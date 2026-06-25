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Таня Боброва
Транспорт

На сайте бренда Umo раскрыли цену на кроссовер Umo 8 — от 5 млн рублей

Даты старта продаж и деталей о комплектациях пока нет.

Источник: Umo  
Источник: Umo  
  • Внимание на это обратило Autonews. На сайте бренда можно оставить заявку.
  • Издание отмечает, что представленный в начале июня 2026 года Umo 8 создан на базе китайского GAC S7, цены на который в России начинаются от 5,89 млн рублей.
  • Машину оснастили бензиновым двигателем на 156 л.с. и двумя электромоторами. Максимальный запас хода — 867 км, разгон до 100 км/ч — 6,7 секунды.
  • Технологический и дистрибуционный партнёр — «Яндекс», от него автомобилю достались мультимедийная и навигационная системы, а также ИИ-помощник «Алиса». Выпускает автомобили EVM, собирать их будут на заводе «Москвич».
  • Umo 8 — вторая модель бренда. Первая — Umo 5 (похожая на китайский GAC Aion Y Plus), собрку которой наладили на заводе «Москвич» в феврале 2026 года.

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