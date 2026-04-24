Tesla начала массовое производство электромобиля Cybercab — двухдверного седана с двумя сиденьями без руля и педалей

Машина рассчитана на использование в качестве роботкаси, но у компании пока нет разрешения на работу в большинстве штатов США.Источник: @elonmuskО старте массового производства сообщил глава Tesla Илон Маск. Первый серийный Cybercab компания выпустила в феврале 2026 года.В автомобиле нет руля, педалей, боковых зеркал и зеркала заднего вида, он предназначен для работы качестве роботакси. Маск заявлял, что цена Cybercab составит менее $30 тысяч (около 2,2 млн рублей по курсу на 24 апреля 2026 года).При этом Tesla ещё не получила регуляторное одобрение для использования Cybercab в США, пишет Forbes. Если этот процесс затянется, у компании будет производственная линия автомобилей, которыми нельзя пользоваться в большинстве штатов США, подчёркивает издание. В феврале 2026 года Electrek называло новую модель Tesla «одним из самых безрассудных продуктовых решений в истории автопрома», отмечая, что Cybercab полностью рассчитан на автономное вождение, хотя у компании ещё не готово необходимое для этого ПО.