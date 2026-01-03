BYD стала крупнейшим поставщиком электромобилей в 2025 году, впервые обойдя Tesla

В четвёртом квартале 2025-го продажи американской компании сократились на 16% год к году. Источник: BloombergВ годовом выражении поставки электромобилей Tesla сократились на 8,6% — с 1,79 млн машин в 2024 году до 1,64 млн в 2025-м, пишет CNBC. В четвёртом квартале 2025 года Tesla поставила 418 тысяч машин — на 16% меньше, чем годом ранее. При этом продажи у китайской BYD выросли на 28% год к году и составили 2,26 млн электромобилей.Американская компания испытывает давление из-за усилившейся конкуренции, отмены субсидий на покупку электромобилей в США и негативной реакции части покупателей на политическую деятельность гендиректора Tesla Илона Маска, отмечает Bloomberg. Кроме того, компании не хватает «по-настоящему новой и доступной» моделиПри этом продажи в третьем квартале 2025 года стали для Tesla рекордными. 30 сентября 2025 года в США перестал действовать федеральный налоговый вычет за покупку электромобилей в размере $7500. Это стимулировало продажи Tesla, поскольку некоторые американские потребители поспешили воспользоваться мерами поддержки.Несмотря на это, квартальные продажи BYD за тот же период на 17% превысили показатели Tesla — 582,5 тысячи проданных электромобилей у BYD против 497,1 тысячи у Tesla.В октябре 2025 года акционеры Tesla одобрили выплату Маску вознаграждения в $1 трлн в случае достижения стратегических целей. Компенсационный пакет продвигал совет директоров компании: его члены предупреждали, что если акционеры не одобрят выплаты для Маска, тот покинет компанию, из-за чего она потеряет «значительную часть своей стоимости».#новости #tesla #byd