«Яндекс Go» добавил «умные» подсказки в такси, чтобы пассажир мог заранее поменять тариф или добавить нужные опции

И избежать споров с водителями и отмен.Скриншоты «Яндекса»«Умные» подсказки появляются при написании комментария водителю. Например, если упомянуть велосипед, «Яндекс Go» попросит поменять тариф, чтобы приехала более вместительная машина. Если указать, что поедет ребёнок, — предложит добавить детское кресло.Среди других обновлений — нейроподсказки, которые помогут уточнить, куда подать автомобиль. Нейросеть генерирует их на основе комментариев, ранее оставленных другими пассажирами. По данным «Яндекса», ежемесячно примечания оставляют к 1,5 млн поездок.В сервис также добавили прогноз времени на поиск машины и список вероятных адресов для заказа. В первом случае алгоритм учитывает спрос, количество свободных водителей и ситуацию на дорогах.Во втором — историю поездок: когда ездит пользователь, куда и как часто. В качестве примеров привели ситуации, в которых пользователь еженедельно в один и тот же день заказывает автомобиль к падел-корту или художественной школе.#новости