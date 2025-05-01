Такси-сервис Lyft протестирует в США Lyft Silver — специальную версию приложения для пожилых пассажиров

С упрощённым интерфейсом и службой поддержки по телефону, а не в чате.Lyft Silver — это версия приложения такси-сервиса Lyft, разработанная специально для пассажиров в возрасте, обратило внимание The Verge. Пользователи могут записаться в лист ожидания — ранний доступ к функции откроют 5 мая 2025 года.У приложения упрощённый интерфейс и служба поддержки, которая при необходимости проконсультирует пользователей по телефону. Клиенты Lyft Silver также получат приоритетный доступ к автомобилям, в которые «легче садиться» и из которых удобнее высаживаться.Детали о поездке можно передать «доверенным контактам» — они увидят информацию, например точку прибытия, в реальном времени.Источник: Lyft#новости #lyft