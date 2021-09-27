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Транспорт
Таня Боброва

Whoosh, Urent и «Яндекс Go» нашли злоумышленников, которые повредили 800 электросамокатов в Москве Статьи редакции

Они отделались выплатой компенсации.

Злоумышленниками оказались трое молодых людей в возрасте 21-22 лет, проживающие в Москве, говорится в совместном заявлении кикшерингов (есть у vc.ru). Компании установили их личности во время внутреннего расследования вместе с сотрудниками ОВД по району Якиманка.

По закону молодым людям грозила уголовная или административная ответственность, но сервисы отозвали свои заявления и заключили мировое соглашение — злоумышленники выплатили компенсацию. Сумму в компаниях не называют.

Все причитающиеся Whoosh средства сервис направил в фонд «Движение — это жизнь», уточнили в компании. Urent и «Яндекс Go» также переведут полученную компенсацию в российские благотворительные фонды.

Неизвестные обмазали солидолом электронные панели около 30 самокатов «Яндекс Go», более 285 самокатов Urent и почти 500 самокатов Whoosh в конце августа. Все самокаты отмыли.

Свои мотивы злоумышленники не прокомментировали. Пострадавшие предполагают, что акция была заказана кем-то, кто выступает против развития микромобильности в городах, сказал близкий к расследованию источник vc.ru. По его словам, сумма компенсации составила чуть больше 1 млн рублей.

#новость #whoosh #urent #яндексgo

3037 просмотров
31 31 комментарий
9
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31 комментарий
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Nikita Lokhov

Почему вообще нет никакого законодательства на счет этих самокатов?!
почему все эти сервисы имеют право зарабатывать без четких правил и созданной для них инфраструктуры, как же они за***ли, уже спокойно нельзя было гулять этим летом, я конечно мб душнила сейчас, но блин, мудаки на этих самокатах и пьяные мудаки это реальная опасность для пешехода. ред.

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5
Артём Парушкевич

Ещё какой душила, фу. Самокаты топ, а вот далбоебы на самокатах не топ. Самокаты не виноваты. ред.

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47
Nikita Lokhov

К типу тс 0 вопросов, вопрос к тому, что города не готовы для их массовости и закона нету понятного, езжай себе по велодорожке (условно), почему ты подрезаешь и пугаешь людей на тротуаре (в лучшем случае), а в худшем случае мудак собьёт бабулю; а мудаки есть и с этим ничего не сделать, но можно сделать другое… ред.

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1
Mikhail Shamov

- ред.

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0
Сергей Федоров

Да что уж самокаты, нет никакой инфраструктуры для мудаков и пьяных мудаков. Государство никак не регулирует эти сферы деятельности. Выглядит как будто никому нет дела, что по городу разгуливают тысячи мудаков и пьяных мудаков. Сколько ж можно!

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10
Бытовой клуб

опасно всё вокруг, если честно, но нужно ли теперь чем-то переставать пользоваться?
когда только-только появились самокаты, было много проблем и мудаков.
судя по новостям и количеству адекватных наездников в моём районе, мудаков и проблем стало сильно меньше.
есть мнение, что дураки наигрались (читай накатались), а многие научились их правильно использовать.

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4
Иван Иванович

Блага ради я бы ограничил пользование электросамокатами с 18 или 21 года. Так же не плохо было бы регламентировать хождение и езду по тротуарам и пешеходным зонам не только транспорта, но и пешеходов. Суть проста, всем срать на всех. Это места общего пользования, но люди относятся к ним, как к личным угодиям. Нет даже банального понимания, как двигаться. Все ходят, как хотят. Кто посередине, кто справа, кто слева, кто-то даже по диагонали. Я бал бы рад если все четко понимали, что на пешеходных дорогах надо ходить придерживаясь правой стороны, как на автомобильных, и хождение посередине нихуя не правильно. Тогда думаю и столкновений было бы меньше. Ёпт, тут элементарно, когда выхожу на пробежки, точно в такие же ситуации попадаю, как и на самокате - оббегаю по газону, потому что все группы более 2-3 человек ходят в шеренгу. 

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0
Dmitriy Raven

Конечно, велосипедисты тоже гандоны, а водители авто или мото тем более опасны пешеходам.) А ультра опасны падающие кирпичи на голову пешеходам. 

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0
Алексей Алексеев

А в Питере особенно падающие Сосули зимой 😁

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0
Семён Семёныч

А водители авто ездят прям по пешеходной дорожке, или же это пешеходы могут идти по проезжей части дороги и переходить где попало?

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0
Denis Kiselev

Для прогресса - это нормальное состояние дел.

Все что не запрещено - разрешено. Так и с интернетом было в своё время - компании зарабатывали, а уже потом подтянулось с регулированием государство, когда появилась история вопроса и проблемы выявились.

Здесь - аналогично. Проблемы уже проявились. Видимо, регулирование подтянется

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0
Aleksandr Parygin

Трое ребят по 21 - 22 года, конечно, сразу скинулись по 330 000р и быстро заключили мировую. 
А самокатчики конечно "на коне", и деньги то они на благотворительность, и пострадали они, и за свои кровные сами все чинят, и ребята не в тюрьме. Ну сладко все больно вышло. 

