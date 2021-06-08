Минтранс предложил запретить езду по тротуарам на электросамокатах тяжелее 35 кг Статьи редакции
Люди на лёгких самокатах без двигателей будут считаться пешеходами, а на других должны соблюдать правила как водители, считают в министерстве.
Министерство транспорта готовит поправки в ПДД, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), и обсуждает их с МВД, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко.
Ведомство предлагает:
- Запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах.
- Ограничить допустимую скорость самокатов на тротуарах до 20 км/ч и оставить приоритет движения за пешеходами.
- Ввести новый дорожный знак запрета на движение самокатов в парках, вблизи метро, вокзалов, торговых центров.
- Регулирование правил для самокатов отдать на местный уровень.
Также ведомство согласилось приравнять к пешеходам людей, передвигающихся на роликах и самокатах без двигателей.
По действующим ПДД, пользователи электросамокатов, моноколес и других СИМ приравнены к пешеходам, если мощность электродвигателя менее 250 ватт. Если более, то должны соблюдать правила как водители мопедов.
- 5 июня власти Москвы предложили ограничить скорость электросамокатов до 25 км/ч на дорогах и до скорости пешеходов в пеших зонах, а также увеличить количество «медленных зон».
- В ноябре 2020 года Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч и штрафовать их владельцев на сумму до 1500 рублей за нарушение ПДД.
- В мае 2021 года комитет по транспорту в Петербурге предложил компаниям ограничить скорость электросамокатов в сервисах проката до 15 км/ч. А СК объявил о деле против неназванного сервиса аренды электросамокатов после наезда на пешехода.
- В мае 2021 года Дептранс Москвы ввёл «медленные зоны» в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в Театральном проезде и на Большой Лубянке.3 июня СК в Петербурге начал обыски у Whoosh, Molnia и других после наезда электросамокатов на детей.
Ну с позиции пешехода я прекрасно понимаю недовольство самокатчиками. Каждое утро по пути на работу около меня стабильно проносятся двое таких друзей. Один на мотоколесе, а другой на самокате.
Каждый раз я прям вздрагиааю от того насколько они быстро и близко ко мне проезжают. А когда на тротуаре возле тц начинается час пик они недовольно орут, чтобы им уступили дорогу.
Самокаты открыли нам, что метросексуальные юноши зачастую точно такое же быдло, как и хамы-автовладельцы. Вообще ничем не отличающиеся от них. Вообще это очень удивительная вещь - дай человеку транспортное средство, любое, и многое узнаешь о нём.
Не видела ни одного метросексуала на арендном самокате, в основном это пацаны 20-летние либо родитель с ребёнком младшего школьного возраста. Очень много таких родителей которые на самокате детей куда-то отвозят, хотя такая езда запрещена.
Знаете, отчасти это и велосипедистов касается, которые катаются там же, где ходят пешеходы. Тоже всегда пугаюсь когда они в темноте быстро проезжают в парке. Другое дело что надо ли их просто запрещать?
Езжу на шоссейнике по проезжей части: Часто замечаю самокатчиков, которые едут по встречке . Тут надо сказать, что запреты никакие не помогут. Хорошо была бы инфраструктура для всех. Сейчас все удобно только для автомобилистов. И еще спасибо всем курьерам, которые развивают вело-культуру! Они БОЛЬШИЕ молодцы!
Что-то в последние дни на VC прямо сплошное нашествие этих самокатных тем...
Хорошая попытка, пиарщики самокатных компаний, правда ведь? ;)
убрать нештрафуемый порог, повысить штрафы на порядки, урезать полосы под велодорожки - нет
Запретить самый удобный транспорт для города - да
Запретить самый удобный транспорт для города - да
Самый умный транспорт для города - автобус и метро. Дальше по умности идут ноги.
Но почему сразу автобус и т.д опыт Голландии показал, что велосипед ничем не хуже. Там вся инфраструктура создана под велосипедистов.
В мск людей, как во всей голландии. Только вот площадь другая. И климат. Это одуван Варламов любит безумные идеи двигать: пересадим москву на велосипеды.
Начиная с какой площади становится невозможно ездить на велосипеде?
В мск людей, как во всей голландии. Только вот площадь другая.
