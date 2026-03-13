Производитель электромобилей Lucid представил концепт двухместного роботакси без руля и педалей

Но выпускать его компания пока не планирует. Источник здесь и далее — LucidРаботу над роботакси компания пока не ведёт — это лишь концепция видения Lucid в области беспилотных машин, пишет TechCrunch. Но если строить его — то на на новой среднеразмерной платформе Lucid.Теоретический запас хода — около 650 км, пишет «Журнал Auto.ru». Другие технические характеристики и подробности компания не раскрыла. Судя по рендерам, взаимодействовать с автомобилем нужно будет через мультимедийную панель. Предусмотрены ли двери — неизвестно.Lucid — производитель электромобилей из США. Компания запустилась в 2007 году. Её основатель Питер Роулинсон работал инженером в Tesla и в том числе разрабатывал Model S. Свой первый серийный автомобиль Air она представила в сентябре 2020 года.#новости #lucid