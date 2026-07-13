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Таня Боброва
Транспорт

Бренд Umo открыл предзаказ на электромобиль Umo 5 для частных покупателей, цена — от 2,59 млн рублей

Первые автомобили частным лицам начнут поставлять осенью 2026 года.

Источник: Telegram-канал «Автопоток»
Источник: Telegram-канал «Автопоток»
  • Компания рассказала о старте предзаказов на Umo 5 для частных покупателей. Стоимость бронирования — 10 тысяч рублей, следует из информации на сайте бренда.
  • Электромобиль доступен в двух версиях: «Про» по цене от 2,59 млн рублей и «Макс» по цене от 2,79 млн рублей. Минимальные цены — с учётом субсидии по программе господдержки (925 тысяч рублей).
  • В обеих версиях есть встроенный ИИ-ассистент «Алиса», навигационные и мультимедиа-сервисы «Яндекса», шесть подушек безопасности, система кругового обзора 360, задние датчики парковки.
  • В версии «Макс» есть панорамная крыша, системы помощи водителю ADAS L2, включая адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе, «умная» подсветка салона, HD-камера заднего вида и передние датчики парковки.
  • Сборка электромобилей Umo 5 началась на заводе «Москвич» в феврале 2026 года. Технологический партнёр — «Яндекс». Выпускает машины компания EVM. До сих пор модель предлагали только таксопаркам и корпоративным клиентам, пишет Telegram-канал «Автопоток». «Донором» для модели стал GAC Aion Y Plus, отмечал Autonews.
  • В июне Umo представил гибридный кроссовер Umo 8, похожий на китайский GAC S7.

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