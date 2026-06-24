Стартап Slate Auto с инвестициями Джеффа Безоса назвал цены на свой электропикап, который можно настроить под себя, — от $25 тысяч

Машину представили весной 2025 года.Источник: WSJЦена в $24 950 (1,86 млн рублей по курсу ЦБ на 24 июня 2026 года) делает машину одним из самых «бюджетных» пикапов и электромобилей, пишет The Verge. Как отмечает TechCrunch, в стоимость не входят налоги, постановка на учёт, доставка и прочие сборы.Пикап можно «модернизировать» во внедорожник (SUV), его цена — от $29 950 (около 2,23 млн рублей). Первые поставки планируют начать в четвёртом квартале 2026 года. Сейчас компания находится на стадии предсерийного производства. По её словам, она уже получила более 180 тысяч предзаказов.Чтобы снизить цены, стартап отказался в базовой версии от некоторых уже стандартных опций, отмечает The Verge: в машине нет сенсорного экрана и динамиков, вместо аудиосистемы — держатель для смартфона, а стеклоподъёмники механические. Кузов — без окраски. Вместо этого Slate предлагает кастомизировать машину с помощью плёнки.Стенд с аксессуарами для кастомизации машины. На старте компания планирует продавать более 175 деталей, в том числе багажники на крышу, стереосистемы, накладки на фары, пишет CNBC. Источник: Michael Wayland / CNBCSlate Auto основана в 2022 году. Среди сотрудников — бывшие работники Ford, General Motors, Harley-Davidson и Stellantis. За всё время она привлекла около $1,4 млрд, в том числе от General Catalyst и семейного офиса основателя Amazon Джеффа Безоса, писало TechCrunch. Пикап стартап показал весной 2025 года.Машины будут собирать на заводе в Индиане, США. Производство упростили: на нём нет дорогостоящего для автопроизводителей покрасочного и привычного штамповочного цеха, пишет WSJ. Дилерской сети тоже не будет — автомобили планируют доставлять напрямую покупателям.Источник: Slate Auto #новости