ФТС массово доначисляет утильсбор за автомобили, ввезённые из ЕАЭС в 2021-2023 годах и проданные в течение года после этого — Autonews

Хотя до августа 2023-го в законодательстве не было ограничений на перепродажу таких машин.Фото ShutterstockПо словам юристов, российские суды «завалены» исками от ФТС, пишет Autonews. Речь идёт о тысячах «должников», а взыскиваемые суммы достигают «миллионов» рублей и иногда превышают стоимость самих машин.С претензиями таможенников сталкиваются автовладельцы, которые ввозили машины из стран ЕАЭС (кроме России вхдят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) в 2021-2023 годах, но продали их в течение года после ввоза. Также доначисления приходят гражданам, растаможившим несколько машин за 12 месяцев, добавляет издание.По словам директора Ассоциации параллельного импорта Анатолия Семенова, таможня массово переквалифицирует случаи ввоза машин для личного пользования в коммерческие. При этом до августа 2023 года в законодательстве не было ограничений по числу ввезённых для личного пользования машин, а также на их перепродажу.В ФТС говорят, что доначисления связаны не с изменениями правил уплаты утильсбора, а с подачей недостоверных сведений об обстоятельствах ввоза машин. По словам ведомства, в большинстве случаев автомобили продавали сразу после ввоза в Россию.Около 200 автовладельцев из разных регионов, столкнувшихся с претензиями ФТС, готовят коллективный иск к ведомству, пишет Autonews. Юристы полагают, что для добросовестных импортёров и покупателей перспективы выиграть в суде «реальны», особенно если таможня опирается только на факт продажи машины в течение 12 месяцев и не предъявляет других весомых доказательств коммерческого ввоза.Евгения ЕвсееваТранспорт13 феврМинпромторг предложил ввести полный утильсбор для машин, ввозимых физлицами из ЕАЭС для личного пользования Сейчас платить его не нужно, если автомобиль оформлен по таможенному приходному ордеру (ТПО) для личного пользования. #новости #фтс #утильсбор