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Транспорт
Евгения Евсеева

Российские таксисты пожаловались в ФАС на китайский такси-сервис Didi из-за демпинга Статьи редакции

Didi предоставляет пассажирам скидки и промокоды, которые значительно снижают цену поездки, а водителям обещает «гарантированные заработки».

38 38 комментариев
1954 просмотров

В ФАС обратился «Национальный совет такси», куда входят некоммерческие организации такси, — из-за агрессивной маркетинговой стратегии в России, пишет РБК со ссылкой на обращение. В ФАС подтвердили получение жалобы — её рассмотрят в течение 30 дней.

По мнению участников ассоциации, такая стратегия вредит участникам рынка.

Didi предоставляет промокоды и скидки для пассажиров, которые снижают цену поездок значительно ниже рыночной, скидки на комиссию агрегатора и «гарантированные заработки» для водителей такси от 9 тысяч до 14 тысяч рублей в день, говорят в ассоциации.

По мнению ассоциации, для достижения нормы выработки водителям приходится перерабатывать — это может повлиять на безопасность поездки. Кроме того, сервис переманивает к себе водителей из других такси.

У Didi много финансов, так как сервис доминирует в Китае, считают в ассоциации. Используя эти средства и агрессивную маркетинговую тактику в России, Didi создает недобросовестную конкуренцию и угрожает российским участникам рынка.

В Didi сообщили РБК, что считают жалобу неосновательной. «Чтобы обеспечить конкурентную стоимость поездок, заказанных в Didi, мы используем передовые технологии, включая анализ больших данных, алгоритмы прогнозирования спроса и интеллектуальной диспетчеризации», — утверждает пиар-директор Didi в России, Восточной Европе и Центральной Азии Ирина Гущина.

В сервисе заявили, что используют стандартные для рынка программы дополнительного вознаграждения водителей, а компания строго следует законодательству России и принципам честной конкуренции.

  • Didi заработал в России в августе 2020 года и на старте был доступен только в Казани. Сейчас он представлен в 36 российских городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. По данным компании, на середину марта через DiDi совершили 11 млн поездок около 2 млн россиян.
  • 4 июня из-за недобросовестной конкуренции на Didi пожаловался в ФАС сервис заказа такси «Максим». По его мнению, Didi устанавливает цены ниже рыночных и доплачивает компенсации водителям-партнёрам — чтобы избавиться от конкурентов на рынке.

#новость #didi

38 38 комментариев
8
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Andrey Vinokurov

27

Красавцы! Долой «повышенный спрос»!

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Б_ О_

Andrey
2

Я жил в Китае когда они только появились. Сначала будет дёшево, потом они выкупили убер и стали монополистами. За 3 года цены взлетели в 2 раза и потом больше. Так что они конечно внесут смуту вначале, но потом будет так же как у Яндекса.

Ответить

Иван Шеметов

Б_
2

Вау, теперь мы знаем, как захватывают рынок 

Ответить

Б_ О_

Иван
0

Ваш кэп на месте ;)

Ответить

M J

Б_
1

 Так это через 3 года, а Уяндекс уже такое творит.  Даешь конкуренцию и низкие цены

Ответить

Андрей

Andrey
1

Ха-ха.

У DiDi тоже есть повышенный спрос и цены в нём даже больше Яндекса. А если спрос низкий, то можно ждать машину 15-20 минут - и это только поиск. Потом ещё сама машина едет из другого района города.

Проще уж Максим с его стабильностью. Всратой, но стабильностью.

Ответить

Денис Егоров

15

Че то когда дурацкий яндекс заходил во все города никто не жаловался. Всех выжили со своими доплатами и скидками

Ответить

xxx xxx

11

Пожаловались скорее всего не таксисты, а владельцы таксопарков, а те же таксисты работают в Didi и получают зарплату, не китайцев же завезли машинами управлять.

Ответить

John Green

7

Яндекс Такси делал тоже самое в период своего становление.

Ответить

Роман Аванесов

5

Ага, таксисты пожаловались. Как же. Просто кто-то сильно испугался конкуренции, вот и начинает пакостить через третьих лиц. 

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Alexandr Leibowitz

2

Нет слов, чтобы выразить моё глубокое удовлетворение. А то у нас некоторые считали что это только они могут выдавливать конкурентов и скупать их. Что ж, теперь посмотрим, как их провернут на детородном органе ребятки из Китая, цель которых - закрепиться на рынке, а не быть на подсосе у местных недокорпораций.

Ответить

Папа Римский

–8

И это только начало. Вата, ты клянешь запад и лижешь пукан Китаю, ты не понимаешь что Китайский рынок сожрет раисю и не подавится?

Ответить

StargazerXIII

0

Конкуренция она такая)

Ответить

Евгений Матвеев

0

У нас в Краснодаре очень дорого такси, 4 км 270 руб и 17 минут езды, сегодня в час дня ехал, не в пик да и дождя не было. Очень дорого реально.

Ответить

Илья Кириенко

Евгений
0

Будто у нас в Питере дешевле)

Ответить

Nikolay Isaev

0

Что делают не так? Давят заразу в виде Янд.

Ответить

Ar AbduRashid

0

ФАС на Гугл, ФАС на Диди, ФАС ФАС ФАС

Ответить

Chr Chr

0

По ценам, диди, конечно выигрывает у яндекса (сужу сейчас по Владимиру), бывает разница в 50-60рр. Но автопарк у них - караул. Судя по всему, никакого порога входа у них нет.

