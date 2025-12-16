Ford откажется от некоторых моделей электромобилей и сосредоточится на гибридах на фоне падения спроса

Списания компании составят $19,5 млрд.Источник: BloombergКомпания совершит «разворот» в сторону гибридных и бензиновых моделей и в перспективе наймёт «тысячи» сотрудников, пишет Reuters. Генеральный директор Ford Джим Фарли объяснил этот шаг «изменениями рынка».Американский автопроизводитель заменит электрический пикап F-150 Lightning гибридной версией со вспомогательным двигателем внутреннего сгорания. Кроме того, Ford откажется от выпуска нового поколения электрических пикапов под кодовым названием T3, отмечает издание.Решение компании отражает реакцию автомобильной отрасли на ослабление спроса на электромобили, подчёркивает Reuters. Продажи электромобилей в США в ноябре 2025 года упали примерно на 40% после отмены федерального налогового вычета в размере $7500 в сентябре 2025-го.В рамках «разворота» Ford также зафиксирует списания на сумму $19,5 млрд, основная часть которых придётся на 2026 год, отмечает Fortune. Из них около $8,5 млрд связаны с отменой запуска запланированных моделей электромобилей.#новости #ford