую ставку ЦБ. С 1 декабря 2025 года в России также обновят правила расчёта утильсбора на «легковушки».
  • На фоне изменений на рынке компании стали сокращать количество автосалонов, отмечает издание. По данным «Автостата», в первом квартале 2025 года было расторгнуто 154 дилерских контракта, а во втором 378. Причём преимущественно с китайскими брендами: Kaiyi, Dongfeng, Xcite, Jaecoo, Li Auto, BAIC, FAW, Bestune, Geely, Exeed, Livan и Omoda.
  • Снижение доли китайских брендов на российском рынке отмечал и «Автостат»: за десять месяцев 2025 года на них пришлось 53,7% от общего объёма против 59,1% годом ранее. За этот период в стране продали почти 570 тысяч новых легковых автомобилей китайских марок — на 27% меньше год к году.
20 комментариев