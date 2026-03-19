Uber инвестирует до $1,25 млрд в производителя электромобилей Rivian

И вместе с партнёрами купит у него 50 тысяч машин.R2 от Rivian. Источник: RivianСогласно условиям сделки, Uber и его партнёры купят до 10 тысяч ещё не вышедших беспилотных версий электромобиля R2 от Rivian, а также обязуются в будущем докупить ещё 40 тысяч машин, пишет CNBC.Сначала Uber инвестирует $300 млн, а остальные деньги будет выделять при достижении определённых показателей до 2031 года. Каких — не уточнили.Компании вместе запустят роботакси: заказать электромобиль R2 можно будет исключительно через приложение Uber в 25 городах США, Канады и Европы. Первые города, где они появятся в 2028 году — Сан-Франциско и Майами.В конце 2024 года Volkswagen и Rivian запустили совместное предприятие для разработки новой архитектуры и ПО для электромобилей. Инвестиции Volkswagen в проект увеличились с $5 млрд до $5,8 млрд.Volkswagen — второй автопроизводитель, который получил долю в Rivian, писало CNBC. В 2021 году, когда компания вышла на биржу, её крупнейшим акционером помимо Amazon (владеет 20%) был Ford с долей в 12%. Позже он сократил её до 1%.#новости #rivian #uber