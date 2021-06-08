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Транспорт
Nazigul Jusupova

Минтранс предложил запретить езду по тротуарам на электросамокатах тяжелее 35 кг Статьи редакции

Люди на лёгких самокатах без двигателей будут считаться пешеходами, а на других должны соблюдать правила как водители, считают в министерстве.

170 170 комментариев
1986 просмотров

Министерство транспорта готовит поправки в ПДД, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), и обсуждает их с МВД, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко.

Ведомство предлагает:

  • Запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах.
  • Ограничить допустимую скорость самокатов на тротуарах до 20 км/ч и оставить приоритет движения за пешеходами.
  • Ввести новый дорожный знак запрета на движение самокатов в парках, вблизи метро, вокзалов, торговых центров.
  • Регулирование правил для самокатов отдать на местный уровень.

Также ведомство согласилось приравнять к пешеходам людей, передвигающихся на роликах и самокатах без двигателей.

По действующим ПДД, пользователи электросамокатов, моноколес и других СИМ приравнены к пешеходам, если мощность электродвигателя менее 250 ватт. Если более, то должны соблюдать правила как водители мопедов.

  • 5 июня власти Москвы предложили ограничить скорость электросамокатов до 25 км/ч на дорогах и до скорости пешеходов в пеших зонах, а также увеличить количество «медленных зон».
  • В ноябре 2020 года Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч и штрафовать их владельцев на сумму до 1500 рублей за нарушение ПДД.
  • В мае 2021 года комитет по транспорту в Петербурге предложил компаниям ограничить скорость электросамокатов в сервисах проката до 15 км/ч. А СК объявил о деле против неназванного сервиса аренды электросамокатов после наезда на пешехода.
  • В мае 2021 года Дептранс Москвы ввёл «медленные зоны» в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в Театральном проезде и на Большой Лубянке.3 июня СК в Петербурге начал обыски у Whoosh, Molnia и других после наезда электросамокатов на детей.

#новость #электросамокат

170 170 комментариев
15
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Виктор Якунин

38

Ну с позиции пешехода я прекрасно понимаю недовольство самокатчиками. Каждое утро по пути на работу около меня стабильно проносятся двое таких друзей. Один на мотоколесе, а другой на самокате.

Каждый раз я прям вздрагиааю от того насколько они быстро и близко ко мне проезжают. А когда на тротуаре возле тц начинается час пик они недовольно орут, чтобы им уступили дорогу.

Ответить

Alexandr Leibowitz

Виктор
23

Самокаты открыли нам, что метросексуальные юноши зачастую точно такое же быдло, как и хамы-автовладельцы. Вообще ничем не отличающиеся от них. Вообще это очень удивительная вещь - дай человеку транспортное средство, любое, и многое узнаешь о нём.

Ответить

Екатерина Реднекова

Alexandr
1

Не видела ни одного метросексуала на арендном самокате, в основном это пацаны 20-летние либо родитель с ребёнком младшего школьного возраста. Очень много таких родителей которые на самокате детей куда-то отвозят, хотя такая езда запрещена. 

Ответить

Steve Evets

Екатери…
0

какой-то вы в метро не метросексуальный...

Ответить

Dennis Gerasimov

Виктор
8

Угу, все верно. Ездили б нормально - и вопросов бы не возникало

Ответить

Кирилл Мельников

Виктор
4

Знаете, отчасти это и велосипедистов касается, которые катаются там же, где ходят пешеходы. Тоже всегда пугаюсь когда они в темноте быстро проезжают в парке. Другое дело что надо ли их просто запрещать?

Ответить

Stanislav Milykh

Виктор
1

Езжу на шоссейнике по проезжей части: Часто замечаю самокатчиков, которые едут по встречке . Тут надо сказать, что запреты никакие не помогут. Хорошо была бы инфраструктура для всех. Сейчас все удобно только для автомобилистов.  И еще спасибо всем курьерам, которые развивают вело-культуру! Они БОЛЬШИЕ молодцы! 

Ответить

Steve Evets

Виктор
0

Что-то в последние дни на VC прямо сплошное нашествие этих самокатных тем...
Хорошая попытка, пиарщики самокатных компаний, правда ведь? ;)

Ответить

Yura Nabokov

21

убрать нештрафуемый порог, повысить штрафы на порядки, урезать полосы под велодорожки - нет
Запретить самый удобный транспорт для города - да

Ответить

Igor Filippov

Yura
15

 Запретить самый удобный транспорт для города - да

Самый умный транспорт для города - автобус и метро. Дальше по умности идут ноги. 

