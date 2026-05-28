Waymo начала тестировать поездки на Ojai среди обычных пользователей — это роботакси шестого поколения, разработанное специально для автономных поездок

На старте поездки будут бесплатными.Источник здесь и далее: Abrar Al-Heeti / CNETСервис беспилотных такси Waymo (материнская компания — Alphabet) «несколько месяцев» тестировал поездки на Ojai среди сотрудников, а теперь запустил тестирование среди обычных «избранных» пользователей — в Сан-Франциско, Финиксе и Лос-Анджелесе. На старте поездки будут бесплатными, компания соберёт отзывы.В ближайшие месяцы сервис расширит тесты на большее количество пользователей и подключит Денвер, Лас-Вегас, Сан-Диего и другие города.Ojai — это переименованный минивэн Zeekr RT (бренд китайской Geely), специально разработанный для автономных поездок, пишет The Verge. Это также второй спроектированный с нуля автомобиль, который представила Waymo — после Firefly. Сейчас парк сервиса состоит в основном из Jaguar I-Pace, уточняет издание.Салон Ojai больше и комфортнее, чем в Jaguar, — есть порты для зарядки, большие экраны и подстаканники, а также увеличенное пространство для ног. Одновременно в машине могут разместиться четыре пассажира.Машину оснастили 13 камерами, шестью блоками радаров и четырьми лидарами, добавляет Wired. По словам компании, Zeekr производит только «базовую версию» машин, после чего их дорабатывают на заводе Waymo в США — в частности, устанавливают системы автономного вождения. У Ojai это система Waymo шестого поколения, пишет TechCrunch.#новости #waymo