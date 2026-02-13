General Motors, Ford и Stellantis потеряли более $50 млрд на фоне «лопнувшего пузыря» электромобилей — WSJ

Компании сокращают производственные мощности на фоне убытков.Источник: BloombergПосле нескольких лет крупных инвестиций в электромобили «большая тройка» — General Motors, Ford и Stellantis — объявила о совокупных списаниях более чем на $50 млрд, пишет The Wall Street Journal.Продажи электромобилей в США в четвёртом квартале 2025 года упали примерно на 30% после истечения действия льготы в сентябре 2025-го, отмечает издание. До этого покупатели электромобилей могли получить налоговый вычет в размере $7500.Из-за этого автомобильные концерны сокращают объёмы производства электромобилей и аккумуляторов, переводят часть заводов на выпуск «традиционных» машин и отменяют некоторые проекты.Крупнейшие списания зафиксировала Stellantis (владеет брендами Jeep, Opel, Peugeot, Chrysler, Fiat и другими) — $26 млрд. Гендиректор компании Антонио Филоза заявил, что в Stellantis «переоценили темпы энергетического перехода».При этом за пределами США рынок электромобилей продолжает расти, подчёркивает WSJ. Китайская BYD в 2025 году стала крупнейшим поставщиком электромобилей в мире, впервые обогнав Tesla. Компания поставила более миллиона машин за пределами Китая — вдвое больше, чем в 2024-м.#новости