Ответить

Виктор Якунин

Igor
4

Но почему сразу автобус и т.д опыт Голландии показал, что велосипед ничем не хуже. Там вся инфраструктура создана под велосипедистов.

Ответить

Alexey Ivanov

Виктор
8

В мск людей, как во всей голландии. Только вот площадь другая. И климат. Это одуван Варламов любит безумные идеи двигать: пересадим москву на велосипеды.

Ответить

Карфаген должен

Alexey
2

Начиная с какой площади становится невозможно ездить на велосипеде?

Ответить

Злой Полушубок

Alexey
0

В мск людей, как во всей голландии. Только вот площадь другая.

В Москве достаточно места, крайние полосы передлать в велодорожки и этого будет более чем достаточно на первое время.

И климат.

Сказки про климат придумали автомобилисты. Люди прекрасно ездят на велосипедах и зимой. Единственный блокер - это свежевыпавший глубокий снег, но он и машинам мешает.

Ответить

Алексей Трунов

Alexey
0

Если рассматривать велики как транспорт "последней мили", то в Москве есть удобнейшие вагоны МЦК, куда можно зайти с велосипедом, если ехать далеко, плюс можно использовать в связке с автобусами (где есть места для велосипедов). По своему опыту (не утверждаю, что это подойдет всем) - езжу на велосипеде без каких-то трудностей с марта по ноябрь по 15-20 км в день (с работы / на работу) - гораздо быстрее чем на машине. 

Ответить

Steve Evets

Igor
4

не знаю, как далеко идут ваши умные ноги, но средний прокатный самокат - очень даже умное устройство - это факт

Ответить

Кирилл Мельников

Igor
0

Самый удобный вид транспорта - телега

Ответить

Nick

Igor
0

Трамвай.

Ответить

Ivan Zamorev

Igor
0

Метро мало где есть и слава богу. Мрачное душное подземелье. Самокаты это прекрасно! Нужны велодорожки. Набрали автокредитов наделали пробок. Нужна нормальная городская среда! Самокаты это хоть немного нормальный образ жизни!

Ответить

Leo Uvarov

Yura
17

и ввести порку по субботам

Ответить

Максим Мостовой

Yura
0

удобный транспорт только если как в Тель-Авиве они будут двигаться исключительно по автодорогам

Ответить

Alexey Ivanov

Максим
1

Это точно ввели? Году в 2017 был там: народ по тротуарам и набережной гонял

Ответить

k4z4

8

Хорошо. Следующим шагом запретим ходить по тротуарам людям тяжелее 35кг

Ответить

Andrei Smirnovsky

k4z4
19

Так вес человека + вес самоката * скорость самоката это пиздец. А вес человека * скорость пешехода ок.

Ответить

k4z4

Andrei
11

Есть выход в лице велодорожек. То что их не делают повсеместно - не делает самокаты злом

Ответить

Максим Мостовой

k4z4
5

самокаты на тратуарах - зло по умолчанию и неважно, есть велодорожка или нет

Ответить

nochnoy.ru

Максим
3

да никакое это не зло, если все будут кататься не спеша то и проблем нет никаких

Ответить

Максим Мостовой

nochnoy…
7

тротуары предназначены для пешеходов, в тч маленьких детей, которые не должны шарахаться от даже неспешных самокатов, которые в любом случае быстрее скорость пешехода

Ответить

Соня Карлова

Максим
7

А если дети на самокатах (каждый 10й)? Кто от кого не должен шарахаться?

Ответить

Максим

Соня
6

неважно кто на самокате, на тротуаре приоритет у пешехода

Ответить

Соня

Максим
3

Тогда к чему этот «яжемать»-аргумент про маленьких детей?:)

Ответить

Максим

Соня
4

к тому, что самокатчик даже на низких скоростях угроза - детям особенно. Это физика

Ответить

Соня

Максим
5

Люди тяжелее 100кг тоже большая угроза для детей. Это физика.

