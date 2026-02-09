Такси-сервис Lyft запустил в США аккаунты для подростков — родители смогут следить за поездкой

Количество 16-летних, которые имеют права, снижается, а родители тратят 192 часа в год на «развозку» детей, отметила компания.Источник: Lyft Lyft Teen позволит заказывать такси подросткам в возрасте от 13 до 17 лет, рассказала компания.Родители смогут отслеживать поездку по карте в режиме реального времени через приложение Lyft, увидят данные водителя, получат уведомления о старте и завершении поездки и смогут связаться с водителем напрямую при необходимости.Также по умолчанию включена проверка PIN-кода (пассажир и водитель должны сверить четырёхзначный код перед началом поездки), есть функция Smart Trip Check-In для информирования об изменении маршрута и аудиозапись.Компания запустила услугу более чем в 200 крупных городах США и планирует масштабировать её на другие рынки в 2026-м.Кроме подростковых аккаунтов Lyft тестировал в США специальную версию приложения для пожилых пассажиров с упрощённым интерфейсом и службой поддержки по телефону, а не в чате.Такси-сервис Uber запустил подростковые аккаунты в США в 2023 году. Сейчас услуга доступна более чем в 50 странах, уточняет Fortune.#новости #lyft