Транспорт
Таня Боброва

«Яндекс.Go» планирует запустить аренду электросамокатов в начале июля, пока в Москве — источники Статьи редакции

В компании отказались от комментариев.

Сервис аренды электросамокатов могут представить 7 июля, рассказали vc.ru два источника на рынке. По словам одного из них, компания готовится выставить около 4000 устройств.

Предполагаемая обклейка самокатов Источник vc.ru

Ещё один источник на рынке кикшеринга рассказал, что «Яндекс.Go» начал тестировать электросамокаты среди сотрудников московского офиса. В «Яндекс.Go» отказались от комментариев.

Самокаты, которые, предположительно, тестирует «Яндекс» Источник vc.ru

О планах «Яндекса» запустить сервис аренды электросамокатов в апреле 2019 года писал TJ со ссылкой на источники. В мае 2021-го об этом же сообщили источники «Коммерсанта». По данным издания, компания планирует расставить по Москве 4–8 тысяч самокатов бренда Ninebot этим летом.

#новость #электросамокаты

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Igor Sergeevich

7

Опа на. А вот и кому площадочку расчистили

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Андрей

Igor
5

Я, конечно, распизделся в этом треде, но расчистили как? 
Ввели ограничения, которые должны соблюдать все. При этом никто не закрылся. 

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Igor Sergeevich

Андрей
2

Вы, видимо, про массовые проверки и приостановку деятельности ничего не слышали? В питере почти неделю не было ни единого самоката в городе после одного известного случая.

Ответить

Андрей

Igor
15

Я слышал и читал. 
Я и спрашиваю: как расчистили? Прошли проверки, ввели ограничения скорости, некоторые зоны временно закрыли для поездок. И только в Питере, куда Яндекс не собирается. 
В Москве ввели зоны, где ограничили скорость до 15 км/ч. 

Сервисы обновили карты и работают дальше. 

Вопрос: что расчистили? 
Яндекс приходит, работает под теми же ограничениями, другие сервисы на месте, конкуренция присутствует. 
Чем сейчас отличается от времени до проверок?

Ответить

Igor Sergeevich

Андрей
1

Ещё вопрос ? А откуда такая информация что Яндекс в питер не собирается ?

Ответить

Андрей

Igor
0

Ну, например, об этом написано в заголовке? 

В этом и смысл действий Яндекса: проверить идею на одном городе и если она сработает - пойти дальше. Как было с Драйвом, Лавкой и прочими. И пойдут они дальше в Питер и так далее только в следующем году, так как в этом банально не успевают по сезону оттестировать всё и обкатать. А если экономика не будет сходиться и людям не зайдёт, то даже в Москве не увидим их больше. 

Ответить

Igor Sergeevich

Андрей
–4

Дальше даже читать не стал, извините. Если для вас слово «ПОКА» ни о чем не говорит.

Ответить

Андрей

Igor
6
Ответить

Igor

Андрей
–1

🤣🤣🤣🤣удачи, мой хороший. Всегда приятно побеседовать с умным человеком

Ответить

Semyon Efimov

Igor
3

Дедукция уровня Шерлок: в Питере закрывали, потому что было несколько серьезных инцидентов, в том числе и авария с участием ребенка. К тому же это было в июне, на несколько дней, с тех пор правила изменили, все сервисы их приняли и работают без проблем, никто не закрылся. Яндекс же приходил в Москву, да и то в июле. Где вообще связь?

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Иван Шеметов

Igor
–2

Так это виной чемпионат Европы, а не Яндекс 

Ответить

Алексей Штейн

8

Ну что, ребзя, раскатаем самокаты , как такси и грузоперевозки , чтобы за копейки кататься , а потом убьются конкуренты и будет оверпрайс?😎

Ответить

Дмитрий

8

С вечным повышенным спросом и поддержкой в духе «сам виноват»? не, спасибо

Ответить

Егор

5

Яндекс решил монополизировать весь автотранспорт  (и не только) в столице.

Ответить

KINCH

2

Я сам люблю на самокате проехать, но когда иду пешком и вижу эту вакханалию, хочется чтобы самокатов вообще не было, либо только после выделения определенной территории для их пользования. 

Ответить

Комментарий удален

Антон Суперт

3

Так вот для кого кошмарят существующий бизнес.

Ответить

Михаил Анюков

Антон
0

а вы всегда обвиняете компании в том, что люди не могут катать на чём-то нормально?

Ответить

Антон Суперт

Михаил
0

Я уверен, что когда зайдёт на рынок яндекс люди сразу научатся кататься как нужно.

Ответить

Sergey Naumovich

–2

Самый опасный вид транспорта

Ответить

A V

2

Раскраска на Whoosh похожа.