Ответить

Michael

Соня
6

Вы в школе физику вообще проходили?
Вы серьёзно не видите разницы между человеком 100 кг, который крепко стоит на ногах и человеком 100 кг, который катится на двух, а то и одном колесе? Какая система более устойчива? 

Ответить

Максим

Michael
1

который крепко стоит на ногах

Когда запретим пьяным по тротуару ходить?

Ответить

Michael

Максим
1

Много знаешь случаев, когда даже бухое тело на улице упало на ребёнка? :) 

Ответить

Максим

Michael
2

А сколько надо, чтобы запретить?

Ответить

Соня

Michael
1

А в какой момент мы начали сравнивать устойчивость систем? Вы утверждаете, что стокилограммовый человек не может представлять опасности для ребенка?:) 

Ответить

Alexey

Michael
0

И какая система может ускориться резко? И делать это постоянно....

Ответить

Максим

Соня
–3

и в чем угроза?

Ответить

Соня

Максим
1

А в чем угроза самокатчика «даже на низких скоростях»?

Ответить

Максим

Соня
1

в том, что низкая скорость самоката 15-20 км/час, а средняя пешехода 5-7 

Ответить

Соня

Максим
2

низкая скорость самоката 15-20 км/час

Какие удивительные фантазии. Правда, на самых массовых xiaomi с завода стоит ограничение скорости в 25км/ч, а при езде на скорости 20км\ч по раздолбанному тротуару самокатчик развалится от вибрации, но ничто не может помешать комментатору с VC чуток преумножить, правда?

Ответить

Максим

Соня
0

а вы "15" видите?

Ответить

Соня

Максим
0

А вы у вас там слово «низкая» видите? Определение знаете?

Ответить

Максим

Соня
0

Так видите или нет? Если вам будет удобнее, можно заменить "низкая" на "средняя" - сути это не меняет. Скорость самоката выше скорости пешехода и самокат не так устойчив

Ответить

Соня

Максим
0

Скорость самоката выше скорости пешехода и самокат не так устойчив

Так и что? По этой причине нужно запретить\не пущать? 
Тогда объясните, почему не стоит также запретить толстых людей, потому что они, в сравнении с обычными, менее устойчивы и представляют большую опасность по отношению к тем же детям? Бегунов тоже надо бы запретить, их скорость выше пешеходов и они не так устойчивы. 

Ответить

Максим

Максим
1

Низкая скорость самоката это 8 км/ч

Ответить

Максим

Максим
0

а что, часто вы встречали самокатчиков с такой скоростью? Их большинство?

Ответить

Максим

Максим
1

Да, часто. Да, большинство. У вас есть обратные данные?

Ответить

Максим

Максим
–2

ну значит ограничить скорость самокатов до 8 км и все будут рады

Ответить

Максим

Максим
1

Так а почему только самокатов? Пешеходов тоже. И роллеров. И скейтеров. И собак.

Ответить

Максим

Максим
2

если будет тренд на увеличение травм, получаемых от бегущих пешеходов, то и это ограничат, не переживайте

Ответить

Максим

Максим
0

Вы путаете появление тренда, связанного с объектом, с появлением самого объекта.

Ответить

Максим

Максим
0

самокаты появились не в этом году и даже не в прошлом

Ответить

Максим

Максим
0

Так объектом здесь является не просто самокат, а активный пользователь кикшеринга/личного самоката — и этот зверь начал появляться в 2019 году, проявился в 2020 и взорвался в 2021. В детей врезаются не самокаты, а водители самокатов. И то, что вы называете трендом на увеличение травм, на деле вполне может оказаться трендом на увеличение километража, пройденного самокатами. Опасность самокатов надо измерять не в количестве упоминаний СМИ, а по количеству травм на километр пройденного транспортом пути. И я не вижу от вас каких либо данных подтверждающих тренд на увеличение травм/км.

Ответить

EMIX091

Максим
0

Он может упасть и переломать ребенка, логично же? А меня так туша подскользнулась и упала, было больно, повезло, что не переломался

Ответить

Максим

EMIX091
1

Человек, стоящий на ногах и перемещающийся со скоростью 5-7 км, априори устойчивее и безопаснее самокатчика. Вопрос в степени риска

Ответить

Максим

Максим
4

Любой движущийся объект, способный произвольно менять скорость и направление движения — угроза. В том числе и сам ребёнок. 

