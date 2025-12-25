Mercedes-Benz выкупила долю в 3% в китайской компании по разработке технологий автономного вождения Qianli Technology за $191 млн

Немецкий автоконцерн стал пятым по величине акционером компании. Источник: Automotive NewsMercedes-Benz приобрела 136 млн акций Qianli Technology у другого акционера — Lifan Holdings, пишет South China Morning Post. Немецкий автопроизводитель также обязался не сокращать свою долю в компании, составляющую 3%, в течение как минимум одного года.Qianli Technology занимается разработкой систем автономного вождения и технологий помощи для водителей. Компания выпускает собственные продукты и проводит технологические исследования, охватывающие не только автомобили, но и мотоциклы, отмечает Yicai Global. Сделка подчёркивает усилия Mercedes по наращиванию присутствия в Китае, пишет SCMP. Компания стала одним из первых иностранных автопроизводителей, получивших в Китае разрешение на внедрение в свои машины чат-ботов на базе ИИ.В начале декабря 2025 года Mercedes-Benz заключила соглашение с китайским разработчиком ПО для беспилотных машин Momenta. Совместно они запланировали запуск беспилотного такси в ОАЭ.#новости #mercedes