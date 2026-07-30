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Данила Бычков
Транспорт

Сервис Zoox от Amazon первым в США получил разрешение на коммерческий запуск роботакси без руля и педалей

До этого компания осуществляла только тестовые бесплатные поездки в двух городах.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Zoox получил одобрение американского регулятора на ограниченное коммерческое использование роботакси, в которых нет руля, педалей и других традиционных элементов управления, пишет Reuters. Это первый стартап в США, получивший подобное разрешение.
  • Компания сможет добавлять в свой парк до 2500 электромобилей в год в течение двух лет. Роботакси от Zoox разгоняется до 75 миль/час (около 120 км/час) и может перевозить до четырёх пассажиров. Электромобиль может двигаться в любом направлении: у него нет кабины водителя, поэтому ему не нужно разворачиваться.
  • Сейчас Zoox в тестовом режиме бесплатно перевозит пассажиров в некоторых районах Лас-Вегаса и Сан-Франциско. Сроки запуска коммерческих перевозок в компании не назвали.
  • Zoox должна будет предоставлять дополнительную отчётность об авариях, необоснованных остановках на дорогах и других проблемах. Если возникнут риски для безопасности, разрешение на коммерческое использование роботакси может быть отозвано. Также Zoox не сможет продавать свои электромобили частным лицам.
  • Amazon приобрёл разработчика машин-беспилотников Zoox в июне 2020 года. В 2025 году компания запустила бесплатные поездки для всех пользователей в Лас-Вегасе.
Таня Боброва
Транспорт
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#новости #amazon #zoox

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