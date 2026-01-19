Глава Минтранса: авиакомпании научились обслуживать иностранные самолёты, но парк пока не прирастает

Вводить налоговые льготы для РЖД или выделять на их поддержку деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не планируют. Поддержать компанию рассчитывают с помощью «небольших тарифных решений», переноса платежей по страховым взносам, а также «переключения перевозки грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт».

В ценовой политике РЖД будет «всё больше» ориентироваться на динамическое ценообразование, когда стоимость билета зависит от спроса и времени покупки.

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом идёт по всем направлениям «очень активно». В 2025 году Минтранс перешёл от проектной работы к строительству пилотного участка «Крюково — Тверь», на котором будут тестировать отечественный высокоскоростной поезд.