Данила Бычков
Транспорт

Mercedes-Benz выкупила долю в 3% в китайской компании по разработке технологий автономного вождения Qianli Technology за $191 млн

Немецкий автоконцерн стал пятым по величине акционером компании.

Источник: Automotive News
  • Mercedes-Benz приобрела 136 млн акций Qianli Technology у другого акционера — Lifan Holdings, пишет South China Morning Post. Немецкий автопроизводитель также обязался не сокращать свою долю в компании, составляющую 3%, в течение как минимум одного года.
  • Qianli Technology занимается разработкой систем автономного вождения и технологий помощи для водителей. Компания выпускает собственные продукты и проводит технологические исследования, охватывающие не только автомобили, но и мотоциклы, отмечает Yicai Global.
  • Сделка подчёркивает усилия Mercedes по наращиванию присутствия в Китае, пишет SCMP. Компания стала одним из первых иностранных автопроизводителей, получивших в Китае разрешение на внедрение в свои машины чат-ботов на базе ИИ.
  • В начале декабря 2025 года Mercedes-Benz заключила соглашение с китайским разработчиком ПО для беспилотных машин Momenta. Совместно они запланировали запуск беспилотного такси в ОАЭ.

#новости #mercedes

