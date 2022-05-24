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Транспорт
Маша Цепелева

«Ведомости»: первую в России машину без ABS и подушек безопасности выпустят в июне — это будет Lada Granta Статьи редакции

Цена пока неизвестна, дилеры считают, что автомобиль будет дороже 600 тысяч рублей.

1978 просмотров

«АвтоВАЗ» выпустит первый после простоя автомобиль во второй половине июня, рассказали «Ведомостям» опрошенные автодилеры.

Точная информация о комплектациях будет известная не раньше, чем на следующей неделе, рассказал председатель совета директоров «БН–Моторс» Алексей Подщеколдин. Он считает, что в машинах не будет ABS (антиблокировочной системы тормозов), тревожной кнопки «ЭРА–ГЛОНАСС», подушек безопасности и электрических стеклоподъемников.

Выход упрощённой Lada также подтвердил другой топ–менеджер крупного московского автодилера. По его словам, будет две комплектации. В самой дешёвой не будет всего перечисленного, в другую добавят электростеклоподъемники и электроусилитель руля. Это подтвердил и источник издания в федеральном автодилерском холдинге. Первый также рассказал, что обе комплектации не будут соответствовать экологическому стандарту «Евро–5». Двигатель — 1,6 литра, в самой слабой версии на 90 л.с.

Цена машины пока неизвестна, вероятно, она будет дороже 600 тысяч рублей, говорит представитель дилера. Сейчас минимальная стоимость Granta в комплектации «Стандарт» (с одной подушкой безопасности, системой вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» и ABS) — 727 900 рублей.

  • «АвтоВАЗ» приостановил производство автомобилей из-за дефицита компонентов с 4 апреля, пока простой продлён до 27 мая. О выпуске машин на заводе с начала июня заявлял новый гендиректор компании Максим Соколов на встрече с коллективом.
  • Renault Group продал свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) за 1 рубль подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ с опционом обратного выкупа в течение шести лет.
  • В середине мая правительство опубликовало постановление с упрощенными требованиями к сертификации легковых автомобилей. Оно позволяет производителям не устанавливать системы, к которым у них нет доступа из-за санкций или дефицита чипов. Например, ABS, систему контроля устойчивости автомобиля, подушки безопасности и другие элементы.

#новость #lada #автомобили

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89 комментариев
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Никита

Lada Degradanta

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Gal

Degradanta al dente, перфавор! Заводиться с толчка будет ( как хотите так и понимайте про толчок).

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evilnw

Прям чувствую, как пахнет "величием" России. ))

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S.Capusta

Куплю запчасти к Lada Granta, или продам Lada Granta на запчасти.
p.s как никогда актуально ))

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Герман Воронов

Смотрел тут недавно аджилити (соревнования для собак на прохождение полосы препятствий), и ведущий обмолвился, что де эта собака "cancer survivor", в 2017 пережила операцию, а два года спустя вот участвует в соревнованиях.
И тут взгрустнулось, что ТАМ рак у СОБАКИ обнаружили и вылечили так, что 2 года спустя соревнования. А ТУТ у людей не всегда находят, не то, что лечат...
Вот тебе нахер и все величие для дураков.

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Джахор Дырдырдаев
в машине по радио будет играть только метал
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Кирилл Вечкасов - Маркетолог

Аж захотелось поиграть

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3 комментария
Станислав

По какому радио?

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Илья Иванов

Объясните чайнику, неужели хотябы примитивную подушку с пирапатроном так тяжело запихать в руль ?

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Игорь Крафт

Там перьевая подушка будет привязана к рулю.

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4 комментария
I0

Насколько я понимаю все подушки производятся зарубежом, так что это скорее вопрос логистики и оплаты

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Александр Озерцов

Тяжело. В мире всего два производителя подушек. То есть по сути это дуополия.

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5 комментариев
Александр Вербицкий

Смотря для чего. Если чтоб пациент долго не мучался, то не тяжело.

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Andrey Solovyev

Подушку сделать это одно, а вот систему срабатывания для этих подушек сделать труднее.

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Ilya Konovalov

Автоваз впринципе можно закрывать и убирать пошлины на ввоз авто. Иначе авторынку конец.

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Петро Петров

Царь для чего перед всем народом распинался? Рассказывал, что пошлины на ввоз иномарок отменят в 2008 году, т к автоваз такие тачилы начнет выпускать, что вы все забудете про убогие тойоты)))
Ору

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color

Ну почему же.

Для чиновников и элит через параллельный импорт все так же поршики и майбахи ввозить будут, там нет разницы, 10 млн рублей или 30.

А холопы, а кого волнуют холопы? Затянут пояса потуже, будут ногами тормозить сквозь дыры в полу.
Опять же, можно колхозы возродить, а там кроме лошадей и не нужно ничего.

