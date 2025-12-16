Популярное
Данила Бычков
Транспорт

Ford откажется от некоторых моделей электромобилей и сосредоточится на гибридах на фоне падения спроса

Списания компании составят $19,5 млрд.

Источник: Bloomberg
  • Компания совершит «разворот» в сторону гибридных и бензиновых моделей и в перспективе наймёт «тысячи» сотрудников, пишет Reuters. Генеральный директор Ford Джим Фарли объяснил этот шаг «изменениями рынка».
  • Американский автопроизводитель заменит электрический пикап F-150 Lightning гибридной версией со вспомогательным двигателем внутреннего сгорания. Кроме того, Ford откажется от выпуска нового поколения электрических пикапов под кодовым названием T3, отмечает издание.
  • Решение компании отражает реакцию автомобильной отрасли на ослабление спроса на электромобили, подчёркивает Reuters. Продажи электромобилей в США в ноябре 2025 года упали примерно на 40% после отмены федерального налогового вычета в размере $7500 в сентябре 2025-го.
  • В рамках «разворота» Ford также зафиксирует списания на сумму $19,5 млрд, основная часть которых придётся на 2026 год, отмечает Fortune. Из них около $8,5 млрд связаны с отменой запуска запланированных моделей электромобилей.

