BYD обошла Tesla по продажам в 22 странах в период с 2020-го по 2025 год — Nikkei

При этом на внутреннем рынке китайская компания столкнулась со снижением спроса. Источник: Nikkei AsiaBYD удалось превзойти показатели Tesla по продажам в Великобритании, Испании, Италии, а также в Сингапуре и Гонконге, пишет Nikkei Asia со ссылкой на данные S&P Global Mobility.В 2025 году BYD стала крупнейшим поставщиком электромобилей в мире, впервые обойдя Tesla. В годовом выражении поставки электромобилей американской компании сократились на 8,6% — с 1,79 млн машин в 2024 году до 1,64 млн в 2025-м. Продажи у BYD выросли на 28% год к году и составили 2,26 млн электромобилей.Китайская компания удерживает цены на продукцию на конкурентном уровне за счёт собственного производства аккумуляторов и ключевых компонентов, отмечает издание.При этом BYD столкнулась с проблемами в Северной Америке из-за тарифной политики США и давления со стороны администрации президента страны Дональда Трампа. Из-за этого в 2025 году компании пришлось отказаться от планов по строительству завода в Мексике.Даже несмотря на эти препятствия, BYD вынуждена продолжать глобальное расширение, так как в Китае продажи электромобилей замедлились, подчёркивает Nikkei. Например, в 2025 году BYD продала на внутреннем рынке около 3,5 млн автомобилей — на 10% меньше, чем годом ранее.Китайский автоконцерн постепенно переходит от экспорта электромобилей к их локальному производству за границей — в 2026 году компания планирует открыть завод в Венгрии, до этого она уже запустила производственные линии в Таиланде и Бразилии.#новости #byd #tesla