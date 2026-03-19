Евгения Евсеева
Транспорт

Производитель Volga официально представил свою первую модель, похожую на Geely Monjaro

Стоимость пока неизвестна.

Источник здесь и далее — Volga
  • Как отмечают «Коммерсантъ» и «Журнал Авто.ру», автомобиль K50 напоминает Geely Monjaro внешне и по характеристикам.
  • Длина модели — 4,7 м, колёсная база — 2,8 м. Машина получила двухлитровый турбомотор на 238 л.с. в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом.
  • Среди опций — панорамная крыша с люком и контурная подсветка салона, комплекс водительских ассистентов, аудиосистема с 12 динамиками, память регулировок и массаж водительского и пассажирского сидений, вентиляция передних сидений, а также пакет с подогревом всех сидений, руля, лобового стекла, форсунок и боковых зеркал.
  • Сколько стоит автомобиль — пока не уточняется. Стоимость Geely Monjaro начинается от 4,6 млн рублей.
  • Серийное производство автомобилей Volga намечено на второй квартал 2026 года, продажи — на третий. Под брендом планируют выпускать три машины — среднеразмерный внедорожник, кроссовер и седан.
Geely Monjaro. Источник: auto.ru 
#новости #volga

71 комментарий