Ответить

Максим

Максим
1

Ну давайте тогда автомобилям разрешим по тротуару ездить, че нет-то?

Ответить

Максим

Максим
2

Зачем что-то разрешать? Мы же о запретах говорим — я предлагаю запретить пешеходам передвигаться со скоростью больше 5 км/ч и совершать резкие манёвры. Пусть дети двигаются по правой стороне, не выходя на встречный поток пешеходов и не совершая резких манёвров.

Ответить

Максим

Максим
–1

предлагайте, если детей боитесь)

Ответить

Максим

Максим
1

Так я не детей боюсь, а за них. Это же для их блага. Всё для диточек!

Ответить

EMIX091

Максим
0

Теплое с мягким не путайте. Было бы у нас как в Европе, везде велодорожки, никто бы по вашим "пешеходным" тротуарам даже не думал бы ездить, идите себе куда хотите, только проблема в том, что, при наличии велодорожек, пешеходы все равно лезут к нам в полосу, или это другое, да?

Ответить

Максим

EMIX091
–1

нельзя отутствием велодорожек оправдывать опасное поведение. Это как в отсутствие тиров стрелять на улице

Ответить

EMIX091

Максим
1

Что попадает под опасное поведение? Ребенок, резко меняющий траекторию, взрослые, тоже не далеко ушедшие от детей по поведению на дороге, это ведь тоже опасное поведение или это снова другое?

Ответить

Максим

EMIX091
1

вас когда-нибудь сбивал ребенок до сотрясения мозга?

Ответить

EMIX091

Максим
0

А вы когда нибудь сворачивали в столб или наезжали на другого пешехода из за того, что этот ребенок резко побежал к вам в ноги? Лично у меня таких ситуаций не было и надеюсь не будет

Ответить

Максим

Максим
0

Не поверите, но дети регулярно врезаются другу в друга до самых разнообразных травм.
Так что да, некоторых детей сбивают до сотрясения другие дети.

Ответить

EMIX091

Максим
1

В парках, при наличии велодорожек, занимаю строго свою полосу, но часто приходится объезжать пешеходов, занимающих мою полосу, относительно меня они совершают опасный маневр, находясь в моей полосе, а уже из за них я вынужден выезжать на пешеходную зону, со всеми сопутствующими рисками

Ответить

Максим

EMIX091
1

вы молодец, а пешеходы в данном случае нет - низкая культура

Ответить

k4z4

Максим
0

Почему вы обобщаете? Одна нога на самокате - все? Опасное поведение?) Или вы самокатов боитесь

Ответить

EMIX091

k4z4
1

Смею предположить, у комментатора был печальный опыт и его он пытается транслировать на всю ситуацию в целом

Ответить

k4z4

EMIX091
0

Очевидно, что да. Желаю ему здоровья и быть бдительнее в опасных местах(к коим причисляются все, что находятся за порогом дома)

Ответить

Максим

k4z4
1

я боюсь дебилов на самокатах

Ответить

k4z4

Максим
–1

И почему вдруг люди на самокатах стали "дебилами". У вас детская травма?

П.с.: Если от всех вокруг вас воняет, куда бы вы не пошли, то воняет только от вас

Ответить

Michael

EMIX091
0

Поэтому, раз дорожек нет, будете хреначить на самокатах 30 кмч по тротуарам. А пешики переживут, их много, всех не передавят. 

Ответить

EMIX091

Michael
0

Ну вы с Максимом опять обобщаете, ограничить скорость на тротуарах, ок, но все остальное ну бред же

Ответить

Michael

EMIX091
0

Ограничения не работают. Их некому отслеживать. 

Ответить

k4z4

Максим
0

Вы путаете. Бред и физика - разные понятия

Ответить

EMIX091

Максим
1

Ок, против приоритета ничего не имею, другой вопрос остается открытым-развитость инфраструктуры для колесного транспорта уровня самокатов, велосипедов, моноколес

Ответить

Kirill Kulagin

Максим
8

У меня в городе эти самые маленькие дети сидят или бегают по вело дорожке, родителям вообще по барабану, наверняка потом если что столько ору будет и конечно будут виноваты самокаты/велосипеды/кто угодно, только не они. И готов поспорить такая же ситуация ровно во всех городах где вообще есть хоть какие то вело дорожки...