Ответить

Arif Emirbekov

0

У кого-то треснул пукан 😬

Ответить

Даниил Гудмен

0

Когда не можешь давать отпор, делать как государство – блокируй/запрещай/запугивай. Смешно и плачевно

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

"Некоммерческие организации такси" - это как вообще? Но если вы некоммерческие (хотя опять перечитал и не понял), то какая вам разница, что кто-то там купоны раздает.

Ответить

Амбиент Музыкантов

Амбиент
0

Подумалось тут, а бывают ли некоммерческие организации банков?

Ответить

Alexey Shabolkin

0

Ой ли ой ли
Вспоминаем выход на рынок Uber или Яндекс Такси

Ответить

Стас Янковский

0

Это работа Яндекса и других монополизированных рынок агрегаторов ( Максим , Ситимобил и тд )

Те кто опасаются DiDi , недавно Максим поддавал жалобу , теперь якобы водители , быть такого не может , водители получают свои гарантии , и ещё комиссия там маленькая чем тот же Яндексе свыше 20% иногда берет

Пытаются вытеснить компанию
из Российского рынка.

Яндекс когда творил беспредел и продолжает делать , водители на митинги выходили , но что-то в ФАС жалобы не доходили

Ответить

Комментарий удален

Ilya Brin

0

DiDi mmmmmultikill! 💪

Ответить

Дарья Смолякова

0

Сейчас в РФ политика Китая в отношении местных, вот увидите, ФАС не встанет на сторону местных агрегаторов.
п.с.
Уже даже китайские суды есть. 

Ответить

Иван Шеметов

Дарья
0

А для чего становится на сторону Российских агрегаторов, если они делали все тоже самое 

Ответить

Александр Распутин

0

А кто в совет входит? Что значит таксисты пожаловались? Если Максим, Яндекс или Сити то они не таксисты а такие же площадки по сбору и торговле заказами как и Диди,все доплачивают за пассажиров в основном

Ответить

Алексей Штейн

0

Мне интересно почему в Ситимобил бизнес тариф дешевле Ультиматум Яндекс в 1,5 раза. Неужели там доплачивают , раз есть машины. Машины те же 

Ответить

Пол Финч

0

Тем временем, реальный опыт с DiDi:
1. Цены действительно бывают достаточно хорошими, но никто из водителей заказ не берет. За два месяца я смог уехать целый один раз, да и то не без проблем: геолокация водителя не обновлялась ~10 минут, после чего я решил позвонить водителю и уточнить когда его ждать. Оказалось, что приложение толком не обновляет локацию, и даже не меняет статус, что водитель уже прибыл и ждёт тебя.
2. Поиск машин длится целую вечность, выводятся сообщения что им нужно ещё немного времени, дабы точно найти водителя. Так может продолжаться долго. Ради эксперимента пробовали вызывать машину в течение часа – никто не взял. И не важно высокий спрос или нет.
3. Иногда невозможно нормально поставить точку посадки, точку прибытия. Вы можете поставить точку верно, но приложение выкинет вам фактически другой адрес. С уточнением места посадки после выбора тарифа тоже беда – ставится криво.
4. Цены часто по факту выше в сравнении с Яндекс/Uber, Ситимобил, даже если есть повышенный спрос. Вот это демпинг, да.
5. Apple Pay/Google Pay, вы где?
6. В целом приложение работает абы как.

Всё описанное происходит в г. Пермь, если кому интересно. По факту выходит, что Яндекс.Go хоть и бывает иногда дороже, но от сервиса машины хотя бы приезжают и претензий с этой стороны нет, дают какие-либо бонусы изредка.
Сервис вышел крайне сырой, конечно, или в России и так сойдёт?

Ответить

Igor Fedorov

0

Так они жалуются на ""гарантированные заработки" для водителей такси от 9 тысяч до 14 тысяч рублей в день" или на что?
Промокоды и скидки - это добрая воля агрегатора.

Ответить

M J

0

 Диди, сбивайте цены!  Яндекс обнаглели. Самое время вернуть их на Землю. А то подняли цены на фоне монополии и расширили себе диапазон пиковых часов.  Диди,  попросите российских пассажиров пожаловаться на монополию ЯНдекса

Ответить

Виктор Якунин

–6

14к рублей за МКАДом в день даже без среднего образования. И вы ещё жалуетесь?

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MyTxtWebPage

Виктор
0

Вы статью читали?
Переработки, увы. Мы хотим же сломать здоровье себе и своим пассажирам (с) Таксисты, а точнее вы!
Может еще сервис платных дорог ЦКАД вспомните!

Ответить

Степан Позняк

MyTxtWebPage
0

Ну допустим переработки. Сколько там часов в день, 20?
Т.е. за 10 часов работы в день можно 300тыс.+ получать, работая таксистом? Что-то всё равно многовато, вам не кажется?

Ответить

MyTxtWebPage

Степан
0

Может Вы имели ввиду 300000 за сезон?

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Виктор Якунин

MyTxtWebPage
0

Назови мне ещё работу где даже с переработками можно получить 14к в день без образования. И по секрету тебе скажу очень много людей перерабатывают, но им все равно платят в среднем по 250р в час.

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MyTxtWebPage

Виктор
0

Так чтобы зарабатывать 14 тыс/день без переработок и не работая наймом или чиновником нужно учиться!!! (желательно самообразование без всяких там школ и курсов) И самое главное - приносить людям пользу!!!
Корчевников (гендир православного канала, ведущий "судьба человека" и "андрей малахрв прямлй эфир), Галицкий (Матнит, краснодар, втб) и Волож (из Яндека) зарабатывают по 20+ тыс /день без найма и принося пользу людям

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Транспорт
Евгения Евсеева
Российские таксисты пожаловались в ФАС на китайский такси-сервис Didi из-за демпинга Статьи редакции

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