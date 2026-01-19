Глава Минтранса: авиакомпании научились обслуживать иностранные самолёты, но парк пока не прирастает

Главное из интервью ТАСС с Андреем Никитиным о ситуации в авиаотрасли, поддержке РЖД и развитии ВСМ. Источник: пресс-служба МинтрансаОб авиаперевозках, новых направлениях полётов и регулировании овербукингаВ 2025 году пассажиропоток российских авиакомпаний составил больше 108 млн человек. В 2026-м показатель если и увеличится, то за счёт иностранных перевозчиков и возобновления работы закрытых аэропортов.Отечественные авиакомпании проделали «огромную работу»: научились ремонтировать иностранные самолёты в России — «создали, по сути, целые заводы по их обслуживанию». Однако парк не увеличивается, поэтому говорить о существенном росте авиаперевозок «неоправданно».Отрасль планирует делать ставку на российские самолёты, чтобы не возвращаться к ситуации, когда из-за закупок иностранных судов российская отрасль не развивается. Но широкофюзеляжные самолёты для дальних перелётов в России пока не производятся — их придётся «где-то» закупать.В 2026 году Минтранс намерен работать над запуском новых международных маршрутов. В планах запустить рейсы в Малайзию, увеличить число международных рейсов из Краснодара, нарастить полёты в Саудовскую Аравию.Авиаперевозки между Россией и Китаем за десять месяцев 2025-го выросли в 1,4 раза год к году, до 1,3 млн человек. После введения безвизового режима для россиян авиакомпании увеличили частоту полётов в Пекин, открылись рейсы в Гуанчжоу. Весной 2026 года российские перевозчики планируют возобновить полёты в Шанхай.Никитин также рассказал, что Минтранс работает над решением проблемы овербукинга, приемлемым как для авиакомпаний, так и для пассажиров. Среди потенциальных вариантов — поправки к законодательству, которые в том числе установят размеры компенсаций туристам.О поддержке РЖД, строительстве ВСМ и будущем «Сапсана» и «Авроры»Вводить налоговые льготы для РЖД или выделять на их поддержку деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не планируют. Поддержать компанию рассчитывают с помощью «небольших тарифных решений», переноса платежей по страховым взносам, а также «переключения перевозки грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт».В ценовой политике РЖД будет «всё больше» ориентироваться на динамическое ценообразование, когда стоимость билета зависит от спроса и времени покупки. Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом идёт по всем направлениям «очень активно». В 2025 году Минтранс перешёл от проектной работы к строительству пилотного участка «Крюково — Тверь», на котором будут тестировать отечественный высокоскоростной поезд. После запуска ВСМ организацию движения поездов «Сапсан» и «Аврора» собираются пересмотреть. Они продолжат работать, но будут перераспределены на другие направления, «где спрос на такие перевозки стабильно высок». #новости #минтранс