«Авто.ру» начал автоматически предлагать варианты для обмена автомобиля по похожим параметрам Статьи редакции
Сервис сразу покажет подходящие машины и рассчитает, сколько нужно доплатить или доплатит второй участник сделки.
- Чтобы найти подходящую машину для обмена, пользователям нужно создать стандартное объявление о продаже и выбрать опцию «Готов к обмену», сообщила компания. После публикации объявления сервис сразу покажет доступные к обмену варианты.
- Работает как Tinder: пользователи могут ставить предложениям «Нравится» или «Не нравится», а при совпадении сервис предложит договориться об обмене.
- До этого на «Авто.ру» можно было поставить галочку о готовности к обмену, но находить такие объявления пользователи должны были самостоятельно, уточнили в компании.
- Алгоритм подбирает предложения на основе системы рекомендаций, которая сначала покажет автомобили аналогичного класса и стоимости. Также пользователь может скорректировать поиск — указать модель, тип кузова, год выпуска и регион.
- Сервис также покажет разницу в цене предложения продавца и других пользователей. Можно выбрать вариант с «доплатой», автомобиль дешевле или найти аналогичное предложение по цене.
Обновление уже доступно на Android и в мобильных версиях браузера. До конца августа 2022 года появится на iOS.
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Новый сервис «Шило на мыло»? (-:
по сути так,но мб кому то как раз такого и не хватало
Тиндер для автомобилей, неплохо, неплохо
Авто.ру в принципе молодцы, изобретают новые инструменты сбыта авто. Но вот база авто у них в два раза меньше чем у авито из-за непомерных цен. В итоге фишек на сайте всё больше, а пользователей всё меньше.
Фак. Что за бред. Реализована основная функция обмена на деньги. Зачем городить огород. Надо тогда сразу кооператив с барахолкой или сбермаркетом мутить - машина на стиралки или тп. Тут вообще неслыханное поле для шеринговых платформ. 30 обладателей стиралок могут вымутить авто, а автовладелец открыть прачечную
Не очень понимаю выгоду стороны которая приобретает автомобиль хуже,но с доплатой,если нужны деньги лучше продать вообще как по мне и через время купить норм автомобиль,но это лишь мое мнение я в такой ситуации не оказывался
У некоторых людей работа завязана на автомобиль. Так бывает, увы, не от хорошей жизни.
Этот сервис только для относительно равнозначных по цене и марке автомобилей, тк вряд ли кто-то захочет менять БМВ на Москвич даже с переплатой + не думаю что совпадений будет достаточно для выбора, иначе это только зря потерянное время