Таня Боброва
Транспорт

Waymo начала тестировать поездки на Ojai среди обычных пользователей — это роботакси шестого поколения, разработанное специально для автономных поездок

На старте поездки будут бесплатными.

Источник здесь и далее: Abrar Al-Heeti / <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.cnet.com%2Froadshow%2Fnews%2Finside-waymos-new-ojai-robotaxi%2F&postId=2952697" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">CNET</a>
  • Сервис беспилотных такси Waymo (материнская компания — Alphabet) «несколько месяцев» тестировал поездки на Ojai среди сотрудников, а теперь запустил тестирование среди обычных «избранных» пользователей — в Сан-Франциско, Финиксе и Лос-Анджелесе. На старте поездки будут бесплатными, компания соберёт отзывы.
  • В ближайшие месяцы сервис расширит тесты на большее количество пользователей и подключит Денвер, Лас-Вегас, Сан-Диего и другие города.
  • Ojai — это переименованный минивэн Zeekr RT (бренд китайской Geely), специально разработанный для автономных поездок, пишет The Verge. Это также второй спроектированный с нуля автомобиль, который представила Waymo — после Firefly. Сейчас парк сервиса состоит в основном из Jaguar I-Pace, уточняет издание.
  • Салон Ojai больше и комфортнее, чем в Jaguar, — есть порты для зарядки, большие экраны и подстаканники, а также увеличенное пространство для ног. Одновременно в машине могут разместиться четыре пассажира.
  • Машину оснастили 13 камерами, шестью блоками радаров и четырьми лидарами, добавляет Wired. По словам компании, Zeekr производит только «базовую версию» машин, после чего их дорабатывают на заводе Waymo в США — в частности, устанавливают системы автономного вождения. У Ojai это система Waymo шестого поколения, пишет TechCrunch.
