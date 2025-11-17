Экспорт китайских автомобилей в Россию за январь-сентябрь 2025 года упал на 58% год к году — до 357,7 тысячи машин

Крупнейшим импортёром за этот период стала Мексика.Источник: «Автомир» / AutonewsС января по сентябрь 2025 года Китай экспортировал в Россию 357,7 тысячи автомобилей — на 58% меньше, чем годом ранее, пишет CarNewsChina со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).В результате Россия, которая последние два года была крупнейшим рынком экспорта, опустилась на третье место. На первом месте оказалась Мексика с объёмом экспорта 410,7 тысячи автомобилей, на втором — ОАЭ с 367,8 тысячи машин.Среди причин издание называет повышение утильсбора в октябре 2024 года и высокую ключевую ставку ЦБ. С 1 декабря 2025 года в России также обновят правила расчёта утильсбора на «легковушки».На фоне изменений на рынке компании стали сокращать количество автосалонов, отмечает издание. По данным «Автостата», в первом квартале 2025 года было расторгнуто 154 дилерских контракта, а во втором 378. Причём преимущественно с китайскими брендами: Kaiyi, Dongfeng, Xcite, Jaecoo, Li Auto, BAIC, FAW, Bestune, Geely, Exeed, Livan и Omoda.Снижение доли китайских брендов на российском рынке отмечал и «Автостат»: за десять месяцев 2025 года на них пришлось 53,7% от общего объёма против 59,1% годом ранее. За этот период в стране продали почти 570 тысяч новых легковых автомобилей китайских марок — на 27% меньше год к году.Евгения ЕвсееваДеньги6 октМашины Chery меняют на цинк и медь: как Китай и Иран пришли к бартерной торговле — Bloomberg Её объёмы «невелики», но всё равно достигают «сотен миллионов долларов». #новости