Ответить

Alexey

Kirill
0

Ребенок по факту вне закона. Может делать, все, что угодно на пешеходной дороге.

Ответить

Vladimir

Alexey
2

Ребенок - Вне. Родитель - В

Ответить

Kirill

Alexey
0

А, ясно понятно, замечательный конечно ответ на вопрос про детей на ВЕЛО дорожках))) типа пешеходная и не е@#%...?))

Ответить

Максим Козаченко

Максим
3

Что это за зверь такой "скорость пешехода"?
А если я бегу по тротуару, ребенку тоже не следует смотреть по сторонам и он может дёргаться куда ему вздумается в ощущении безопасности? Вашему ребенку никогда на ноги не наступали или что?)

Ответить

Максим

Максим
3

Вы сейчас сравнили "наступили на ногу" с наездом самокатчика?

Ответить

Максим

Максим
3

Да. Но основной посыл моего комментария не в этой фразе.

Ответить

nochnoy.ru

Максим
3

Это истеричный подход к вопросу в духе Карен яжематерей. Давайте запретим всё что вам не нравится а то что вам нравится - оставим. Самокат - идеальный транспорт для мегаполисов, он экономит время и даёт людям море удовольствия. На ногах я в лучшем случае прогуляюсь по ближайшему парку, на самокате я за вечер могу увидеть всю Москву. И то что один из 20 000 человек на кого-то там наехал - не значит что надо их запретить просто потому что ВЫ СЧИТАЕТЕ что тротуары - для пешеходов. Нет, не только для пешеходов. Просто у вас психоз и вы от всего шарахаетесь. Давайте детские площадки запретим, там дети падают. По законам физики.

Ответить

Максим

nochnoy…
0

Это идеальный транспорт для езды по автодорогам

Ответить

nochnoy.ru

Максим
0

Очень умнО. И очень безопасно.
Давайте лучше вас засунем в железный ящик. Это идеальное место для вас. По умолчанию. Потому что я так сказал.

Ответить

k4z4

Максим
0

Если ребенок в пространстве ещё не ориентируется, то следует его вести за руку. Вопрос решён

Ответить

EMIX091

Максим
3

Тогда сразу может и велосипедистов тоже под эту же гребенку надо брать? А что, быстрее пешехода-зло, так получается? И правильней писать все таки трОтуар

Ответить

EMIX091

Максим
0

Была бы у нас дорожная инфраструктура развита на должном уровне-можно было бы начинать говорить про "двухколесные тс на тротуаре-зло", а пока мы имеем минимум этих велосипедных дорожек в крупных парках, и то, сделанных через одно место, едешь по велодорожке как законопослушный гражданин, хоба и она заканчивается, обрывается, а дальше просто тротуар, либо ведут зачастую такие велодорожки вникуда

Ответить

Максим Мостовой

EMIX091
0

Странная логика. Отсутствие инфраструктуры не уменьшает зло, причиняемое самокатчиками себе и окружающим

Ответить

k4z4

Максим
0

А в чем зло? Тогда велосипеды, ролики, механические самокаты и тп - тоже зло. Зло по умолчанию это комменты-вбросы

Ответить

EMIX091

Максим
0

Тут стоит начать с того, что появление самоката на дороге общего пользования в одном потоке с автомобилями-нарушение и есть зло, а в присутствии самоката на тротуаре зла нет, при соблюдении конечно же норм приличия, техники безопасности, но тут уже относится ко всем участникам движения(и к самокатчикам/моноколесникам/байкерам и к пешеходам, которых вы так активно защищаете и любите)

Ответить

Эдуард Гладышев

Andrei
4

Ну тогда запретить бегать по тратуарам 

Ответить

Andrei

Эдуард
0

Их не так много, чтобы запрещать) да и мало кто бежит со скоростью 25км/ч

Ответить

Leo Uvarov

Эдуард
0

и лисапеты

Ответить

Steve Evets

Andrei
0

окей. Давайте еще бегать запретим.
Как там было - бегущий генерал вызывает либо тревогу, либо смех))

Ответить

Драматический паук например

k4z4
–5

Заплати налог на разрушение дорожного полотна и гуляй спокойно. 

Ответить

Andrei Smirnovsky

12

На удивление адекватные меры

Ответить

Даниэль Фельдман

7

А, 35кг это те огромные самокаты, на которых мужики 40+ уезжают от взросления.