В Москве достаточно места, крайние полосы передлать в велодорожки и этого будет более чем достаточно на первое время.
И климат.
Сказки про климат придумали автомобилисты. Люди прекрасно ездят на велосипедах и зимой. Единственный блокер - это свежевыпавший глубокий снег, но он и машинам мешает.
Если рассматривать велики как транспорт "последней мили", то в Москве есть удобнейшие вагоны МЦК, куда можно зайти с велосипедом, если ехать далеко, плюс можно использовать в связке с автобусами (где есть места для велосипедов). По своему опыту (не утверждаю, что это подойдет всем) - езжу на велосипеде без каких-то трудностей с марта по ноябрь по 15-20 км в день (с работы / на работу) - гораздо быстрее чем на машине.
не знаю, как далеко идут ваши умные ноги, но средний прокатный самокат - очень даже умное устройство - это факт
Метро мало где есть и слава богу. Мрачное душное подземелье. Самокаты это прекрасно! Нужны велодорожки. Набрали автокредитов наделали пробок. Нужна нормальная городская среда! Самокаты это хоть немного нормальный образ жизни!
удобный транспорт только если как в Тель-Авиве они будут двигаться исключительно по автодорогам
Это точно ввели? Году в 2017 был там: народ по тротуарам и набережной гонял
Хорошо. Следующим шагом запретим ходить по тротуарам людям тяжелее 35кг
Так вес человека + вес самоката * скорость самоката это пиздец. А вес человека * скорость пешехода ок.
самокаты на тратуарах - зло по умолчанию и неважно, есть велодорожка или нет
да никакое это не зло, если все будут кататься не спеша то и проблем нет никаких
тротуары предназначены для пешеходов, в тч маленьких детей, которые не должны шарахаться от даже неспешных самокатов, которые в любом случае быстрее скорость пешехода
А если дети на самокатах (каждый 10й)? Кто от кого не должен шарахаться?
низкая скорость самоката 15-20 км/час
Какие удивительные фантазии. Правда, на самых массовых xiaomi с завода стоит ограничение скорости в 25км/ч, а при езде на скорости 20км\ч по раздолбанному тротуару самокатчик развалится от вибрации, но ничто не может помешать комментатору с VC чуток преумножить, правда?
Скорость самоката выше скорости пешехода и самокат не так устойчив
Так и что? По этой причине нужно запретить\не пущать?
Тогда объясните, почему не стоит также запретить толстых людей, потому что они, в сравнении с обычными, менее устойчивы и представляют большую опасность по отношению к тем же детям? Бегунов тоже надо бы запретить, их скорость выше пешеходов и они не так устойчивы.
Так объектом здесь является не просто самокат, а активный пользователь кикшеринга/личного самоката — и этот зверь начал появляться в 2019 году, проявился в 2020 и взорвался в 2021. В детей врезаются не самокаты, а водители самокатов. И то, что вы называете трендом на увеличение травм, на деле вполне может оказаться трендом на увеличение километража, пройденного самокатами. Опасность самокатов надо измерять не в количестве упоминаний СМИ, а по количеству травм на километр пройденного транспортом пути. И я не вижу от вас каких либо данных подтверждающих тренд на увеличение травм/км.
Теплое с мягким не путайте. Было бы у нас как в Европе, везде велодорожки, никто бы по вашим "пешеходным" тротуарам даже не думал бы ездить, идите себе куда хотите, только проблема в том, что, при наличии велодорожек, пешеходы все равно лезут к нам в полосу, или это другое, да?
В парках, при наличии велодорожек, занимаю строго свою полосу, но часто приходится объезжать пешеходов, занимающих мою полосу, относительно меня они совершают опасный маневр, находясь в моей полосе, а уже из за них я вынужден выезжать на пешеходную зону, со всеми сопутствующими рисками
У меня в городе эти самые маленькие дети сидят или бегают по вело дорожке, родителям вообще по барабану, наверняка потом если что столько ору будет и конечно будут виноваты самокаты/велосипеды/кто угодно, только не они. И готов поспорить такая же ситуация ровно во всех городах где вообще есть хоть какие то вело дорожки...
Что это за зверь такой "скорость пешехода"?
