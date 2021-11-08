«СберАвто» начал выкупать подержанные машины Статьи редакции
Машина должна быть моложе 10 лет, с пробегом не более 200 тысяч км и с левым рулем.
- Сервис выкупил около 50 машин и перепродал их в течение четырёх часов после публикации объявления на маркетплейсе, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «СберАвто» Олега Голубцова. Пока услуга доступна только в Москве, выход на другие регионы планируется в 2022 году.
- По словам Голубцова, компания решила запустить проект, так как пользователи «СберАвто», которые хотят купить машину, зачастую также хотят продать имеющийся автомобиль.
- Сервис покупает у физлиц машины моложе 10 лет, с пробегом не более 200 тысяч км и с левым рулем. Перед покупкой проводится выездная диагностика и оценка машины, а также криминалистическая экспертиза. Специалисты сервиса выкупают машину только после оценки её состояния и рыночной стоимости.
- Чтобы удержаться на рынке автомобилей с пробегом, «СберАвто» придётся создавать свою «школу выкупщиков», отмечают опрошенные изданием эксперты. По их словам, на фоне дефицита новых автомобилей спрос превышает предложение и на вторичном рынке, поэтому ситуация с проектом «СберАвто» не показательна.
- По оценкам исполнительного директора агентства «Автостат» Сергея Удалова, доля дилерских центров в сегменте б/у машин в 2021 году составляет порядка 14,5%. Эта доля в ближайшее время не будет расти, так как в стране дефицит как новых, так и автомобилей с пробегом из-за нехватки чипов, отмечает он.
- «Сбербанк» представил сервис купли-продажи автомобилей в конце апреля 2020 года. Сначала пользователи могли купить машину только у дилера и производителя. С сентября 2020 года компания разрешила пользователям продавать автомобили.
Согласен. А с учетом репутации @Сбер, можно с уверенностью сказать что это уже произошло ...
Лишь только плюсы в подобных сервисах вижу я.
С одной стороны, они задирают ценники - и это огромный плюс для тех, кто сам хочет продать свой автомобиль, имея при этом огромный козырь в рукаве - собственник один и это я.
(именно с этой стороны я - всегда сам свои тачки продавал, по нормальному ценнику вполне, при этом новый владелец про автомобили ничего плохого не скажет, моя совесть чиста, я всё рассказываю)
С другой стороны - далеко не все хотят или могут самостоятельно продавать автомобиль, поэтому, чем выше на рынке скупки конкуренция, тем лучше.
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Машина должна быть моложе 10 лет, с пробегом не более 200 тысяч км и с левым рулем.