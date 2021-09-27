Whoosh, Urent и «Яндекс Go» нашли злоумышленников, которые повредили 800 электросамокатов в Москве Статьи редакции
Они отделались выплатой компенсации.
Злоумышленниками оказались трое молодых людей в возрасте 21-22 лет, проживающие в Москве, говорится в совместном заявлении кикшерингов (есть у vc.ru). Компании установили их личности во время внутреннего расследования вместе с сотрудниками ОВД по району Якиманка.
По закону молодым людям грозила уголовная или административная ответственность, но сервисы отозвали свои заявления и заключили мировое соглашение — злоумышленники выплатили компенсацию. Сумму в компаниях не называют.
Все причитающиеся Whoosh средства сервис направил в фонд «Движение — это жизнь», уточнили в компании. Urent и «Яндекс Go» также переведут полученную компенсацию в российские благотворительные фонды.
Неизвестные обмазали солидолом электронные панели около 30 самокатов «Яндекс Go», более 285 самокатов Urent и почти 500 самокатов Whoosh в конце августа. Все самокаты отмыли.
Свои мотивы злоумышленники не прокомментировали. Пострадавшие предполагают, что акция была заказана кем-то, кто выступает против развития микромобильности в городах, сказал близкий к расследованию источник vc.ru. По его словам, сумма компенсации составила чуть больше 1 млн рублей.
Почему вообще нет никакого законодательства на счет этих самокатов?!
почему все эти сервисы имеют право зарабатывать без четких правил и созданной для них инфраструктуры, как же они за***ли, уже спокойно нельзя было гулять этим летом, я конечно мб душнила сейчас, но блин, мудаки на этих самокатах и пьяные мудаки это реальная опасность для пешехода. ред.
К типу тс 0 вопросов, вопрос к тому, что города не готовы для их массовости и закона нету понятного, езжай себе по велодорожке (условно), почему ты подрезаешь и пугаешь людей на тротуаре (в лучшем случае), а в худшем случае мудак собьёт бабулю; а мудаки есть и с этим ничего не сделать, но можно сделать другое… ред.
опасно всё вокруг, если честно, но нужно ли теперь чем-то переставать пользоваться?
когда только-только появились самокаты, было много проблем и мудаков.
судя по новостям и количеству адекватных наездников в моём районе, мудаков и проблем стало сильно меньше.
есть мнение, что дураки наигрались (читай накатались), а многие научились их правильно использовать.
Блага ради я бы ограничил пользование электросамокатами с 18 или 21 года. Так же не плохо было бы регламентировать хождение и езду по тротуарам и пешеходным зонам не только транспорта, но и пешеходов. Суть проста, всем срать на всех. Это места общего пользования, но люди относятся к ним, как к личным угодиям. Нет даже банального понимания, как двигаться. Все ходят, как хотят. Кто посередине, кто справа, кто слева, кто-то даже по диагонали. Я бал бы рад если все четко понимали, что на пешеходных дорогах надо ходить придерживаясь правой стороны, как на автомобильных, и хождение посередине нихуя не правильно. Тогда думаю и столкновений было бы меньше. Ёпт, тут элементарно, когда выхожу на пробежки, точно в такие же ситуации попадаю, как и на самокате - оббегаю по газону, потому что все группы более 2-3 человек ходят в шеренгу.
Для прогресса - это нормальное состояние дел.
Все что не запрещено - разрешено. Так и с интернетом было в своё время - компании зарабатывали, а уже потом подтянулось с регулированием государство, когда появилась история вопроса и проблемы выявились.
Здесь - аналогично. Проблемы уже проявились. Видимо, регулирование подтянется
Кстати да, отметил тоже, что после захода сервисов в район, потребность в таксе снизилась - самокат всегда под боком, ждать не нужно, а по времени выходит столько же, добраться до того же метро, например.
Вот и цены уже заметно реже с высоким спросом, и машин свободных больше, и не толпятся, как раньше, около метро в ожидании пассажиров
Вообще неправильная политика "пострадавших".
