В Китае Tesla попала в аварию, выехав на встречную полосу — водитель в прямом эфире тестировал функцию автономного вождения

FSD частично разрешили использовать в Китае в феврале 2025 года. До этого работал упрощённый вариант автопилота. Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что ожидает полного одобрения в Китае в феврале-марте 2026 года.

В 2016-м Tesla China удалила с сайта китайского подразделения слова «автопилот» и «беспилотное вождение», после жалоб, что компания преувеличивает возможности функции и вводит потребителей в заблуждение.