Ответить

Mikhail Malyshev

A
2

Только раскраска. У Whoosh мощные xiaomi miija модифицированные, у яндекса будет сраный ninebot, как у региональных контор.

Ответить

A V

Mikhail
0

Такой же как в Urent? Не катался на них.
Там ручка тормоза убого сделана, таким же пластиковым рычагом как и газ, выглядит не надежно.

Ответить

Иван Иванов

A
1

Работает эта ручка также как и выглядит - не очень)

Ответить

Андрей

A
2

Ага. Белые круто смотрятся и выделяются. Вот бы так и оставили. 

Ответить

3216q114

A
0

Как и сам самокат.

Ответить

Артемий Марусев

0

Не так давно электро-самокаты массово запрещали. Проблему с большой скоростью, которую они набирают за поездку решили уже?

Ответить

3216q114

Артемий
2

Не так давно электро-самокаты массово запрещали.

Ничего такого не было. Вся публичная возня была в СПБ. 
Со скорость и зонами, тоже всё решели по-тихому.

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Sergey Fisak

Артемий
1

Мб просто Яндекс так убирает конкурентов и такой запускается))

Ответить

Андрей

Sergey
0

Если сервис проката не справился с введением зон ограничения скорости (чисто софтовое решение) и закрылся, то туда ему и дорога. 
Whoosh, Urent и другие справились и не закрылись.

Ответить

Igor Sergeevich

Андрей
1

Вы комментарием выше написали что никто не закрылся, а тут пишете «если кто-то закрылся». Вы как-то определитесь с информацией

Ответить

Андрей

Igor
0

Я не из Питера и не могу знать мелких игроков. Но в чём я не прав и каким боком здесь Яндекс?

Ответить

Igor Sergeevich

Андрей
1

Отвечу на предыдущий вопрос здесь. Если благодаря проверкам и приостановлению деятельности мелких иглообразно кто-то закрылся (а остальные зашатались)- следовательно освободилось место на рынке, крупный игрок воспользовался ситуацией и вышел на рынок. Получается, что ему это сыграло на руку. Проверки и приостановки, понятно, не по заказу яндекса были и не ради него родимого, если может вы так прочитали мой комментарий. Имеется ввиду сложившиеся обстоятельства в пользу

Ответить

Андрей

Артемий
1

Скорость не такая уж большая - 25 км/ч. И да, решили. Введя пешеходные зоны, где скорость ограничивается 15 км/ч. 

Ответить

Mikhail Malyshev

Артемий
0

Не было никогда проблемы со ограничением скорости на прокатных самокатах. Никогда скорость не была на них выше 25кмч макс.

Все "гонщики" про которых видео снимают где по трассе 60км/ч на самокате летят - это частники, на взломанных самокатах (у большинства ритейл моделей тоже огр. скорости 20-25, но люди программно убирают эти ограничения и ездят).

Ответить

Канищев Максим

0

Бедные пешеходы. Скоро пройти по тротуару будет страшно.

Ответить

Целый хичхакер

Канищев
0

а зачем вообще ходить если есть самокаты? проблемма в цене? или чем?

Ответить

Sergey Ontime

Целый
0

Бро, проблема в эволюции. Не двигаться - быстро сдохнешь после 30))

А ещё бывает кайф не спешить, представляешь? И бывает совсем не хочется таскать это по лестницам)

Ответить

3216q114

Целый
0

Если про прокатные, то да в цене точно есть проблема для постоянного пользования. СПБ и МСК 50р стартовые (+35страховка включена по умолчанию) и 8 примерно рублей минута. 

Ответить

Сергей Щукин

1

А смысл, если у них скорость порезали?🤔

Или, как обычно - в газете написали, а в реальности плюнули? 😆

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Артем Голендберг

Сергей
0

Порезали только в пешеходных зонах до 15, но и это норм. В остальных зонах 25

Ответить

Артур Гаврончук

–1

Задействовали административный ресурс, выкинув конкурентов.

Но на самом деле одобряю. Остальным надо было раньше объединиться в альянс и договориться с нужными людьми. Но соображалки хватило только накупить кучу самокатов и закидать ими улицы.

Ответить

Sasha Tsereteli

0

Ну наконец-то нормальный сервис вместо малого бизнеса!

Ответить

Николай Коллайдер

0

На мой взгляд яндекс задирает ценники на все.

Шеринг, такси, сейчас еще самокаты

Обьясняя большим спросом

Ответить

Sergey Ontime

0

Один и + 100кг так и катаются. Чуть ли не втроём)

Ответить

Азиатский Таксист

0

2022: Повышенный спрос на самокат 24 часа в сутки.
На вашей карте недостаточно средств для аренды самоката.

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Андрей

–2

Яндекс, пиздец люблю самокаты. Катался бы и катался. Возьмите на работу в это направление, по-братски. 

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