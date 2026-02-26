Ford стал предлагать опцию переднего багажника в электрическом Mustang Mach-E 2026 года за $495

Багажник стал платным только для машин 2026 года выпуска, отмечает Car and Driver.Скриншот vc.ruНа то, что компания теперь взимает плату за передний багажник в Ford Mustang Mach-E 2026 года, обратило внимание Car and Driver. Дополнительную опцию Frunk (a front trunk) можно оформить за $495 (около 37,8 тысячи рублей по курсу ЦБ на 26 февраля 2026 года).Её предлагают в разделе «Внешние опции» конфигуратора как минимум на сайте Ford в США, убедился vc.ru: вместе с защитными накладками на бампер, кронштейном для переднего номерного знака и другими.Electrek уточняет: Ford заметила, что водители используют передний багажник не так часто, как ожидала компания, поэтому его сделали опциональным.Это не первый случай, когда автопроизводители берут дополнительную плату за опции, которые технически уже есть в автомобилях, напоминает Car and Driver. Например, в 2022 году BMW начала продавать в некоторых странах подписку на подогрев сидений за $18 в месяц. Правда, годом позже передумала.#ford #новости