«Ведомости»: первую в России машину без ABS и подушек безопасности выпустят в июне — это будет Lada Granta Статьи редакции
Цена пока неизвестна, дилеры считают, что автомобиль будет дороже 600 тысяч рублей.
«АвтоВАЗ» выпустит первый после простоя автомобиль во второй половине июня, рассказали «Ведомостям» опрошенные автодилеры.
Точная информация о комплектациях будет известная не раньше, чем на следующей неделе, рассказал председатель совета директоров «БН–Моторс» Алексей Подщеколдин. Он считает, что в машинах не будет ABS (антиблокировочной системы тормозов), тревожной кнопки «ЭРА–ГЛОНАСС», подушек безопасности и электрических стеклоподъемников.
Выход упрощённой Lada также подтвердил другой топ–менеджер крупного московского автодилера. По его словам, будет две комплектации. В самой дешёвой не будет всего перечисленного, в другую добавят электростеклоподъемники и электроусилитель руля. Это подтвердил и источник издания в федеральном автодилерском холдинге. Первый также рассказал, что обе комплектации не будут соответствовать экологическому стандарту «Евро–5». Двигатель — 1,6 литра, в самой слабой версии на 90 л.с.
Цена машины пока неизвестна, вероятно, она будет дороже 600 тысяч рублей, говорит представитель дилера. Сейчас минимальная стоимость Granta в комплектации «Стандарт» (с одной подушкой безопасности, системой вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» и ABS) — 727 900 рублей.
- «АвтоВАЗ» приостановил производство автомобилей из-за дефицита компонентов с 4 апреля, пока простой продлён до 27 мая. О выпуске машин на заводе с начала июня заявлял новый гендиректор компании Максим Соколов на встрече с коллективом.
- Renault Group продал свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) за 1 рубль подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ с опционом обратного выкупа в течение шести лет.
- В середине мая правительство опубликовало постановление с упрощенными требованиями к сертификации легковых автомобилей. Оно позволяет производителям не устанавливать системы, к которым у них нет доступа из-за санкций или дефицита чипов. Например, ABS, систему контроля устойчивости автомобиля, подушки безопасности и другие элементы.
Lada Degradanta
Degradanta al dente, перфавор! Заводиться с толчка будет ( как хотите так и понимайте про толчок).
Прям чувствую, как пахнет "величием" России. ))
Куплю запчасти к Lada Granta, или продам Lada Granta на запчасти.
p.s как никогда актуально ))
Смотрел тут недавно аджилити (соревнования для собак на прохождение полосы препятствий), и ведущий обмолвился, что де эта собака "cancer survivor", в 2017 пережила операцию, а два года спустя вот участвует в соревнованиях.
И тут взгрустнулось, что ТАМ рак у СОБАКИ обнаружили и вылечили так, что 2 года спустя соревнования. А ТУТ у людей не всегда находят, не то, что лечат...
Вот тебе нахер и все величие для дураков.
Аж захотелось поиграть
По какому радио?
Объясните чайнику, неужели хотябы примитивную подушку с пирапатроном так тяжело запихать в руль ?
Там перьевая подушка будет привязана к рулю.
Насколько я понимаю все подушки производятся зарубежом, так что это скорее вопрос логистики и оплаты
Тяжело. В мире всего два производителя подушек. То есть по сути это дуополия.
Смотря для чего. Если чтоб пациент долго не мучался, то не тяжело.
Подушку сделать это одно, а вот систему срабатывания для этих подушек сделать труднее.
Автоваз впринципе можно закрывать и убирать пошлины на ввоз авто. Иначе авторынку конец.
Царь для чего перед всем народом распинался? Рассказывал, что пошлины на ввоз иномарок отменят в 2008 году, т к автоваз такие тачилы начнет выпускать, что вы все забудете про убогие тойоты)))
Ору
Ну почему же.
Для чиновников и элит через параллельный импорт все так же поршики и майбахи ввозить будут, там нет разницы, 10 млн рублей или 30.
