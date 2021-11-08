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Транспорт
Nazigul Jusupova

«СберАвто» начал выкупать подержанные машины Статьи редакции

Машина должна быть моложе 10 лет, с пробегом не более 200 тысяч км и с левым рулем.

  • Сервис выкупил около 50 машин и перепродал их в течение четырёх часов после публикации объявления на маркетплейсе, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «СберАвто» Олега Голубцова. Пока услуга доступна только в Москве, выход на другие регионы планируется в 2022 году.
  • По словам Голубцова, компания решила запустить проект, так как пользователи «СберАвто», которые хотят купить машину, зачастую также хотят продать имеющийся автомобиль.
  • Сервис покупает у физлиц машины моложе 10 лет, с пробегом не более 200 тысяч км и с левым рулем. Перед покупкой проводится выездная диагностика и оценка машины, а также криминалистическая экспертиза. Специалисты сервиса выкупают машину только после оценки её состояния и рыночной стоимости.
  • Чтобы удержаться на рынке автомобилей с пробегом, «СберАвто» придётся создавать свою «школу выкупщиков», отмечают опрошенные изданием эксперты. По их словам, на фоне дефицита новых автомобилей спрос превышает предложение и на вторичном рынке, поэтому ситуация с проектом «СберАвто» не показательна.
  • По оценкам исполнительного директора агентства «Автостат» Сергея Удалова, доля дилерских центров в сегменте б/у машин в 2021 году составляет порядка 14,5%. Эта доля в ближайшее время не будет расти, так как в стране дефицит как новых, так и автомобилей с пробегом из-за нехватки чипов, отмечает он.
  • «Сбербанк» представил сервис купли-продажи автомобилей в конце апреля 2020 года. Сначала пользователи могли купить машину только у дилера и производителя. С сентября 2020 года компания разрешила пользователям продавать автомобили.

#новости #сберавто

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25 25 комментариев
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25 комментариев
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Tim А.

Знаем мы таких выкупщиков, распилы принимают в трейд-ин и потом продают, как не бита/не крашена.

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4
Jay Green

Согласен. А с учетом репутации @Сбер, можно с уверенностью сказать что это уже произошло ...

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2
роман долгополов

"Да что ж у нас за страна то такая"!

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0
Дмитрий Филиппов

Не, они такие как все, они другие!

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0
Иван Иванов

Отчёты во винам отменили?

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0
Slava Semenchuk

Их к сожалению недостаточно

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0
Иван Иванов

Конечно. Поэтому есть подборщики. Но для начала 8 из 10 автомобилей (из личного опыта) отсеет отчёт.

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0
Дмитрий

У меня ни в одном отчёте не фигурировала крашенная дверь

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0
Иван Иванов

Есть разница между распилом (как человек выше написал) и крашеной дверью.

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0
Дмитрий

Распил они тоже бы нашли. Я лично не верю, что дилеры такие тупые. По моему опыту, наоборот, найдут все и цену скинут, а потом уже продадут не битой и не крашенной

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0
Семен Переделкин

Дискриминацию по праворульному признаку вижу я.

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4
Дмитрий

Москва не прулесибирск

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0
Philip Poteryahin

Потому что Вы японский Йода!))

Ответить
0
Карим Джунусов

Количество агрегаторов растёт невероятно быстро, а качество сервиса и товаров догонят позже. Ждём появления очередных автомошенников

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1
Anton Ryzhenko

Купил б/у авто, накинул +30% "за допы" и продал... Рольф давно уже так на рынке б/у авто себя ведет... А чем зеленые хуже? Достали уже....

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1
Maxim Bityukov

Спасибо нет. Начинать с обмана.. Одну и туже машину продают с разными ценами и харк-ми

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0
Предметный Гоша

Я подумал, что они свой каршеринг запилили. А оказалось, что непонятное делают.

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0
Jay Green

у них есть каршеринг. Сити драйв.

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0
Pipez 999

Ждем СберАлюминий и СберПластик в надписях на мусорных баках.

Ответить
0
Jay Green

а Сбербанк тогда зачем? там нормальные мусорки.
ну не деньги же им нести в самом деле...

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0
Александр _

Лишь только плюсы в подобных сервисах вижу я.

С одной стороны, они задирают ценники - и это огромный плюс для тех, кто сам хочет продать свой автомобиль, имея при этом огромный козырь в рукаве - собственник один и это я.
(именно с этой стороны я - всегда сам свои тачки продавал, по нормальному ценнику вполне, при этом новый владелец про автомобили ничего плохого не скажет, моя совесть чиста, я всё рассказываю)

С другой стороны - далеко не все хотят или могут самостоятельно продавать автомобиль, поэтому, чем выше на рынке скупки конкуренция, тем лучше.

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0
Сергей Хомяков

Дефицит автомобилей только у нас в стране и дело далеко не в чипах!

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0
Jay Green

вообще то нет.
В США за последний год цены на авто на вторичке тоже выросли на 25-30%. По другим странам данные не попадались.

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0
Роман Ваничкин

Кто-то же пользуется этим сервисом. Приносит прибыль. Значит такой сервис имеет право на жизнь.

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0
Alexander Lex

То чувство, когда пробег у твоей машины такой...

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0
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