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2tzoom

Соглашусь. Убыточное производство. Неконкурентная продукция. Маркетинг тут не поможет. Покупать откровенно морально устаревшую плохую машину за 700 косарей - это надо быть дурачком. Все сейчас знают, что такое современный автомобиль, людей не обманешь. Тут надо просто признаться, что Автоваз неконкурентоспособен и получает проигрыш в этой неравной авторыночной борьбе (задолго был обречён, получается). Бизнесом в России не пахло и не пахнет. Вот труды 20 лет.

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Sergei Babenko

Зовите флинстоунов.

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Sergei Babenko

Вспоминается топгир про запорожец, где ведущий сказал про дырку в полу: "такого даже в майбахе нет"

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cdsfawg fdrterghfgn
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Konstantin Kortava

Карета Смерти.

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Виктория Никанорова

гроб на колёсах

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2 комментария
Наталья Смирнова

«Выход упрощённой Lada также подтвердил другой топ–менеджер крупного московского автодилера» упрощенная с*ка, ну как так можно? И ведь даже не стыдно

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Кирилл Вечкасов - Маркетолог

Вообще там и запаска не нужна, можно и ее оптимизировать

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4 комментария
Владимир Соколовский

Тольятти 2025

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2tzoom

Пусть загнутся с такими херовыми машинами и ценами на эти ведра.

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cdsfawg fdrterghfgn

как непатриотично. фуфуфу

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1 комментарий
Игорь Пронин

А иконы на панель будут входить в базовую комплектацию?

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Kirill Jan

Доп. опция.

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Сергей И

Помню были детские машинки с педалями. Когда их взрослые аналоги объявят достижением импортозамещения?

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Юрий Б.
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2 комментария
I0

И это говно мы кормим пошлинами

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Денис Харитонов

Крутяк. Дрифтовать можно будет и сразу самоубиваться.

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Ashad Riventas

А что, ручник будет????!

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Artem St
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Янис

России предстоит пройти по китайскому пути длинной в несколько лет. !0 лет назад китайский автопром был ужасен, но теперь вполне достойные машины. Тот же путь предстоит пройти в России.

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cdsfawg fdrterghfgn
"длиННой"

ты по-русски сначала писать научись.
За 50 лет автопрому не суждено было развиться? Почему вдруг сейчас вы решили начать развиваться, когда все ресурсы для развития закрылись, хотя раньше они были?

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Херня Всё

Если нет абс и стеклоподъемников - можно и аккум убрать, и генератор.

Sibir edition назвать, заводить с толкача и продавать за лям

PS а, ещё фары есть.. Их тоже можно убрать и ездить с лучиной

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Adam Arclight

С горящими глазами

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Максим Бережной

И коробок-автоматов у нас тоже нет и пока не предвидится. Свою разработку не доделали и похоронили лет 10назад.

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I0

А как же Аурус

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Юрий Б.

https://katem.ru/projects/razrabotka-avtomaticheskikh-korobok-peredach/9-stupenchataya-akp/

9-ступенчатая АКП
Мы разрабатываем современные АКП, редукторы, новейшие гибридные и электротрансмиссии для легковых…
katem.ru
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1 комментарий
Eugene Sanberg

Рывок!

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Игорь Пронин

Прорыв же

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Алексей

Без abs но будут выпускать, у западных пратнеров вопрос стоит о полной остановке заводов

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Dmitri Atname

Западные партнеры уже заняли очередь на новую гранту!

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Mercator

Сначала хотела сказать «и этот кошмар будет ездить по нашим дорогам 20 лет», а потом подумала, что может я слишком загнула про 20 лет…

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sunflower

600к+ за машину без подушек и абс

Спасибо, я пешком пройдусь от Москвы до Питера.

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Дмитрий Новиков

Число колёс хоть ещё не "оптимизируют"?

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Константин Кубий

пошло развитие сразу😩

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у нас отмена

пошло поехало 😂

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Виктория Никанорова

Lada Prado)))

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у нас отмена

Звучит "безопасно"

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Artem Koltsov

Колесница смерти. Теперь официально.

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Роман Ваничкин

Ну хоть ящик для очков вместо глонасса поставят..., наверно.

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Яна Кашаева

Естественный отбор для самых патриотичных

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redsoxwalker

РАА СИИ ЯЯ! РААА СИИ ЯЯЯ!

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Александр Голубев

Путин сказал хорошая.

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Andre Macareno

Кто не умер от снарядов — умрет в ДТП

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Гена Фомин

Заголовок звучит прям пафосно, как достижение. Если не вдаваться в детали и смысл конечно. Не знаю уже, это следствие новояза или так само получилось

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Kirill Knoxville

Ждём самолёты без автопилотов, TCAS и прочих вспомогательных систем.

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Vitaly Aleksandrovich
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Игорь Пронин

Деабеэсиизировали и деподушкаизировали

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Яков Матвеенко

Главное чтобы иконки не запретили, какой то элемент безопасности же должен быть

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Виктория Никанорова

иконки - это скрепы, как без них

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1E0P4RD

Лада ЭмиГранта гастарбайтер эдишн

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