Российские таксисты пожаловались в ФАС на китайский такси-сервис Didi из-за демпинга Статьи редакции
Didi предоставляет пассажирам скидки и промокоды, которые значительно снижают цену поездки, а водителям обещает «гарантированные заработки».
В ФАС обратился «Национальный совет такси», куда входят некоммерческие организации такси, — из-за агрессивной маркетинговой стратегии в России, пишет РБК со ссылкой на обращение. В ФАС подтвердили получение жалобы — её рассмотрят в течение 30 дней.
По мнению участников ассоциации, такая стратегия вредит участникам рынка.
Didi предоставляет промокоды и скидки для пассажиров, которые снижают цену поездок значительно ниже рыночной, скидки на комиссию агрегатора и «гарантированные заработки» для водителей такси от 9 тысяч до 14 тысяч рублей в день, говорят в ассоциации.
По мнению ассоциации, для достижения нормы выработки водителям приходится перерабатывать — это может повлиять на безопасность поездки. Кроме того, сервис переманивает к себе водителей из других такси.
У Didi много финансов, так как сервис доминирует в Китае, считают в ассоциации. Используя эти средства и агрессивную маркетинговую тактику в России, Didi создает недобросовестную конкуренцию и угрожает российским участникам рынка.
В Didi сообщили РБК, что считают жалобу неосновательной. «Чтобы обеспечить конкурентную стоимость поездок, заказанных в Didi, мы используем передовые технологии, включая анализ больших данных, алгоритмы прогнозирования спроса и интеллектуальной диспетчеризации», — утверждает пиар-директор Didi в России, Восточной Европе и Центральной Азии Ирина Гущина.
В сервисе заявили, что используют стандартные для рынка программы дополнительного вознаграждения водителей, а компания строго следует законодательству России и принципам честной конкуренции.
- Didi заработал в России в августе 2020 года и на старте был доступен только в Казани. Сейчас он представлен в 36 российских городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. По данным компании, на середину марта через DiDi совершили 11 млн поездок около 2 млн россиян.
- 4 июня из-за недобросовестной конкуренции на Didi пожаловался в ФАС сервис заказа такси «Максим». По его мнению, Didi устанавливает цены ниже рыночных и доплачивает компенсации водителям-партнёрам — чтобы избавиться от конкурентов на рынке.
Красавцы! Долой «повышенный спрос»!
Че то когда дурацкий яндекс заходил во все города никто не жаловался. Всех выжили со своими доплатами и скидками
Пожаловались скорее всего не таксисты, а владельцы таксопарков, а те же таксисты работают в Didi и получают зарплату, не китайцев же завезли машинами управлять.
Ага, таксисты пожаловались. Как же. Просто кто-то сильно испугался конкуренции, вот и начинает пакостить через третьих лиц.
Нет слов, чтобы выразить моё глубокое удовлетворение. А то у нас некоторые считали что это только они могут выдавливать конкурентов и скупать их. Что ж, теперь посмотрим, как их провернут на детородном органе ребятки из Китая, цель которых - закрепиться на рынке, а не быть на подсосе у местных недокорпораций.
И это только начало. Вата, ты клянешь запад и лижешь пукан Китаю, ты не понимаешь что Китайский рынок сожрет раисю и не подавится?
У нас в Краснодаре очень дорого такси, 4 км 270 руб и 17 минут езды, сегодня в час дня ехал, не в пик да и дождя не было. Очень дорого реально.
По ценам, диди, конечно выигрывает у яндекса (сужу сейчас по Владимиру), бывает разница в 50-60рр. Но автопарк у них - караул. Судя по всему, никакого порога входа у них нет.
Когда не можешь давать отпор, делать как государство – блокируй/запрещай/запугивай. Смешно и плачевно
"Некоммерческие организации такси" - это как вообще? Но если вы некоммерческие (хотя опять перечитал и не понял), то какая вам разница, что кто-то там купоны раздает.
Подумалось тут, а бывают ли некоммерческие организации банков?
