Xiaomi анонсировала автомобильный суббренд Sky Nomad — первой моделью станет гибридный внедорожник

Под новой маркой компания планирует выпускать «комфортабельные и просторные машины» с увеличенным запасом хода.Источник CarNewsChinaXiaomi запустила официальную страницу Sky Nomad в WeChat и подтвердила, что так будет называться её автомобильный суббренд, пишет CarNewsChina. Модельный ряд новой марки будет состоять из последовательных гибридов — такие автомобили оснащены электромотором и двигателем внутреннего сгорания (ДВС), но последний выступает только в качестве генератора энергии и не связан с колёсами напрямую.Первой моделью станет полноразмерный внедорожник N90. Он будет оснащён 1,5‑литровым ДВС, а также аккумулятором мощностью более 70 кВт⋅ч. По словам компании, запас хода на электротяге составит до 400-500 км, а суммарный — до 1500 км.Подробностей о внешнем виде автомобиля Xiaomi пока не раскрывала, но в издание приводит «шпионские снимки», сделанные в ходе испытаний автомобиля. Компания также начала размещать рекламу новой марки в Китае, но точная дата релиза неизвестна.Xiaomi представила свой первый электромобиль — пятиместный седан SU7 (speed ultra) и SU7 Max в декабре 2023 года. У модели также есть спортивная версия SU7 Ultra. В мае 2025-го компания показала электрический кроссовер YU7.К ноябрю 2025 года компания достигла установленной на год цели в 350 тысяч проданных машин. За четыре месяца 2026-го Xiaomi продала около 109 тысяч автомобилей — на 11% больше год к году.#новости #xiaomi