Таня Боброва
Транспорт

«Яндекс» окончательно отказался от онлайн-продажи билетов на междугородние автобусы

Все ранее купленные через сервис проездные документы действительны.

Скриншот vc.ru
  • Компания пояснила РБК, что «стремится концентрироваться на развитии наиболее востребованных у пользователей бизнес-направлений», а сервис продажи билетов на автобусы в последнее время «перестал демонстрировать рост».
  • Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отметил в разговоре с изданием, что автобусы — наименее оцифрованный вид перевозки с большим количество небольших частных перевозчиков. С ним сложно работать, и, вероятно, «игра не стоила свеч».
  • «Яндекс» запустил сервис для поиска и покупки автобусных билетов «Яндекс.Автобусы» в 2017 году. В том же году — сервис «Диспетчерская», с помощью которого перевозчики могли организовать онлайн-бронирование и продажи билетов на пригородные и междугородние рейсы.
  • В 2019-м компания закрыла «Диспетчерскую» и «Автобусы» в Беларуси, в России — только «Диспетчерскую», «Автобусы» продолжили работать как агрегатор. Сейчас автобусные билеты можно найти во вкладке «Атобусы» в «Яндекс Путешествиях». На момент написания заметки редактор vc.ru смог посмотреть расписание рейсов, но не купить билет.

#новости #яндекс

