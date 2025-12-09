Mercedes запустит беспилотное такси в ОАЭ совместно с китайским разработчиком ПО Momenta

Компания планирует использовать автомобили S-класса нового поколения.Прототип роботакси от Mercedes и Momenta. Источник: Mercedes-BenzMercedes-Benz заключила соглашение с китайским разработчиком ПО для беспилотных машин Momenta. Они планируют внедрить систему автономного вождения в автомобили S-класса нового поколения.Сервис беспилотного такси в ОАЭ реализуют через местную компанию Lumo Mobility. Первые автомобили запустят в Абу-Даби. О сроках не рассказывают.Китайская Momenta основана в 2016 году. Она поставляет клиентам комплексные системы, обученные на реальных данных о вождении, пишет Bloomberg. Например, сотрудничает с подразделением BMW в Китае, а в 2026 году собирается запустить пилотный проект роботакси с Uber в Германии.Автопроизводители обращаются к китайским компаниям за наработками, чтобы ускорить внедрение беспилотных автомобилей и сократить расходы, что усиливает зависимость немецкого автопрома от Китая, отмечает издание.По данным Dataforce, в июле 2025 года на долю китайских компаний в Европе пришлось 10% продаж электромобилей и рекордные 15% продаж гибридов.Данила БычковТранспорт11:56Ford и Renault будут совместно разрабатывать и производить «доступные» электромобили для европейского рынка, чтобы противостоять китайским конкурентам Первая модель выйдет в 2028 году. #новости