BMW запланировала сократить 8000 сотрудников в Германии до конца 2027 года — СМИ

У группы в стране около 80 тысяч работников.Источник: bmwgroup.comBMW запланировала уволить «несколько тысяч» сотрудников в Германии до конца 2027 года в рамках программы добровольных увольнений, пишет Reuters со ссылкой на компанию.По словам его источника и источника WSJ, речь идёт о примерно 8000 рабочих мест. Сейчас, уточняет агентство, у группы около 150 тысяч сотрудников во всём мире. В Германии — около 80 тысяч, добавляет WSJ. Программа затронет административный персонал и отдел разработки и не коснётся производства.По словам источника газеты, гендиректор Милан Неделькович заявил о необходимости «действовать решительно» для оптимизации структуры и улучшения финансового положения компании. Группа отчитается за второй квартал 30 июля 2026 года.BMW — не первый немецкий автопроизводитель, сокращающий штат на фоне жёсткой конкуренции со стороны Китая, высоких затрат на производство, американских пошлин и низкой рентабельности новых электромобилей, отмечает WSJ.В 2026 году Porsche согласовала увольнение до 9000 сотрудников к 2035 году. Меру приняли на фоне общей реструктуризации Volkswagen и входящих в него брендов. По словам источников, Volkswagen рассматривает сокращение до 100 тысяч рабочих мест в течение нескольких лет и закрытие четырёх заводов в Германии.#новости #bmw