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Транспорт
Маша Цепелева

Владелец Tesla Model S в Финляндии взорвал машину, потому что не хотел платить €20 тысяч за её ремонт Статьи редакции

Он сказал, что никогда не получал такого удовольствия от Tesla, как при виде её взрыва.

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После первых 1500 км Tesla Model S 2013 года стал часто ломаться, рассказал Gizmodo владелец электромобиля Туомас Катайнен.

После диагностики механики предложили единственный способ отремонтировать автомобиль — полностью заменить аккумулятор. Это стоило минимум €20 тысяч или $22,6 тысячи (около 1,66 млн рублей).

Катайнен решил взорвать машину и снять это видео, чтобы не платить за ремонт половину её стоимости. Группа техников Pommijätkät потратила на взрыв 30 кг динамита. Внутри посадили манекен с лицом Илона Маска.

Поддержанная Tesla 2013 года стоит в Финляндии около $42,9 тысячи, приводит данные издание. У электромобиля была восьмилетняя гарантия на аккумулятор и привод.

Машину взорвали на пустыре
После взрыва Tesla разлетелась на мелкие кусочки
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Tesla, Apple, Microsoft, Amazon и другие компании не хотят, чтобы пользователи сами ремонтировали их технику. Они не публикуют инструкции по починке, навязывают ремонт у официальных дилеров и ведут юридическую войну против частного техобслуживания.

The Pajaronian

#tesla

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13 комментариев
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Дмитрий Энтелис

Баяны на vc?
Даже слоупочная лента писала неделю назад https://lenta.ru/news/2021/12/20/explode_tesla/

Все уже 10 раз обсудили что чувак на самом деле блоггер, у него полный ютуб роликов про взрывы.

Блогер взорвал Tesla c манекеном Илона Маска…
Блогер из Финляндии Туомас Катайнен возмутился слишком дорогим ремонтом электрокаров Tesla и решил…
lenta.ru
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5
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Маша Цепелева

проморгала я, буду внимательней

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11
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Антон Василик

А я в первый раз читаю. Уже не зря)

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8
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Александр А.

Я тоже. Видимо, новости были на таких желтых ресурсах, которые вне поля зрения :)

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0
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Andrei Apanasik

Так потому что новость желтушная и вообще не формат VC.

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Александр А.

Спасибо за полезное разъяснение, но даже с учетом этого Маша не зря на vc опубликовала - и настроение поднимается, и просто красивое :)

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1
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Own glow

Дружище, кто все?! Писать под постами «баян» тоже своего рода «баян», понимаешь?

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0
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Сергей Иванов

акции Теслы уже обвалились всвязи с данным перформансом?

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2
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Роман Ваничкин

Финские Маркетмейкеры играют по-грязному :)

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4
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4nght .

Какой кайф

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1
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Max Kuznetsov

Финляндия - це €вропа. А как же экология?

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Сергей Корнилов

Современные проблемы требуют современных ращений ☝️

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Nikita Iarovoi

Наливкина в ролике не хватает

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Владелец Tesla Model S в Финляндии взорвал машину, потому что не хотел платить €20 тысяч за её ремонт Статьи редакции

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