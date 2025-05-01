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Таня Боброва
Транспорт

Такси-сервис Lyft протестирует в США Lyft Silver — специальную версию приложения для пожилых пассажиров

С упрощённым интерфейсом и службой поддержки по телефону, а не в чате.

  • Lyft Silver — это версия приложения такси-сервиса Lyft, разработанная специально для пассажиров в возрасте, обратило внимание The Verge. Пользователи могут записаться в лист ожидания — ранний доступ к функции откроют 5 мая 2025 года.
  • У приложения упрощённый интерфейс и служба поддержки, которая при необходимости проконсультирует пользователей по телефону. Клиенты Lyft Silver также получат приоритетный доступ к автомобилям, в которые «легче садиться» и из которых удобнее высаживаться.
  • Детали о поездке можно передать «доверенным контактам» — они увидят информацию, например точку прибытия, в реальном времени.
Источник: Lyft
Источник: Lyft

#новости #lyft

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