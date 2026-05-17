Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Ася Карпова
Транспорт

Производители моторных масел предупредили о возможном дефиците и росте цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке — Axios

Он может начаться в течение 2026 года, по словам аналитиков.

Источник: Slashgear
Источник: Slashgear
  • Компания Shell сообщила инвесторам о перебоях в поставках сырья для масел из Катара, пишет Axios. При этом клиенты скупают больше продукции, боясь дефицита.
  • Valvoline, O'Reilly Automotive и другие компании также предупредили о растущих затратах и будущем резком росте цен на моторные масла.
  • О сокращениях поставок базовых масел группы III для синтетики заявила и Независимая ассоциация производителей смазочных материалов.
  • Руководитель международного направления базовых масел в ICIS Аманда Хэй сказала изданию, что «начинается реальный дефицит» некоторых синтетических масел, а цены выросли до более чем $10 за галлон. Другой аналитик JobbersWorld заявил, что пока не стал бы называть ситуацию массовым дефицитом.
  • Перебои цепочек поставок, дефицит нефти и рост цен происходят из-за блокады Ормузского пролива. В марте 2026 года торговлю через него прекратили из-за конфликта между США и Ираном.
Евгения Евсеева
Еда
Японский производитель чипсов Calbee сменит цвета упаковки на чёрный и белый из-за дефицита сырья для красок — он возник на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Вслед за ним так могут поступить и другие местные производители, пишут японские СМИ.

Японский производитель чипсов Calbee сменит цвета упаковки на чёрный и белый из-за дефицита сырья для красок — он возник на фоне конфликта на Ближнем Востоке

#новости

1
1
2 комментария