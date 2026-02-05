Популярное
Данила Бычков
Транспорт

The Boring Company Илона Маска подписала соглашение с властями ОАЭ о начале строительства тоннеля в Дубае

Протяжённость пилотного маршрута Dubai Loop составит 6,4 км.

Источник: Time Out Dubai
  • Компания заключила партнёрское соглашение с дорожно-транспортным управлением Дубая (RTA) для реализации проекта пассажирской транспортной системы Dubai Loop, пишет Tunnelling Journal.
  • Первая часть проекта включает строительство маршрута протяжённостью 6,4 км и четырёх станций. На последующих этапах транспортную сеть расширят до 22,2 км и 19 станций, отмечает издание.
  • Стороны оценивают стоимость реализации пилотной фазы проекта в $155 млн — строительство займёт около года после завершения проектирования и подготовительных работ. Полностью строительство Dubai Loop будет стоить около $545 млн, проект рассчитывают завершить за три года.
  • После полного ввода сети в эксплуатацию она сможет обслуживать примерно 30 тысяч пассажиров в день, а пилотный маршрут — 13 тысяч человек в день.
  • Илон Маск запустил The Boring Company в 2017 году. В 2019-м она начала строить в Лас-Вегасе подземную систему тоннелей, чтобы решить проблему пробок. Проект реализовали в 2021 году.
  • В июле 2025 года The Boring Company анонсировала строительство тоннеля для машин под Нэшвиллом, штат Теннесси. Длина тоннеля должна составить 16 км — он соединит центр города с аэропортом.

#новости #theboringcompany

