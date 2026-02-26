Популярное
Таня Боброва
Транспорт

Ford стал предлагать опцию переднего багажника в электрическом Mustang Mach-E 2026 года за $495

Багажник стал платным только для машин 2026 года выпуска, отмечает Car and Driver.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • На то, что компания теперь взимает плату за передний багажник в Ford Mustang Mach-E 2026 года, обратило внимание Car and Driver. Дополнительную опцию Frunk (a front trunk) можно оформить за $495 (около 37,8 тысячи рублей по курсу ЦБ на 26 февраля 2026 года).
  • Её предлагают в разделе «Внешние опции» конфигуратора как минимум на сайте Ford в США, убедился vc.ru: вместе с защитными накладками на бампер, кронштейном для переднего номерного знака и другими.
  • Electrek уточняет: Ford заметила, что водители используют передний багажник не так часто, как ожидала компания, поэтому его сделали опциональным.
  • Это не первый случай, когда автопроизводители берут дополнительную плату за опции, которые технически уже есть в автомобилях, напоминает Car and Driver. Например, в 2022 году BMW начала продавать в некоторых странах подписку на подогрев сидений за $18 в месяц. Правда, годом позже передумала.

#ford #новости

30 комментариев