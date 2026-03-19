Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Транспорт

Uber инвестирует до $1,25 млрд в производителя электромобилей Rivian

И вместе с партнёрами купит у него 50 тысяч машин.

R2 от Rivian. Источник: Rivian
  • Согласно условиям сделки, Uber и его партнёры купят до 10 тысяч ещё не вышедших беспилотных версий электромобиля R2 от Rivian, а также обязуются в будущем докупить ещё 40 тысяч машин, пишет CNBC.
  • Сначала Uber инвестирует $300 млн, а остальные деньги будет выделять при достижении определённых показателей до 2031 года. Каких — не уточнили.
  • Компании вместе запустят роботакси: заказать электромобиль R2 можно будет исключительно через приложение Uber в 25 городах США, Канады и Европы. Первые города, где они появятся в 2028 году — Сан-Франциско и Майами.
  • В конце 2024 года Volkswagen и Rivian запустили совместное предприятие для разработки новой архитектуры и ПО для электромобилей. Инвестиции Volkswagen в проект увеличились с $5 млрд до $5,8 млрд.
  • Volkswagen — второй автопроизводитель, который получил долю в Rivian, писало CNBC. В 2021 году, когда компания вышла на биржу, её крупнейшим акционером помимо Amazon (владеет 20%) был Ford с долей в 12%. Позже он сократил её до 1%.

#новости #rivian #uber

1
1 комментарий