«Яндекс.Go» планирует запустить аренду электросамокатов в начале июля, пока в Москве — источники Статьи редакции
В компании отказались от комментариев.
Сервис аренды электросамокатов могут представить 7 июля, рассказали vc.ru два источника на рынке. По словам одного из них, компания готовится выставить около 4000 устройств.
Ещё один источник на рынке кикшеринга рассказал, что «Яндекс.Go» начал тестировать электросамокаты среди сотрудников московского офиса. В «Яндекс.Go» отказались от комментариев.
О планах «Яндекса» запустить сервис аренды электросамокатов в апреле 2019 года писал TJ со ссылкой на источники. В мае 2021-го об этом же сообщили источники «Коммерсанта». По данным издания, компания планирует расставить по Москве 4–8 тысяч самокатов бренда Ninebot этим летом.
Опа на. А вот и кому площадочку расчистили
Вы, видимо, про массовые проверки и приостановку деятельности ничего не слышали? В питере почти неделю не было ни единого самоката в городе после одного известного случая.
Я слышал и читал.
Я и спрашиваю: как расчистили? Прошли проверки, ввели ограничения скорости, некоторые зоны временно закрыли для поездок. И только в Питере, куда Яндекс не собирается.
В Москве ввели зоны, где ограничили скорость до 15 км/ч.
Сервисы обновили карты и работают дальше.
Вопрос: что расчистили?
Яндекс приходит, работает под теми же ограничениями, другие сервисы на месте, конкуренция присутствует.
Чем сейчас отличается от времени до проверок?
Ещё вопрос ? А откуда такая информация что Яндекс в питер не собирается ?
Ну, например, об этом написано в заголовке?
В этом и смысл действий Яндекса: проверить идею на одном городе и если она сработает - пойти дальше. Как было с Драйвом, Лавкой и прочими. И пойдут они дальше в Питер и так далее только в следующем году, так как в этом банально не успевают по сезону оттестировать всё и обкатать. А если экономика не будет сходиться и людям не зайдёт, то даже в Москве не увидим их больше.
Дедукция уровня Шерлок: в Питере закрывали, потому что было несколько серьезных инцидентов, в том числе и авария с участием ребенка. К тому же это было в июне, на несколько дней, с тех пор правила изменили, все сервисы их приняли и работают без проблем, никто не закрылся. Яндекс же приходил в Москву, да и то в июле. Где вообще связь?
Ну что, ребзя, раскатаем самокаты , как такси и грузоперевозки , чтобы за копейки кататься , а потом убьются конкуренты и будет оверпрайс?😎
Я сам люблю на самокате проехать, но когда иду пешком и вижу эту вакханалию, хочется чтобы самокатов вообще не было, либо только после выделения определенной территории для их пользования.
Комментарий удален
Так вот для кого кошмарят существующий бизнес.
а вы всегда обвиняете компании в том, что люди не могут катать на чём-то нормально?
Я уверен, что когда зайдёт на рынок яндекс люди сразу научатся кататься как нужно.
Раскраска на Whoosh похожа.
Только раскраска. У Whoosh мощные xiaomi miija модифицированные, у яндекса будет сраный ninebot, как у региональных контор.
Не так давно электро-самокаты массово запрещали. Проблему с большой скоростью, которую они набирают за поездку решили уже?
Мб просто Яндекс так убирает конкурентов и такой запускается))
Вы комментарием выше написали что никто не закрылся, а тут пишете «если кто-то закрылся». Вы как-то определитесь с информацией
Отвечу на предыдущий вопрос здесь. Если благодаря проверкам и приостановлению деятельности мелких иглообразно кто-то закрылся (а остальные зашатались)- следовательно освободилось место на рынке, крупный игрок воспользовался ситуацией и вышел на рынок. Получается, что ему это сыграло на руку. Проверки и приостановки, понятно, не по заказу яндекса были и не ради него родимого, если может вы так прочитали мой комментарий. Имеется ввиду сложившиеся обстоятельства в пользу
Не было никогда проблемы со ограничением скорости на прокатных самокатах. Никогда скорость не была на них выше 25кмч макс.
Все "гонщики" про которых видео снимают где по трассе 60км/ч на самокате летят - это частники, на взломанных самокатах (у большинства ритейл моделей тоже огр. скорости 20-25, но люди программно убирают эти ограничения и ездят).
Бедные пешеходы. Скоро пройти по тротуару будет страшно.
Целый хичхакер
а зачем вообще ходить если есть самокаты? проблемма в цене? или чем?
Бро, проблема в эволюции. Не двигаться - быстро сдохнешь после 30))
А ещё бывает кайф не спешить, представляешь? И бывает совсем не хочется таскать это по лестницам)
А смысл, если у них скорость порезали?🤔
Или, как обычно - в газете написали, а в реальности плюнули? 😆
Порезали только в пешеходных зонах до 15, но и это норм. В остальных зонах 25
Задействовали административный ресурс, выкинув конкурентов.
Но на самом деле одобряю. Остальным надо было раньше объединиться в альянс и договориться с нужными людьми. Но соображалки хватило только накупить кучу самокатов и закидать ими улицы.
На мой взгляд яндекс задирает ценники на все.
Шеринг, такси, сейчас еще самокаты
Обьясняя большим спросом
2022: Повышенный спрос на самокат 24 часа в сутки.
На вашей карте недостаточно средств для аренды самоката.
Яндекс, пиздец люблю самокаты. Катался бы и катался. Возьмите на работу в это направление, по-братски.
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