Ответить

Nikitinz

Даниэль
0

Карлсона напомнило)

Ответить

Kirill Kulagin

Даниэль
0

Харлей называются

Ответить

Роман Степанов

6

А какие это самокаты 35 кг??!)

Ответить

nochnoy.ru

Роман
0

Dualtron Thunder - весит сорокет

Ответить

Вадим Швальняк

Роман
0

А если найду?

Ответить

Alex D

5

Лучше б нормальные велодорожки запилили в парках. А то в измайловском, например, тупо треть пешеходной отделили (краской, Карл!) якобы для велов. И один фиг, люди идут по этой дорожке, велосипедисты/самокатчики обгоняют по пешеходной = итого куча столкновений на ровном месте 

Ответить

Комментарий удален

Kirill Kulagin

4

Опять какой то очередной понос...больше 35 кг это вообще ещё поискать надо, это что за самокат такой, 20-25 это уже тяжёлый считается...Запрет ездить вблизи торговых центров - это вообще как ?? Регулирование на местный уровень - т.е в каждом городе свои правила ??? Шта?

Ответить

Евгений Дроздов

3

То есть самокат весом 34,9 - это нормально... Пусть катается по тротуару. Странный выбор. Я когда выбирал самокат, там большинство 15-20 кг... 35 кг - это уже какой-то монстр.

Ответить

Alexey Ivanov

Евгений
3

Да там смысл в знаке запрета движения на самокатах. 35 кг, это как запретить машины , которые едут большее 350 км.час...

Ответить

Algirdas Lapė

0

Интересно, кто получает выгоду от отработки этой новой повестки с электросамокатами? А то за последние несколько недель что-то уж слишком много гаек было закручено

Ответить

Alexey Ivanov

Algirdas
5

Они всех бесят, реально. Мне очень нравится кататься, но когда ты пешеход и идешь, то не ожидаешь, что тебя обгонят со скоростью 20+ км в час.

Ответить

Algirdas Lapė

Alexey
6

ИМХО "они всех бесят" не оправдывает, к примеру, треш с обысками в Петербурге, где ко всем прокатным компаниям (кроме сбербанковского Urent, разумеется) уже несколько раз приходили с обысками по абсолютно притянутым за уши поводам

Ответить

Alexey Ivanov

Algirdas
2

Ага, обыски непонятно нахера.

Ответить

Michael Corleone

Algirdas
7

Выгоду получают все пешеходы. 

Мне нахрен не упало постоянно оглядываться, не несётся ли на меня _по_моему_тротуару  туша в 100 кг со скоростью автомобиля. За последние две недели только в Санкт-Петербурге ошалевшими самокатчиками было сбито множество людей, среди них дети. Насколько я помню, некоторые весьма серьёзно пострадали. 

По моему тротуару – потому что тротуар для пешеходов. 

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Rudolf Cunningham

Michael
0

Так не оглядывайся, туша сама тебя объедет. Ей ведь потом тоже рожей асфальт на вкус пробовать в случае столкновения.

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Michael Corleone

Rudolf
0

Не объедет, а на скорости в меня втемяшится. 

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Rudolf

Michael
0

Ну да, ведь каждый самокатчик желает тебя покалечить ценой собственного здоровья.

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Michael Corleone

Rudolf
0

Ты либо малолетка, либо твой мозг уже отмирает. И сейчас я поясню, почему. 

Твои тезисы работают только в случае, когда любой человек ответственен за свои поступки. Если бы это было так, мы бы не читали этих статей. Самокатчик не желает мне вреда, как и себе, но это не помешало им за последние пару недель сбить почти десяток людей в СПб, в том числе детей. 

Вот тут https://www.fontanka.ru/2021/05/14/69915242/ чел тоже, наверное, не хотел покалечиться? 

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Alexey Ivanov

2

А электровелосипеды, а моноколеса?

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Вадим Швальняк

Alexey
2

А электроскейты, а сегвеи, а унициклы, а трициклы? Статья хайп, в ПДД не нахожу изменений. Как предложили, так и отложили.

