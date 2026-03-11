После тестирования в компании пришли к выводу, что «потребительские свойства модели не соответствуют ожиданиям». Источник: завод «Москвич» О том, что автопроизводитель отказался от производства модели «Москвич 5» сообщила менеджер по продукту и потребительским свойствам завода «Москвич» Светлана Новицкая. Её слова приводит «Российская газета».Мы протестировали модель, поняли, что это не совсем то, что мы хотели бы предложить, потребительские свойства не соответствовали нашим ожиданиям, поэтому мы закрыли проект. Светлана Новицкая, менеджер по продукту завода «Москвич»Уже выпущенные экземпляры отзывать не будут. У машин есть сертификации и они могут дальше продаваться на вторичном рынке, добавила она. Сколько успели выпустить машин, не уточнила.Запуск производства кроссовера «Москвич 5» в сентябре 2023 года анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. Автомобиль планировали выпускать на базе китайской модели JAC JS5.По итогам 2025-го продажи новых автомобилей завода «Москвич» снизились на 33% год к году, до 15,6 тысячи штук, следует из статистики «Автостата». Больше 80% продаж пришлись на кроссовер «Москвич 3». Ещё 10% — на «Москвич 6». Совокупные продажи других моделей (электромобиль «Москвич 3е», «Москвич 8» и «Москвич 5») составили 1400 автомобилей.В январе-феврале 2026-го продажи «Москвича» упали ещё 32% год к году и составили 1700 автомобилей.Артур ТомилкоТранспорт27 февр«Худшие январь-февраль за последние 20 лет»: в «АвтоВАЗе» рассказали, что продажи автомобилей в начале 2026 года оказались ниже ожиданий Но в компании «верят», что рынок может оживиться во втором полугодии. #новости #москвич