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12
Бытовой клуб

мне кажется, это абсолютно нормальная практика для больших компаний, поступи они по-другому, все бы свирепо рычали, выгораживая молодых ребят, которых упекли далеко и несправедливо надолго

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5
ivan krapivin

И потом бы в знак протеста продолжали самокаты говном обмазывать

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4
Вертикальный цветок

"акция была заказана кем-то, кто выступает против развития микромобильности в городах"
Таксо-узбеки? У нас на районе столько самокатов, что никто даже от метро на такси не садится. А раньше вставали аж несколькими рядами в ожидании пассажира

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3
Евгений Дроздов

У меня у дома стоянка самокатов: я теперь на такси и автобусе не езжу на работу. Очень удобно. Так что я бы не исключал обидки таксистов.

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0
Семён Семёныч

Это пока тепло на улице, а потом таксо к подъезду)))

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0
Oleg Miller

Кстати да, отметил тоже, что после захода сервисов в район, потребность в таксе снизилась - самокат всегда под боком, ждать не нужно, а по времени выходит столько же, добраться до того же метро, например.
Вот и цены уже заметно реже с высоким спросом, и машин свободных больше, и не толпятся, как раньше, около метро в ожидании пассажиров

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0
Борис Васильев

Вообще неправильная политика "пострадавших".
(не защищаю самокатчиков и их фирмы).
1.Замена реальной ответственности на всего лишь компенсацию - дает сигнал преступникам, их последователям и обществу в целом о том, что этот и подобные бизнесы вполне мягкотелы и не будут себя резко защищать в дальнейшем.
2.Направлением компенсаций на благотворительность они ловят хайп, но отрицают важность уменьшения расходов/прибыли для бизнеса.

3.Сумма этих действий дает обществу понять, что в случае повторов подобных акций, их исполнители борются "за некие идеи", а не с бизнесом - беспощадным в своем стремлении получить компенсации и наказать преступников.

4.Соответственно, барьеры, психологические и юридические, перед злоумышленниками будут не расти, а снижаться.

Не надо так делать. ред.

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1
Евгений Дроздов

Думаю, что во второй раз все будет намного суровее. Сейчас это проявление великодушия и демократичности.

Ответить
1
Борис Васильев

Евгений, вы, полагаю, не юрист и не социолог.
Это так не работает.
Ребенку, тянущемуся к горячей кастрюле с супом, не объяснять ласково нужно, что нельзя, а больно бить по шаловливой ручонке.

Ну, давайте, убийцу кровожадного, на первый раз, пожурим и на двушечку условно отправим?

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–3
Лев

Аналогии бредовейшие, а что касается "бить детей по рукам", то видимо тебе в детстве хотели ударить по рукам, но промахнулись и попали по голове.

Не то, чтобы я считал верной полититику этих компаний, но от тупости твоего комментария просто гори

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4
LOTOS TEAM

Пиар

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2
Павел Бойченко

Много людей говорят о том, что стало невозможно ходить по тротуарам из-за самокатов, однако гораздо больше людей поддерживают развитие средств индивидуальной мобильности.

По моему мнению после ограничений скорости кикшеринговыми сервисами стало гораздо безопаснее, но на наших улицах становится все больше уникальных или сказочных дооооов, которые покупают весьма мощные самокаты и гоняют на них по тротуарам без всяких ограничений. На секундочку: некоторые образцы подобной техники весят под 50 кг., а разгоняются до 80км./ч.(бывают и больше).

Не хотел бы встретиться лицом к лицу с подобным чудом техники на тротуаре. Вот она где настоящая проблема.

Ещё есть уж очень резвые доставщики еды, которые вообще класть хотели на правила, рамки приличия и на всех окружающих. За бабки(смехотворные бабки) готовы рисковать своей жизнью и жизнями окружающих. ред.

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1
Vladimir Medvedev

Не понимаю, почему бы вандалов не осудить реально.

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1
Mike Espoo

Просто статистика
https://www.rbc.ru/society/25/07/2021/60fcce959a794749e4536fa1

За шесть месяцев 2021 года в стране произошло 180 ДТП с участием электросамокатов. Погибли пять человек, еще 188 получили повреждения.

В МВД назвали число погибших в ДТП с…
За шесть месяцев 2021 года в стране произошло 180 ДТП с участием электросамокатов. Погибли пять…
www.rbc.ru
Ответить
0
Zhenya Ptichnikov

Уж если по самокатам статистику приводите, то и по машинам давайте тоже.

Ответить
2
Семён Семёныч

Это несравнимые данные будут. Когда будет самокатов=авто, вот тогда и можно сравнить будет.

Ответить
0
KINCH

Это называется ебала жаба гадюку (с)

Засрали, как свиньи, город самокатами, но почему-то хотят к себе особого отношения.  ред.

Ответить
–6
Alexander Sergin

Хороший маркетинг

Ответить
0
Игнат Кириченко

На самом деле, если бы изначально делали нормально велодорожки в городах, то катались бы там, лично я и мои друзья так и делаем, иногда приходится выезжать на дорогу и держаться у тротуара, чтобы не мешать ни водителям, ни пешеходам. Часто просто невозможно проехать по тротуару, бывают ремонты. Все нормальные люди за инфраструктуру, чтобы разделить проезжую часть, велодорожки и тротуар. Но, само собой, много людей просто забивает на кодекс самокатчика, я бы сам таких ногами бил.

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0
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