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Alexey Ivanov

Вадим
0

Ага, там логично написать про всё... Не думаю, что хайп, электросамокаты всех начали бесить сильно,это заметно. Причина в прокатных. Народа на своих было на порядки меньше и они не доставали массово

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Вадим Швальняк

Alexey
0

Причина в "прокатности" средств повышенной опасности. Будь то авто, электросамокат или ещё что-то. Будем надеятся на благоразумие и оперативность законодателей.  Имхо, из за отсутствия инфраструктуры, многообразия технологических решений, денежной привлекательности бизнеса, и нежелания раскачивать смузи-лодку,  думать будут долго и крепко.
https://youtu.be/BLXF0abCwuI

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Родион Галанев

2

А если самокат весит 12.5 кг, а водитель самоката 100? Может нужно ограничить суммарный вес быстро перемещаемой по тротуару массы? А как это проверять и контролировать?

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Мировой глобус

2

И снова ни слова про созидание, только запреты.

Ничего про создание и рисование выделенных полос под велодорожки. Ничего про организацию цивилизованных парковок для самокатов.
Ничего про разделение потоков во избежание травматизма.

Запретить, органичить, отменить!
Россия.

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Грузовой Кирилл

2

Для начала можно было бы громко продекларировать и чётко проартикулировать из всех утюгов безусловный приоритет пеших перед всеми колёсными на тротуарах. Чтобы свои бип-бипы, просьбы уступить были засунуты туда, где им место. Тогда и пешеходы начнут спрашивать у колёсных почему он наглеют, а колесные поймут, что они не у себя дома. Делать рейды в опасных местах (например, в Мск это набережные, ПГ) и проводить разъяснительные беседы.

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Andrew Ivanov

Грузовой
0

А если ты идешь по левой стороне то тебе тоже бип-бип не нужно делать? 

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Грузовой Кирилл

Andrew
0

Я свой бип-бип на тротуаре себе поглубже засунул. По всей ширине тротуара может идти семья из 3-4 человек в один ряд и я буду за ними тащиться, пока меня не заметят/пропустят или пока я не решу их объехать с другой стороны.

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Alexey Ivanov

1

Ввести новый дорожный знак запрета на движение самокатов в парках, вблизи метро, вокзалов, торговых центров.... Вот и все.

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Andrey Osipov

Alexey
0

А контролировать соблюдение знака как?

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Alexey Ivanov

Andrey
0

Прокат: элементарно, а это сильно больше половины катающихся в мск. На своих, избирательно, да и не каждый обладатель самоката будет ехать в парк, если это незаконно

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Andrey Osipov

Alexey
1

Ну, а элементарно - это как? Стоит знак, под него проезжает 10 арендных самокатов - как их идентифицировать, чтобы выписать наказание нарушителю? Автомобили идентифицируются по номерам, а тут как?

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Alexey Ivanov

Andrey
3

Да как в питере: самокат вырубается на невском. Вообще не едет. Точность определения хорошая, я метров на 10 отошел:поехал.

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Andrey Osipov

Alexey
0

Понял.

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Michael Corleone

Alexey
0

К сожалению, это не работает с личными самокатами и моноколёсами. И тем более это не работает с обычными, механическими самокатами, на которых можно очень приличную скорость набрать. И народ не стремается ездить на них синими в говно. Один дегенерат вон недавно только из комы вышел. 

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Alexey Ivanov

Michael
0

Не работает для личных, только их на порядки меньше прокатных и многие не будут ездить на личных в парк горького, если там запретят и можно получить проблемы. + нас камеры висят и распознать лицо и установить личность можно при желании.

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Кека Пека

Alexey
1

нахуя запрещать езду на самокатах в парках, когда достаточно сделать велополосу?

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Michael Corleone

Кека
0

Полосу сделать несложно – нужны краска и кисточка. 
Вот заставить владельцев самокатов и прочих моноколёс ей пользоваться, а пешеходов заставить ей _не_ пользоваться – уже сложнее. 

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Kirill Sokolov

0

ну все, можно сливать свой самокат, всем спасибо всем пока

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Valeratal Val

Kirill
5

это ж что за самокат тяжелее 35кг? это уже скутер какой-то
обычный электрический - сяокат, 15кг  и это нелегкая штука

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nochnoy.ru

Kirill
0

У меня Dualtron Spider - это чудовище разгоняется до 60 км в час и может проехать до 70 км. Весит всего 20 кг. Катаюсь на скорости 20 км/час, это самая кайфовая скорость. Так что этот закон просвистит мимо меня.

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