Производители моторных масел предупредили о возможном дефиците и росте цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке — Axios

Он может начаться в течение 2026 года, по словам аналитиков.Источник: SlashgearКомпания Shell сообщила инвесторам о перебоях в поставках сырья для масел из Катара, пишет Axios. При этом клиенты скупают больше продукции, боясь дефицита.Valvoline, O'Reilly Automotive и другие компании также предупредили о растущих затратах и будущем резком росте цен на моторные масла.О сокращениях поставок базовых масел группы III для синтетики заявила и Независимая ассоциация производителей смазочных материалов.Руководитель международного направления базовых масел в ICIS Аманда Хэй сказала изданию, что «начинается реальный дефицит» некоторых синтетических масел, а цены выросли до более чем $10 за галлон. Другой аналитик JobbersWorld заявил, что пока не стал бы называть ситуацию массовым дефицитом.Перебои цепочек поставок, дефицит нефти и рост цен происходят из-за блокады Ормузского пролива. В марте 2026 года торговлю через него прекратили из-за конфликта между США и Ираном.Евгения ЕвсееваЕда12 маяЯпонский производитель чипсов Calbee сменит цвета упаковки на чёрный и белый из-за дефицита сырья для красок — он возник на фоне конфликта на Ближнем Востоке Вслед за ним так могут поступить и другие местные производители, пишут японские СМИ. #новости