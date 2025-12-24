Популярное
Ася Карпова
Транспорт

В Китае Tesla попала в аварию, выехав на встречную полосу — водитель в прямом эфире тестировал функцию автономного вождения

Опция Full Self-Driving ещё не получила полного одобрения в стране.

Источник: Electrek
  • Владелец Tesla Model 3 вёл прямую трансляцию в Douyin (китайской версии TikTok), чтобы показать возможности функции автономного вождения (Full Self-Driving) в условиях ночной дороги.
  • Tesla свернула на встречную полосу со скоростью около 30-40 км/ч и столкнулась с другим автомобилем. Водитель не пострадал. Он не сразу опубликовал видео самой аварии после того, как трансляция оборвалась — хотел получить компенсацию от Tesla. Но потом поделился записью.
  • Если спросить об инциденте чат-бота Grok от xAI, он ответит, что авария «постановочная» и водитель управлял автомобилем вручную, обратило внимание издание Electrek. Однако в ролике видно, что система FSD активна.
Источник: Electrek

  • FSD частично разрешили использовать в Китае в феврале 2025 года. До этого работал упрощённый вариант автопилота. Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что ожидает полного одобрения в Китае в феврале-марте 2026 года.

  • В 2016-м Tesla China удалила с сайта китайского подразделения слова «автопилот» и «беспилотное вождение», после жалоб, что компания преувеличивает возможности функции и вводит потребителей в заблуждение.

  • В апреле 2025 года Китай запретил использовать слова «умный» и «беспилотный» в рекламе автомобилей после смертельного ДТП с участием электромобиля SU7 от Xiaomi.

