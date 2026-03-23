Сервис для вызова премиальных автомобилей Wheely Антона Чиркунова официально вышел в США

Пока в Нью-Йорк.Источник: WheelyWheely запустил услуги в Нью-Йорке, где в последние недели набирал водителей и тестировал сервис с существующими клиентами, пишет Bloomberg.По словам основателя и главы сервиса Антона Чиркунова, компания планирует «значительно» расширить свою работу в Северной Америке в течение следующих пяти лет и рассматривает запуск в Техасе, Вашингтоне и городах Флориды. В течение двух лет компания планирует увеличить количество водителей в Нью-Йорке до более чем 1000 человек.Антон Чиркунов запустил Wheely в 2010 году. Штаб-квартира находится в Лондоне. Согласно информации на сайте сервиса, кроме Лондона он доступен также в Париже и Дубае. По словам Bloomberg, штат компании — около 200 сотрудников, в том числе небольшая команда в Нью-Йорке. У сервиса около 1250 корпоративных клиентов и почти 100 тысяч активных пользователей за пределами США.По словам Чиркунова, Wheely отличается фокусом на одном сегменте клиентов и стандартизацией услуг: от использования схожих моделей автомобилей на разных рынках до внешнего вида водителей, которые проходят обучение в «академии шофёров» компании. Постоянным клиентам компания предлагает также консерьж-сервис — например, водители могут доставить документы по просьбе пассажира, и возможность нанять водителя на день по фиксированной почасовой ставке.По данным Bloomberg, компания привлекла $43 млн. Чиркунов отказался комментировать, планирует ли Wheely новый раунд инвестиций, но отметил, что сервис прибыльный.#новости #wheely