(не защищаю самокатчиков и их фирмы).
1.Замена реальной ответственности на всего лишь компенсацию - дает сигнал преступникам, их последователям и обществу в целом о том, что этот и подобные бизнесы вполне мягкотелы и не будут себя резко защищать в дальнейшем.
2.Направлением компенсаций на благотворительность они ловят хайп, но отрицают важность уменьшения расходов/прибыли для бизнеса.
3.Сумма этих действий дает обществу понять, что в случае повторов подобных акций, их исполнители борются "за некие идеи", а не с бизнесом - беспощадным в своем стремлении получить компенсации и наказать преступников.
4.Соответственно, барьеры, психологические и юридические, перед злоумышленниками будут не расти, а снижаться.
Не надо так делать. ред.
Много людей говорят о том, что стало невозможно ходить по тротуарам из-за самокатов, однако гораздо больше людей поддерживают развитие средств индивидуальной мобильности.
По моему мнению после ограничений скорости кикшеринговыми сервисами стало гораздо безопаснее, но на наших улицах становится все больше уникальных или сказочных дооооов, которые покупают весьма мощные самокаты и гоняют на них по тротуарам без всяких ограничений. На секундочку: некоторые образцы подобной техники весят под 50 кг., а разгоняются до 80км./ч.(бывают и больше).
Не хотел бы встретиться лицом к лицу с подобным чудом техники на тротуаре. Вот она где настоящая проблема.
Ещё есть уж очень резвые доставщики еды, которые вообще класть хотели на правила, рамки приличия и на всех окружающих. За бабки(смехотворные бабки) готовы рисковать своей жизнью и жизнями окружающих. ред.
Просто статистика
https://www.rbc.ru/society/25/07/2021/60fcce959a794749e4536fa1
За шесть месяцев 2021 года в стране произошло 180 ДТП с участием электросамокатов. Погибли пять человек, еще 188 получили повреждения.
На самом деле, если бы изначально делали нормально велодорожки в городах, то катались бы там, лично я и мои друзья так и делаем, иногда приходится выезжать на дорогу и держаться у тротуара, чтобы не мешать ни водителям, ни пешеходам. Часто просто невозможно проехать по тротуару, бывают ремонты. Все нормальные люди за инфраструктуру, чтобы разделить проезжую часть, велодорожки и тротуар. Но, само собой, много людей просто забивает на кодекс самокатчика, я бы сам таких ногами бил.
Итоги программы Winstrike Scouting powered by UltraGear
Мы начали производить и продавать приборы по очищению воздуха в конце 2019 года. Первое время всё шло наперекосяк, но мы переосмыслили все процессы и за год увеличили выручку в 2 раза.
Говорим о главных гиковских новостях прошедшей неделе в подкасте телеграм-канала ForGeeks. Рассказываю, почему США хочет запретить Р, вернёт ли Samsung серию Galaxy Note, когда выйдут Apple AirPods 3 и новые MacBook, что нам ждать от Netflix в ближайшее время, какую эволюцию в гейминге делает Valve и других новостях технологий.
Сопровождаем сохранение резервных копий протяжным «мяу».
Всем доброго времени суток. Перед написанием этой статьи нашёл аналогичные, оказывается, что я далеко не первый. Жаль, раньше не видел. Понимаю, что моя вина в ситуации тоже есть, но тут скорее о том, как «Ситимобил» относится к своим клиентам.
Они отделались выплатой компенсации.
Рассказываем историю, на что стоит обратить внимание при проведении командного мероприятия в игре Minecraft, какие грабли могут быть, как организовать онлайн- и офлайн-участие.
Что нужно знать веб-мастерам, работающим с модным сегментом
Работают нон-компиты в России или нет? Отвечаем на вопрос в этой заметке (спойлер: работают, но с некоторыми особенностями). Шаблон договора об ограничении конкуренции прилагается.
Это первый завод в России, который решил запустить локализованное производство электрокаров.