А холопы, а кого волнуют холопы? Затянут пояса потуже, будут ногами тормозить сквозь дыры в полу.
Опять же, можно колхозы возродить, а там кроме лошадей и не нужно ничего.
Соглашусь. Убыточное производство. Неконкурентная продукция. Маркетинг тут не поможет. Покупать откровенно морально устаревшую плохую машину за 700 косарей - это надо быть дурачком. Все сейчас знают, что такое современный автомобиль, людей не обманешь. Тут надо просто признаться, что Автоваз неконкурентоспособен и получает проигрыш в этой неравной авторыночной борьбе (задолго был обречён, получается). Бизнесом в России не пахло и не пахнет. Вот труды 20 лет.
Зовите флинстоунов.
Вспоминается топгир про запорожец, где ведущий сказал про дырку в полу: "такого даже в майбахе нет"
Карета Смерти.
гроб на колёсах
«Выход упрощённой Lada также подтвердил другой топ–менеджер крупного московского автодилера» упрощенная с*ка, ну как так можно? И ведь даже не стыдно
Вообще там и запаска не нужна, можно и ее оптимизировать
Тольятти 2025
Пусть загнутся с такими херовыми машинами и ценами на эти ведра.
как непатриотично. фуфуфу
А иконы на панель будут входить в базовую комплектацию?
Доп. опция.
Помню были детские машинки с педалями. Когда их взрослые аналоги объявят достижением импортозамещения?
И это говно мы кормим пошлинами
Крутяк. Дрифтовать можно будет и сразу самоубиваться.
А что, ручник будет????!
России предстоит пройти по китайскому пути длинной в несколько лет. !0 лет назад китайский автопром был ужасен, но теперь вполне достойные машины. Тот же путь предстоит пройти в России.
ты по-русски сначала писать научись.
За 50 лет автопрому не суждено было развиться? Почему вдруг сейчас вы решили начать развиваться, когда все ресурсы для развития закрылись, хотя раньше они были?
Если нет абс и стеклоподъемников - можно и аккум убрать, и генератор.
Sibir edition назвать, заводить с толкача и продавать за лям
PS а, ещё фары есть.. Их тоже можно убрать и ездить с лучиной
С горящими глазами
И коробок-автоматов у нас тоже нет и пока не предвидится. Свою разработку не доделали и похоронили лет 10назад.
А как же Аурус
https://katem.ru/projects/razrabotka-avtomaticheskikh-korobok-peredach/9-stupenchataya-akp/
Рывок!
Прорыв же
Без abs но будут выпускать, у западных пратнеров вопрос стоит о полной остановке заводов
Западные партнеры уже заняли очередь на новую гранту!
Сначала хотела сказать «и этот кошмар будет ездить по нашим дорогам 20 лет», а потом подумала, что может я слишком загнула про 20 лет…
600к+ за машину без подушек и абс
Спасибо, я пешком пройдусь от Москвы до Питера.
Число колёс хоть ещё не "оптимизируют"?
пошло развитие сразу😩
пошло поехало 😂
Lada Prado)))
Звучит "безопасно"
Колесница смерти. Теперь официально.
Ну хоть ящик для очков вместо глонасса поставят..., наверно.
Естественный отбор для самых патриотичных
РАА СИИ ЯЯ! РААА СИИ ЯЯЯ!
Путин сказал хорошая.
Кто не умер от снарядов — умрет в ДТП
Заголовок звучит прям пафосно, как достижение. Если не вдаваться в детали и смысл конечно. Не знаю уже, это следствие новояза или так само получилось
Ждём самолёты без автопилотов, TCAS и прочих вспомогательных систем.
Деабеэсиизировали и деподушкаизировали
Главное чтобы иконки не запретили, какой то элемент безопасности же должен быть
иконки - это скрепы, как без них
Лада ЭмиГранта гастарбайтер эдишн