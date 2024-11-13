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Полина Лааксо
Транспорт

Немецкая Volkswagen и американская Rivian запустили совместное предприятие для разработки новой архитектуры и ПО для электромобилей

Volkswagen увеличила инвестиции в проект с $5 млрд до $5,8 млрд.

  • Руководить структурой Rivian & VW Group Technology будут глава отдела разработки ПО Rivian Вассим Бенсаид и главный инженер Volkswagen Карстен Хелбинг, говорится в заявлении сторон.
  • Штат будет состоять из 1000 инженеров обеих компаний. Работу начнут в Пало-Альто. Потом запустят ещё три производственные площадки в Северной Америке и Европе, но в каких городах — не сказали.
  • По задумке синергия экспертизы двух производителей должна помочь сократить затраты, масштабировать и ускорить выпуск автомобилей без ущерба качеству. Электрический кроссовер Rivian R2 должен выйти в перовой половине 2026 года, а машина немецкого автопроизводителя — в 2027 году (прототип показали небольшой группе журналистов).
Глава Volkswagen Оливер Блюме, Хелбинг, Бенсаид и глава Rivian Роберт Джозеф Скаринж. Источник фото: Rivian
Глава Volkswagen Оливер Блюме, Хелбинг, Бенсаид и глава Rivian Роберт Джозеф Скаринж. Источник фото: Rivian
  • О планах создать совместное предприятие компании объявили в июне 2024 года. WSJ тогда рассуждало, что немецкому концерну сделка позволит укрепить подразделение по разработке ПО, а Rivian, которая теряла всё больше денег, обеспечит «финансовую подушку».
  • Теперь и у Volkswagen не лучшее положение. По итогам третьего квартала 2024 года её операционная прибыль упала на 42% год к году, а продажи машин — на 8,3%. В октябре её представитель рассказал о планах закрыть три предприятия в Германии и сократить зарплаты на 10% на остальных заводах в стране.

#новости #volkswagen #rivian

33
14 комментариев
Бинарный Ёж

Это надо было 5 лет назад делать.

3
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Правдаруб блатной

Хана немцам

1
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Илья

Того, кто решил утонуть, не спасти

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dru dru

Сегодня видел на дороге volksvagen, только от одного взгляда на машину стал бедным.

1
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Михаил Стерлин

На сегодня это выглядит так, что бундесовских пацанов разводят ушлые черти из Долины. Даже не знаю как к этому относиться. Наверное немножко погрущу.

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HAS NOT BEEN SELECTED

Это риван (

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Драка вегетарианца с людоедом

R3 у них классный, на Ниву чем-то похож

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