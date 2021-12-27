Владелец Tesla Model S в Финляндии взорвал машину, потому что не хотел платить €20 тысяч за её ремонт Статьи редакции
Он сказал, что никогда не получал такого удовольствия от Tesla, как при виде её взрыва.
После первых 1500 км Tesla Model S 2013 года стал часто ломаться, рассказал Gizmodo владелец электромобиля Туомас Катайнен.
После диагностики механики предложили единственный способ отремонтировать автомобиль — полностью заменить аккумулятор. Это стоило минимум €20 тысяч или $22,6 тысячи (около 1,66 млн рублей).
Катайнен решил взорвать машину и снять это видео, чтобы не платить за ремонт половину её стоимости. Группа техников Pommijätkät потратила на взрыв 30 кг динамита. Внутри посадили манекен с лицом Илона Маска.
Поддержанная Tesla 2013 года стоит в Финляндии около $42,9 тысячи, приводит данные издание. У электромобиля была восьмилетняя гарантия на аккумулятор и привод.
Баяны на vc?
Даже слоупочная лента писала неделю назад https://lenta.ru/news/2021/12/20/explode_tesla/
Все уже 10 раз обсудили что чувак на самом деле блоггер, у него полный ютуб роликов про взрывы.
проморгала я, буду внимательней
А я в первый раз читаю. Уже не зря)
Я тоже. Видимо, новости были на таких желтых ресурсах, которые вне поля зрения :)
Так потому что новость желтушная и вообще не формат VC.
Спасибо за полезное разъяснение, но даже с учетом этого Маша не зря на vc опубликовала - и настроение поднимается, и просто красивое :)
Дружище, кто все?! Писать под постами «баян» тоже своего рода «баян», понимаешь?
акции Теслы уже обвалились всвязи с данным перформансом?
Финские Маркетмейкеры играют по-грязному :)
Какой кайф
Финляндия - це €вропа. А как же экология?
Современные проблемы требуют современных ращений ☝️
Наливкина в ролике не хватает
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Он сказал, что никогда не получал такого удовольствия от Tesla, как при виде её взрыва.
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