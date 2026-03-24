Минпромторг добавил в список автомобилей для такси четыре модели Haval и Tenet

Закон о локализации легковых машин для такси вступил в силу в России 1 марта 2026 года, для некоторых регионов ввели отсрочку.Источник: Tenet Согласно распоряжению правительства России, список дополнили Haval F7, F7x и Jolion, а также Tenet T7. Модели Haval выпускает в Тульской области концерн Great Wall, уточняет «Интерфакс». Кроссоверы Tenet T7 собирает AGR (бывшая «Фольксваген Груп Рус») на заводе в Калужской области.Минпромторг обещал добавить модели Haval и Tenet в начале марта 2026 года, когда обновил перечень автомобилей, которые попадают под параметры закона о локализации легковых машин для такси.Тогда в список вошли автомобили Lada (модели Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel и Niva Legend), Sollers (SP7, SF1), Evolute (i-Joy, i-Sky, i-Space), «Москвич» (3, 3е, 6, 8, М70, М90), китайского Voyah (Free, Dream, Passion), а также Umo (5).В ведомстве напоминали, что требования закона о локализации не касаются автомобилей, которые начали работать в такси до вступления закона в силу.