А если я бегу по тротуару, ребенку тоже не следует смотреть по сторонам и он может дёргаться куда ему вздумается в ощущении безопасности? Вашему ребенку никогда на ноги не наступали или что?)
Это истеричный подход к вопросу в духе Карен яжематерей. Давайте запретим всё что вам не нравится а то что вам нравится - оставим. Самокат - идеальный транспорт для мегаполисов, он экономит время и даёт людям море удовольствия. На ногах я в лучшем случае прогуляюсь по ближайшему парку, на самокате я за вечер могу увидеть всю Москву. И то что один из 20 000 человек на кого-то там наехал - не значит что надо их запретить просто потому что ВЫ СЧИТАЕТЕ что тротуары - для пешеходов. Нет, не только для пешеходов. Просто у вас психоз и вы от всего шарахаетесь. Давайте детские площадки запретим, там дети падают. По законам физики.
Очень умнО. И очень безопасно.
Давайте лучше вас засунем в железный ящик. Это идеальное место для вас. По умолчанию. Потому что я так сказал.
Была бы у нас дорожная инфраструктура развита на должном уровне-можно было бы начинать говорить про "двухколесные тс на тротуаре-зло", а пока мы имеем минимум этих велосипедных дорожек в крупных парках, и то, сделанных через одно место, едешь по велодорожке как законопослушный гражданин, хоба и она заканчивается, обрывается, а дальше просто тротуар, либо ведут зачастую такие велодорожки вникуда
Странная логика. Отсутствие инфраструктуры не уменьшает зло, причиняемое самокатчиками себе и окружающим
Тут стоит начать с того, что появление самоката на дороге общего пользования в одном потоке с автомобилями-нарушение и есть зло, а в присутствии самоката на тротуаре зла нет, при соблюдении конечно же норм приличия, техники безопасности, но тут уже относится ко всем участникам движения(и к самокатчикам/моноколесникам/байкерам и к пешеходам, которых вы так активно защищаете и любите)
Ну тогда запретить бегать по тратуарам
окей. Давайте еще бегать запретим.
Как там было - бегущий генерал вызывает либо тревогу, либо смех))
Драматический паук например
Заплати налог на разрушение дорожного полотна и гуляй спокойно.
А, 35кг это те огромные самокаты, на которых мужики 40+ уезжают от взросления.
А какие это самокаты 35 кг??!)
Лучше б нормальные велодорожки запилили в парках. А то в измайловском, например, тупо треть пешеходной отделили (краской, Карл!) якобы для велов. И один фиг, люди идут по этой дорожке, велосипедисты/самокатчики обгоняют по пешеходной = итого куча столкновений на ровном месте
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Опять какой то очередной понос...больше 35 кг это вообще ещё поискать надо, это что за самокат такой, 20-25 это уже тяжёлый считается...Запрет ездить вблизи торговых центров - это вообще как ?? Регулирование на местный уровень - т.е в каждом городе свои правила ??? Шта?
То есть самокат весом 34,9 - это нормально... Пусть катается по тротуару. Странный выбор. Я когда выбирал самокат, там большинство 15-20 кг... 35 кг - это уже какой-то монстр.
Да там смысл в знаке запрета движения на самокатах. 35 кг, это как запретить машины , которые едут большее 350 км.час...
Интересно, кто получает выгоду от отработки этой новой повестки с электросамокатами? А то за последние несколько недель что-то уж слишком много гаек было закручено
Они всех бесят, реально. Мне очень нравится кататься, но когда ты пешеход и идешь, то не ожидаешь, что тебя обгонят со скоростью 20+ км в час.
ИМХО "они всех бесят" не оправдывает, к примеру, треш с обысками в Петербурге, где ко всем прокатным компаниям (кроме сбербанковского Urent, разумеется) уже несколько раз приходили с обысками по абсолютно притянутым за уши поводам
Выгоду получают все пешеходы.
Мне нахрен не упало постоянно оглядываться, не несётся ли на меня _по_моему_тротуару туша в 100 кг со скоростью автомобиля. За последние две недели только в Санкт-Петербурге ошалевшими самокатчиками было сбито множество людей, среди них дети. Насколько я помню, некоторые весьма серьёзно пострадали.
По моему тротуару – потому что тротуар для пешеходов.
