Евгения Евсеева
Транспорт

Производитель электромобилей Lucid представил концепт двухместного роботакси без руля и педалей

Но выпускать его компания пока не планирует.

Источник здесь и далее — Lucid
  • Работу над роботакси компания пока не ведёт — это лишь концепция видения Lucid в области беспилотных машин, пишет TechCrunch. Но если строить его — то на на новой среднеразмерной платформе Lucid.
  • Теоретический запас хода — около 650 км, пишет «Журнал Auto.ru». Другие технические характеристики и подробности компания не раскрыла. Судя по рендерам, взаимодействовать с автомобилем нужно будет через мультимедийную панель. Предусмотрены ли двери — неизвестно.
  • Lucid — производитель электромобилей из США. Компания запустилась в 2007 году. Её основатель Питер Роулинсон работал инженером в Tesla и в том числе разрабатывал Model S. Свой первый серийный автомобиль Air она представила в сентябре 2020 года.

#новости #lucid

