Немецкая Volkswagen и американская Rivian запустили совместное предприятие для разработки новой архитектуры и ПО для электромобилей

Volkswagen увеличила инвестиции в проект с $5 млрд до $5,8 млрд.Руководить структурой Rivian & VW Group Technology будут глава отдела разработки ПО Rivian Вассим Бенсаид и главный инженер Volkswagen Карстен Хелбинг, говорится в заявлении сторон.Штат будет состоять из 1000 инженеров обеих компаний. Работу начнут в Пало-Альто. Потом запустят ещё три производственные площадки в Северной Америке и Европе, но в каких городах — не сказали.По задумке синергия экспертизы двух производителей должна помочь сократить затраты, масштабировать и ускорить выпуск автомобилей без ущерба качеству. Электрический кроссовер Rivian R2 должен выйти в перовой половине 2026 года, а машина немецкого автопроизводителя — в 2027 году (прототип показали небольшой группе журналистов).Глава Volkswagen Оливер Блюме, Хелбинг, Бенсаид и глава Rivian Роберт Джозеф Скаринж. Источник фото: RivianО планах создать совместное предприятие компании объявили в июне 2024 года. WSJ тогда рассуждало, что немецкому концерну сделка позволит укрепить подразделение по разработке ПО, а Rivian, которая теряла всё больше денег, обеспечит «финансовую подушку».Теперь и у Volkswagen не лучшее положение. По итогам третьего квартала 2024 года её операционная прибыль упала на 42% год к году, а продажи машин — на 8,3%. В октябре её представитель рассказал о планах закрыть три предприятия в Германии и сократить зарплаты на 10% на остальных заводах в стране.#новости #volkswagen #rivian
Это надо было 5 лет назад делать.
Хана немцам
Того, кто решил утонуть, не спасти
Сегодня видел на дороге volksvagen, только от одного взгляда на машину стал бедным.
На сегодня это выглядит так, что бундесовских пацанов разводят ушлые черти из Долины. Даже не знаю как к этому относиться. Наверное немножко погрущу.
Это риван (
R3 у них классный, на Ниву чем-то похож