Так не оглядывайся, туша сама тебя объедет. Ей ведь потом тоже рожей асфальт на вкус пробовать в случае столкновения.
Не объедет, а на скорости в меня втемяшится.
Ты либо малолетка, либо твой мозг уже отмирает. И сейчас я поясню, почему.
Твои тезисы работают только в случае, когда любой человек ответственен за свои поступки. Если бы это было так, мы бы не читали этих статей. Самокатчик не желает мне вреда, как и себе, но это не помешало им за последние пару недель сбить почти десяток людей в СПб, в том числе детей.
Вот тут https://www.fontanka.ru/2021/05/14/69915242/ чел тоже, наверное, не хотел покалечиться?
А электровелосипеды, а моноколеса?
А электроскейты, а сегвеи, а унициклы, а трициклы? Статья хайп, в ПДД не нахожу изменений. Как предложили, так и отложили.
Ага, там логично написать про всё... Не думаю, что хайп, электросамокаты всех начали бесить сильно,это заметно. Причина в прокатных. Народа на своих было на порядки меньше и они не доставали массово
Причина в "прокатности" средств повышенной опасности. Будь то авто, электросамокат или ещё что-то. Будем надеятся на благоразумие и оперативность законодателей. Имхо, из за отсутствия инфраструктуры, многообразия технологических решений, денежной привлекательности бизнеса, и нежелания раскачивать смузи-лодку, думать будут долго и крепко.
https://youtu.be/BLXF0abCwuI
А если самокат весит 12.5 кг, а водитель самоката 100? Может нужно ограничить суммарный вес быстро перемещаемой по тротуару массы? А как это проверять и контролировать?
Для начала можно было бы громко продекларировать и чётко проартикулировать из всех утюгов безусловный приоритет пеших перед всеми колёсными на тротуарах. Чтобы свои бип-бипы, просьбы уступить были засунуты туда, где им место. Тогда и пешеходы начнут спрашивать у колёсных почему он наглеют, а колесные поймут, что они не у себя дома. Делать рейды в опасных местах (например, в Мск это набережные, ПГ) и проводить разъяснительные беседы.
А если ты идешь по левой стороне то тебе тоже бип-бип не нужно делать?
Грузовой Кирилл
Я свой бип-бип на тротуаре себе поглубже засунул. По всей ширине тротуара может идти семья из 3-4 человек в один ряд и я буду за ними тащиться, пока меня не заметят/пропустят или пока я не решу их объехать с другой стороны.
Ввести новый дорожный знак запрета на движение самокатов в парках, вблизи метро, вокзалов, торговых центров.... Вот и все.
А контролировать соблюдение знака как?
Прокат: элементарно, а это сильно больше половины катающихся в мск. На своих, избирательно, да и не каждый обладатель самоката будет ехать в парк, если это незаконно
Ну, а элементарно - это как? Стоит знак, под него проезжает 10 арендных самокатов - как их идентифицировать, чтобы выписать наказание нарушителю? Автомобили идентифицируются по номерам, а тут как?
Да как в питере: самокат вырубается на невском. Вообще не едет. Точность определения хорошая, я метров на 10 отошел:поехал.
К сожалению, это не работает с личными самокатами и моноколёсами. И тем более это не работает с обычными, механическими самокатами, на которых можно очень приличную скорость набрать. И народ не стремается ездить на них синими в говно. Один дегенерат вон недавно только из комы вышел.
Не работает для личных, только их на порядки меньше прокатных и многие не будут ездить на личных в парк горького, если там запретят и можно получить проблемы. + нас камеры висят и распознать лицо и установить личность можно при желании.
Полосу сделать несложно – нужны краска и кисточка.
Вот заставить владельцев самокатов и прочих моноколёс ей пользоваться, а пешеходов заставить ей _не_ пользоваться – уже сложнее.
ну все, можно сливать свой самокат, всем спасибо всем пока
это ж что за самокат тяжелее 35кг? это уже скутер какой-то
обычный электрический - сяокат, 15кг и это нелегкая штука
У меня Dualtron Spider - это чудовище разгоняется до 60 км в час и может проехать до 70 км. Весит всего 20 кг. Катаюсь на скорости 20 км/час, это самая кайфовая скорость. Так что этот закон просвистит мимо меня.