Это работа Яндекса и других монополизированных рынок агрегаторов ( Максим , Ситимобил и тд )
Те кто опасаются DiDi , недавно Максим поддавал жалобу , теперь якобы водители , быть такого не может , водители получают свои гарантии , и ещё комиссия там маленькая чем тот же Яндексе свыше 20% иногда берет
Пытаются вытеснить компанию
из Российского рынка.
Яндекс когда творил беспредел и продолжает делать , водители на митинги выходили , но что-то в ФАС жалобы не доходили
Комментарий удален
Сейчас в РФ политика Китая в отношении местных, вот увидите, ФАС не встанет на сторону местных агрегаторов.
п.с.
Уже даже китайские суды есть.
А для чего становится на сторону Российских агрегаторов, если они делали все тоже самое
А кто в совет входит? Что значит таксисты пожаловались? Если Максим, Яндекс или Сити то они не таксисты а такие же площадки по сбору и торговле заказами как и Диди,все доплачивают за пассажиров в основном
Мне интересно почему в Ситимобил бизнес тариф дешевле Ультиматум Яндекс в 1,5 раза. Неужели там доплачивают , раз есть машины. Машины те же
Тем временем, реальный опыт с DiDi:
1. Цены действительно бывают достаточно хорошими, но никто из водителей заказ не берет. За два месяца я смог уехать целый один раз, да и то не без проблем: геолокация водителя не обновлялась ~10 минут, после чего я решил позвонить водителю и уточнить когда его ждать. Оказалось, что приложение толком не обновляет локацию, и даже не меняет статус, что водитель уже прибыл и ждёт тебя.
2. Поиск машин длится целую вечность, выводятся сообщения что им нужно ещё немного времени, дабы точно найти водителя. Так может продолжаться долго. Ради эксперимента пробовали вызывать машину в течение часа – никто не взял. И не важно высокий спрос или нет.
3. Иногда невозможно нормально поставить точку посадки, точку прибытия. Вы можете поставить точку верно, но приложение выкинет вам фактически другой адрес. С уточнением места посадки после выбора тарифа тоже беда – ставится криво.
4. Цены часто по факту выше в сравнении с Яндекс/Uber, Ситимобил, даже если есть повышенный спрос. Вот это демпинг, да.
5. Apple Pay/Google Pay, вы где?
6. В целом приложение работает абы как.
Всё описанное происходит в г. Пермь, если кому интересно. По факту выходит, что Яндекс.Go хоть и бывает иногда дороже, но от сервиса машины хотя бы приезжают и претензий с этой стороны нет, дают какие-либо бонусы изредка.
Сервис вышел крайне сырой, конечно, или в России и так сойдёт?
Так они жалуются на ""гарантированные заработки" для водителей такси от 9 тысяч до 14 тысяч рублей в день" или на что?
Промокоды и скидки - это добрая воля агрегатора.
Диди, сбивайте цены! Яндекс обнаглели. Самое время вернуть их на Землю. А то подняли цены на фоне монополии и расширили себе диапазон пиковых часов. Диди, попросите российских пассажиров пожаловаться на монополию ЯНдекса
14к рублей за МКАДом в день даже без среднего образования. И вы ещё жалуетесь?
Вы статью читали?
Переработки, увы. Мы хотим же сломать здоровье себе и своим пассажирам (с) Таксисты, а точнее вы!
Может еще сервис платных дорог ЦКАД вспомните!
Ну допустим переработки. Сколько там часов в день, 20?
Т.е. за 10 часов работы в день можно 300тыс.+ получать, работая таксистом? Что-то всё равно многовато, вам не кажется?
Назови мне ещё работу где даже с переработками можно получить 14к в день без образования. И по секрету тебе скажу очень много людей перерабатывают, но им все равно платят в среднем по 250р в час.
Так чтобы зарабатывать 14 тыс/день без переработок и не работая наймом или чиновником нужно учиться!!! (желательно самообразование без всяких там школ и курсов) И самое главное - приносить людям пользу!!!
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Didi предоставляет пассажирам скидки и промокоды, которые значительно снижают цену поездки, а водителям обещает «гарантированные заработки».
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